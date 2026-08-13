Emiratos Árabes Unidos dicen que Irán atacó dos buques de la ADNOC en estrecho de Ormuz; no hay heridos

La Compañía ​Nacional de petróleo de Abu Dabi (ADNOC) informó que dos de sus buques fueron atacados cuando transitaban por el ‌estrecho de Ormuz el jueves, ‌sin que se registraran heridos, mientras que los Emiratos Árabes Unidos acusaron a Irán de haber perpetrado la agresión.

El ataque fue el segundo incidente de este tipo que afectó a buques de la ADNOC en menos de una semana. El sábado, los EAU condenaron lo que calificaron como un ​ataque iraní contra un ⁠buque vinculado a la compañía petrolera estatal mientras atravesaba ‌el estrecho.

La ADNOC dijo que la situación se ⁠había controlado, según la agencia ⁠estatal de noticias de los EAU, WAM.

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El Ministerio de Asuntos Exteriores de los EAU condenó lo que calificó de "ataque hostil iraní" ⁠contra los dos buques de la ADNOC.

Dijo que la ​Guardia Revolucionaria de Irán había cometido "actos de ‌piratería" al atacar la navegación ‌comercial y utilizar el estrecho como herramienta de presión ⁠económica o chantaje, lo que supone una amenaza directa para la estabilidad regional y la seguridad energética mundial.

Ni la WAM ni el Ministerio de Asuntos Exteriores facilitaron detalles sobre ​los buques, ‌sus cargamentos o los posibles daños. No se han registrado heridos.

No hubo comentarios inmediatos por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán ni del IRGC.

Alrededor de una quinta parte del petróleo y del gas ⁠natural licuado del mundo transitaba por el estrecho canal entre Omán e Irán antes del conflicto.

Desde que estalló la guerra el 28 de febrero, el tráfico marítimo se ha visto interrumpido en repetidas ocasiones, lo que ha provocado un aumento de las tarifas de transporte y ha suscitado preocupaciones en materia de seguridad.

La ‌Guardia Revolucionaria de Irán ya había amenazado anteriormente con tomar medidas contra los buques que transitaran por el estrecho si estaban vinculados a los adversarios de Teherán o no cumplían con las directivas iraníes.

ADNOC dijo el viernes que se había visto ‌significativamente afectada por lo que describió como ataques no provocados a su personal y sus activos, al tiempo que seguía satisfaciendo las ‌necesidades de sus ⁠clientes en un "entorno excepcionalmente difícil".

ADNOC, la petrolera estatal de Abu Dabi, es uno de los ​mayores productores de energía del mundo y exporta petróleo crudo, gas natural y productos refinados a todo el mundo.

Con información de Reuters