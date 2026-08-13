Irán se incorporará pronto al banco de desarrollo de los BRICS, según su banco central

FOTO DE ARCHIVO. Abdolnaser Hemmati habla con periodistas antes del inicio del último debate electoral en Teherán, Irán

Irán ​se incorporará próximamente al Nuevo Banco de Desarrollo (NBD), la entidad crediticia para el desarrollo creada por el ‌grupo de países de los ‌BRICS, según dijo el gobernador del banco central, Abdolnaser Hemmati, en un reporte publicado el miércoles en los medios estatales, antes de una reunión financiera de los BRICS que se celebrará en India.

Irán sigue sometido a amplias sanciones estadounidenses e internacionales, y aún no ha alcanzado un acuerdo de ​paz para poner fin ⁠al actual conflicto con Estados Unidos e Israel, lo que ‌supone un incentivo adicional para que Teherán ⁠busque canales financieros alternativos al margen ⁠del sistema del dólar.

El departamento de comunicación corporativa del NDB dijo a Reuters que no podía confirmar la información relativa a ⁠la adhesión de Irán.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Irán se unió a los ​BRICS en 2024, coincidiendo con la ampliación ‌del grupo, en una iniciativa destinada ‌a profundizar los lazos económicos entre las economías emergentes, ⁠y desde entonces ha dejado claro su deseo de convertirse en miembro y accionista del NDB.

El banco fue creado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica en 2015 ​para financiar ‌proyectos de infraestructura y desarrollo sostenible. Desde entonces, ha ampliado su número de miembros para incluir a Emiratos Árabes Unidos, Egipto y otras economías emergentes.

"El resultado más importante de la cooperación entre los países ⁠miembros de los BRICS es la creación del Nuevo Banco de Desarrollo, y nuestro país pronto se convertirá en miembro de este banco", afirmó Hemmati, según los medios de comunicación estatales.

Hemmati asiste a la primera reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales de los BRICS, organizada por India, que ostenta la ‌presidencia rotatoria de los BRICS este año.

Los miembros de los BRICS han tratado de reducir su dependencia del dólar estadounidense promoviendo el comercio y las transacciones financieras en monedas nacionales.

Hemmati señaló que Irán consideraba que los miembros de los BRICS podían realizar ‌intercambios comerciales utilizando sus monedas nacionales y que estaba buscando la cooperación monetaria bilateral y trilateral con otros miembros.

La adhesión al NDB ‌está abierta a ⁠los miembros de las Naciones Unidas, así como a los países miembros prestatarios y no ​prestatarios, según informó el banco. Uzbekistán se convirtió en su décimo miembro el 5 de junio.

Con información de Reuters