Ataques a buques elevan la tensión mientras se aleja un acuerdo sobre la guerra en Irán

Imagen de archivo del Vela Nova, que fue atacado en el golfo de Omán el 11 de agosto

​Estados Unidos y los hutíes, el movimiento armado de Yemen alineado con Irán, informaron el martes de ataques independientes contra el tráfico marítimo, mientras las perspectivas de poner fin a la guerra en Irán parecían desvanecerse, y Teherán afirmaba que el estrecho ‌de Ormuz permanecería cerrado a menos que Washington aceptara ‌sus condiciones.

Los ataques, perpetrados en el golfo de Omán, que conduce al estrecho, y en la entrada del mar Rojo —ambos puntos estratégicos vitales para el suministro mundial de petróleo—, se producen cuando la guerra no da señales de terminar, a pesar de las repetidas afirmaciones del presidente de EEUU, Donald Trump, de que un acuerdo es inminente.

Los precios del petróleo subían y las bolsas mundiales retrocedieron en un clima de renovado pesimismo sobre un rápido fin del conflicto. Los futuros del crudo Brent subían un 1,4%, hasta situarse en 88,91 dólares por barril, y el crudo estadounidense se revalorizaba un 1,3%, hasta los 83,20 dólares.

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En el extremo sur del mar Rojo, cuatro tripulantes murieron el martes en un presunto ​ataque hutí contra un pequeño buque de ⁠carga en el estrecho de Bab el-Mandeb, según informó el Ministerio de Transporte de Yemen. También fallecieron dos rescatadores yemeníes pertenecientes a ‌un grupo militar antihutí, según informó la Guardia Costera de Yemen.

Las víctimas mortales a bordo del Tihamah, de ⁠propiedad egipcia, serían las primeras muertes en el sector marítimo causadas por los hutíes ⁠yemeníes, alineados con Irán, desde que comenzó la guerra en Irán.

La agencia de noticias Saba, controlada por los hutíes, informó de que el grupo, que el mes pasado anunció que impondría un bloqueo naval a Arabia Saudita en el mar Rojo, atacó un buque saudita que transportaba ⁠equipo militar en el estrecho de Bab el-Mandeb. No se reveló el nombre del buque y no hubo una respuesta ​inmediata por parte de Arabia Saudita a la noticia.

Por su parte, el ejército estadounidense dijo que ‌un helicóptero MH-60 de la Armada de Estados Unidos disparó dos ‌misiles Hellfire para inutilizar el sistema de gobierno de un buque de carga con pabellón panameño.

El buque hizo caso omiso de ⁠las repetidas advertencias de que dejara de violar el bloqueo naval a los puertos iraníes, según informó el Mando Central de EEUU. Fuentes marítimas comunicaron a Reuters que el buque fue alcanzado frente a las costas de Pakistán mientras se dirigía al golfo de Omán.

INTENSIFICACIÓN DEL DISCURSO

Tanto Irán como Estados Unidos han intensificado su discurso en los últimos dos días.

El máximo responsable de seguridad de Irán, Mohsen Rezaei, dijo el martes ​que la vital ruta ‌marítima del estrecho de Ormuz permanecerá cerrada a menos que Estados Unidos acepte las condiciones de Irán para poner fin a la guerra: la liberación de los activos iraníes congelados y el cese de los conflictos en toda la región, incluidos Líbano y Gaza.

Esto se produjo tras una nueva exigencia de Trump el lunes de que Irán pagara una indemnización por las personas fallecidas en 50 años de guerras, ataques y protestas.

A lo largo del conflicto, Trump ha alternado entre amenazas ⁠de escalada y afirmaciones de que un acuerdo de paz es inminente.

En una entrevista publicada a última hora del lunes, insinuó que la incertidumbre podría prolongarse durante un tiempo, afirmando que podría simplemente "dejar que las cosas sigan su curso" y permitir que Teherán fracase económicamente, o bien golpearles "muy muy fuerte".

"En cierto modo, estoy negociando", dijo Trump a Real America’s Voice. "Son negociadores muy retorcidos".

En declaraciones a los periodistas tras una visita a Ohio el martes, Trump dijo: "Irán va bien, va absolutamente bien".

"Controlamos totalmente el estrecho de Ormuz (…). Nadie más, solo nosotros", afirmó.

"En algún momento, quizá hagan algo y entonces recibirán una paliza", dijo refiriéndose a Irán. "Pero ahora mismo estamos en una posición muy buena. Tenemos un país que ha sido el matón de Oriente Medio durante ‌50 años, en realidad 51 si lo piensas bien (…) y ya no es el matón de Oriente Medio".

Los comentarios de Rezaei, nombrado el domingo segundo al mando del organismo que coordina la seguridad y la política exterior de Irán, fueron el indicio más claro de que el estrecho de Ormuz no se reabrirá al tráfico marítimo en un futuro próximo. Esta vía navegable gestionaba una quinta parte del flujo mundial de petróleo y gas natural licuado antes de la guerra.

"Mientras Estados Unidos no cambie su comportamiento y no acepte las condiciones de Irán, el estrecho de Ormuz no ‌se abrirá", dijo Rezaei, según la agencia de noticias semioficial Tasnim.

No hubo ningún comentario inmediato desde Washington sobre las últimas declaraciones de Irán.

Miles de personas han perdido la vida en el conflicto desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán el 28 de febrero.

Irán ha atacado activos e infraestructuras estadounidenses ‌en países como Omán, Jordania, ⁠Kuwait, Israel, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita .

Aumentando la posibilidad de una mayor escalada, Mohamad Reza Naqdi, asesor del comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, declaró el martes en la televisión estatal iraní que el cuerpo estaba ​desarrollando la capacidad de llevar a cabo operaciones "en territorio enemigo".

"Tenemos que ser capaces de trasladar las operaciones al territorio enemigo, siempre que sea necesario y se nos ordene", afirmó. "Esta es la característica de la doctrina ofensiva que hay que alcanzar".

Con información de Reuters