Pakistán dice que EEUU e Irán están cerca de acuerdo, pese a ataques contra navegación

Pakistán afirmó el martes que Estados Unidos e Irán están cerca de alcanzar "algún tipo" de acuerdo, y Qatar, otro de los mediadores, señaló que las negociaciones sobre la gestión del estrecho de Ormuz se encuentran ‌en fase avanzada, pese a los nuevos ‌ataques contra buques en la región.

Estas declaraciones ofrecieron cierta esperanza de que Teherán y Washington puedan poner fin a un punto muerto que, en la práctica, ha bloqueado esta vía navegable vital, por la que circulaba una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado mundial antes de la guerra.

Las perspectivas de un acuerdo parecían haberse desvanecido el lunes tras las últimas declaraciones y exigencias de ambas partes.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En una entrevista con Bloomberg News, el ministro de Defensa paquistaní, Khawaja Asif, dijo que "las cosas vuelven a encaminarse hacia un acuerdo de paz o un pacto. Las señales de los últimos ​dos o tres días indican que ⁠estamos cerca de algún tipo de acuerdo".

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araqchi, se reunió el martes en ‌Teherán con el ministro del Interior paquistaní, Mohsin Naqvi, según informó el martes el canal de ⁠Telegram de Araqchi, sin dar más detalles.

El portavoz de la cancillería ⁠qatarí declaró en una rueda de prensa celebrada el martes que las conversaciones por separado entre Omán e Irán sobre la gestión del estrecho de Ormuz se encuentran en una fase avanzada.

La Oficina de Relaciones Públicas del Ministerio de Relaciones ⁠Exteriores iraní no respondió de inmediato a una solicitud de comentario.

Pakistán y Qatar han sido los principales mediadores ​en un conflicto en el que han perdido la vida miles de personas —sobre todo ‌en Irán y Líbano— desde los ataques de Estados ‌Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.

Irán ha respondido atacando activos e infraestructuras estadounidenses en países ⁠como Omán, Jordania, Kuwait, Israel, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.

CRUDO RECORTA GANANCIAS

Los precios del crudo retrocedían tras tocar un máximo de una semana temprano en la sesión, aunque seguían en niveles mucho más altos que antes de la guerra.

Irán afirmó el domingo que estaba cerca de un acuerdo definitivo con Omán para definir nuevas rutas marítimas en el estrecho ​de Ormuz, que separa ‌ambos países, pero señaló que Estados Unidos deberá cumplir determinadas condiciones antes de reabrir la vía marítima.

Dichas condiciones se ajustan en gran medida al memorándum de entendimiento para poner fin al conflicto alcanzado entre Washington y Teherán en junio, que incluía una indemnización y el fin de las sanciones y las amenazas militares.

Araqchi dijo el domingo que Teherán y Washington no están manteniendo conversaciones directas, pero que se están ⁠intercambiando mensajes a través de intermediarios.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió el lunes planteando nuevas exigencias de indemnizaciones a Teherán, lo que, al parecer, dejó a ambas partes en un punto muerto.

"Vamos a pedir dinero por los daños que han causado a lo largo de un período de 50 años", dijo Trump en la Casa Blanca, señalando que los pagos cubrirían las muertes tanto de manifestantes civiles como de las fuerzas estadounidenses en la región.

"Así que, si hay que pagar indemnizaciones, creo que Irán debería pagarlas", añadió.

DOS BUQUES ATACADOS

Pese a los tímidos indicios de avance en el ámbito diplomático, se registraron nuevos ataques contra ‌buques en el golfo de Omán y el mar Rojo, lo que pone de relieve la creciente amenaza para el comercio marítimo.

Cuatro tripulantes fallecieron el martes en un presunto ataque perpetrado por los hutíes yemeníes —respaldados por Irán— contra un pequeño buque de carga en el estrecho de Bab el-Mandeb, según informó el Ministerio de Transporte de Yemen.

De confirmarse, las víctimas mortales a bordo del Tihamah, de propiedad egipcia, serían las primeras en un ataque hutí contra el transporte marítimo desde que comenzó la guerra ‌de Irán. Los hutíes no han reivindicado el ataque.

Un buque portacontenedores también fue alcanzado por un misil frente a las costas de Pakistán, mientras navegaba por el golfo de Omán, en lo que se sospecha que fue un ataque estadounidense, según indicaron algunas fuentes.

The ‌Wall Street Journal informó de ⁠que un funcionario estadounidense afirmó que el buque fue alcanzado por un helicóptero militar de Estados Unidos después de que su tripulación ignorara las advertencias del personal encargado de hacer cumplir el ​bloqueo naval de los puertos iraníes.

Washington anunció por primera vez en abril un bloqueo a los puertos iraníes y lo volvió a imponer en julio, tras el fracaso del acuerdo de paz de junio. Los hutíes declararon un embargo marítimo contra Arabia Saudita en el mar Rojo el 20 de julio.

(Escrito por Sharon Singleton; editado en español por Patrycja Dobrowolska y Carlos Serrano)