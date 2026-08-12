Irán dice que no se han producido avances para reactivar acuerdo de paz provisorio con EEUU

Irán y Estados Unidos siguen en desacuerdo respecto a los esfuerzos por alcanzar un acuerdo que ponga fin de forma definitiva a la guerra en el Golfo, dijo una fuente iraní ‌de alto rango, que afirmó que no ‌se ha producido ningún avance en las negociaciones para reactivar el pacto alcanzado en junio.

Estas declaraciones se produjeron en una jornada en la que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó otra andanada de críticas a los líderes iraníes, asestando un nuevo golpe a las esperanzas de resolver la crisis, tras los nuevos ataques contra el transporte marítimo en la región el martes.

El acuerdo de junio declaraba una "cesación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes", pero se desmoronó rápidamente cuando Trump dijo el 7 de julio ​que "había terminado" y el Ministerio ⁠de Asuntos Exteriores de Irán dijo una semana después que quedaba "suspendido".

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Estados Unidos acusa a Irán de no ‌cumplir un acuerdo previsto en el pacto para reabrir el estrecho de Ormuz. Teherán ⁠afirma que Washington ha incumplido sus compromisos, entre ellos el levantamiento ⁠del bloqueo de los puertos iraníes y la liberación de los activos de la república islámica congelados.

"Una de las cuestiones que se está debatiendo a través de los mediadores es el regreso de EEUU al acuerdo ⁠provisional y la definición de un calendario para la aplicación de los compromisos. No se ha ​producido absolutamente ningún avance en esta cuestión", añadió la fuente.

Trump declaró el miércoles ‌que Estados Unidos tiene "control total" sobre el estrecho de ‌Ormuz.

Sin embargo, la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico, el organismo creado por Irán para gestionar ⁠la vía navegable, afirmó que sigue bloqueado y que no se reabrirá hasta que se acepten sus condiciones.

"Irán es todo palabrería y nada de hechos, ya no es el matón de Oriente Medio", afirmó en la plataforma Truth Social Trump, quien a lo largo del conflicto ha alternado entre amenazas de escalada y afirmaciones ​de que un acuerdo ‌de paz es inminente.

Miles de personas han perdido la vida en el conflicto, principalmente en Irán y el Líbano, desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán el 28 de febrero.

Irán ha atacado activo e infraestructura estadounidense en países como Omán, Jordania, Kuwait, Israel, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.

El acuerdo de alto el fuego provisional de junio establecía ⁠un plazo de 60 días, prorrogable por mutuo acuerdo, en el que se esperaba que las partes alcanzaran un acuerdo definitivo que limitara el programa nuclear de Teherán y levantara las sanciones estadounidenses.

La fuente iraní desmintió el miércoles un reporte de la agencia de noticias turca Anadolu que citaba a fuentes del Gobierno pakistaní según las cuales se había acordado prorrogar ese plazo de 60 días.

"No se habla de ninguna prórroga porque, desde la perspectiva de Irán, no hay ningún plazo que haya comenzado y, por lo tanto, nada que prorrogar. Estados Unidos violó el acuerdo provisional ‌48 horas después de que se alcanzara y se retiró del mismo unos días más tarde", declaró la fuente a Reuters.

El estrecho de Ormuz gestionaba una quinta parte del flujo mundial de petróleo y gas natural licuado antes de la guerra.

Los futuros del crudo Brent se han disparado desde el inicio de la guerra, alcanzando un máximo de 126 dólares por barril, aproximadamente un 75% por encima de los niveles previos al conflicto, con una cotización ‌volátil que refleja el temor por las interrupciones en el suministro de petróleo del Golfo y las señales contradictorias sobre las negociaciones de paz.

El martes, en incidentes separados, un presunto ataque hutí contra un pequeño buque de carga causó la ‌muerte de cuatro tripulantes ⁠en el estrecho de Bab el-Mandeb, y un helicóptero MH-60 de la Armada de Estados Unidos disparó dos misiles Hellfire para inutilizar el sistema de gobierno de un buque de ​carga con pabellón panameño.

Los precios del petróleo subieron el miércoles, pero luego se estabilizaron en una jornada volátil, después de que los analistas revisaran a la baja las previsiones de demanda de petróleo para 2026.

Con información de Reuters