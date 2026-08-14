EEUU amenaza con alargar el bloqueo naval sobre Irán "indefinidamente" y mayor presión económica

FOTO DE ARCHIVO. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, habla con los medios de comunicación mientras asiste a los ejercicios que forman parte de PANAMAX 2026, en Ciudad de Panamá, Panamá

Por Phil Stewart y Idrees ​Ali

CIUDAD DE PANAMÁ, 14 ago (Reuters) - Estados Unidos dijo el jueves que podría mantener un bloqueo naval sobre Irán de forma indefinida y que intensificaría la presión ‌económica sobre Teherán, en un momento ‌en que las negociaciones para un alto el fuego se han estancado, el suministro mundial de petróleo está disminuyendo y las tensiones regionales van en aumento.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró a los periodistas que el ejército estadounidense tiene la capacidad de mantener una presencia naval en la región para hacer cumplir su bloqueo a Irán, que ha infligido graves daños económicos al país.

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"La Armada de Estados Unidos puede mantener un bloqueo ​como ese de forma ⁠indefinida porque iremos rotando los buques, tal y como hemos hecho hasta ahora y ‌seguiremos haciendo", declaró Hegseth a la prensa durante un viaje a ⁠Panamá.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo el jueves ⁠que Estados Unidos tenía previsto infligir más daño financiero a Irán.

"Estén atentos a este espacio para más anuncios la próxima semana, porque vamos a aplicar medidas como nunca se ⁠han visto en la historia del aislamiento económico de un país", dijo en ​una entrevista en Newsmax.

Con el acuerdo provisional de junio para ‌poner fin a la guerra hecho trizas, ‌Irán ha tratado de ejercer presión sobre Washington a cambio de controlar el estrecho ⁠de Ormuz.

Ha atacado a algunos buques que intentaban transitar por esta vía navegable estratégica, por la que circulaba una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado del mundo antes de que comenzara la guerra en febrero.

Dos buques de la empresa estatal ​Abu Dhabi National ‌Oil Company (ADNOC) fueron atacados mientras transitaban por el estrecho el jueves por la tarde, según informó la agencia estatal de noticias de Emiratos Árabes Unidos, WAM. El Gobierno emiratí lo condenó y lo describió como un ataque iraní.

El presidente de EEUU, Donald Trump, se encuentra bajo presión en su país ⁠para poner fin a una guerra que goza de gran impopularidad, ya que los elevados precios del combustible están lastrando sus índices de aprobación y podrían erosionar el control de su partido sobre el Congreso en las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

Trump ha afirmado en repetidas ocasiones que EEUU tiene "control total" sobre el estrecho, lo que ha provocado desmentidos por parte de Irán. Teherán ha declarado que no permitirá la reapertura de la vía marítima hasta ‌que se cumplan sus condiciones. Entre ellas se incluyen el levantamiento de las sanciones económicas y la liberación de los activos iraníes congelados.

El tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz se redujo el martes a ocho buques, frente a una media de unos 12 buques en los últimos diez días, y a los 130 o 140 buques que circulaban antes de ‌la guerra.

Estados Unidos levantó su bloqueo al transporte marítimo y a los puertos iraníes durante un mes a mediados de junio, pero desde entonces lo ha vuelto a imponer, cortando así la ‌principal fuente de ⁠divisas de Teherán y agravando las pérdidas anteriores causadas por los ataques bélicos contra su infraestructura energética.

Washington había anunciado anteriormente que levantaría el bloqueo ​a Irán una vez que este país y Omán, situados a ambos lados del estrecho, llegaran a un acuerdo para restablecer el tráfico marítimo comercial.

(Redacción de Andrea Shalal y Costas Pitas; edición de Andy Sullivan y Cynthia Osterman; edición en español de Jorge Ollero Castela)