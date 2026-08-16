Un ministro de Israel pidió asesinar "entre 30 y 40" personas por noche en Gaza

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista y exconvicto Itamar Ben Gvir, llamó públicamente al asesinato de entre "30 y 40 personas" cada noche en la Franja de Gaza.

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, hizo esas afirmaciones durante su participación en un pódcast publicado en las últimas horas con Rom Braslavski, quien fuera rehén de Hamás en la Franja. “Hay personas allí que no merecen vivir. No deberían vivir. Ni siquiera son personas”, sostuvo.

"Creo que deberían llevarse a cabo asesinatos selectivos en Gaza, eliminando a entre 30 y 40 personas cada noche. No solo a quienes representan una amenaza inmediata; hay personas allí que no merecen vivir. No deberían vivir. Ni siquiera son personas", dijo Ben Gvir, que habitualmente alardea de vulnerar los derechos de los palestinos que son ciudadanos de Israel y los reos de Cisjordania y Gaza detenidos en el país.

Durante el programa se debatía acerca de la manera en que Israel se recuperó del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. En ese contexto, Ben Gvir manifestó su desacuerdo con la decisión de Benjamin Netanyahu de disminuir los ataques sobre Gaza con el objetivo de avanzar en el "plan de paz” promovido por el presidente estadounidense, Donald Trump. "No es ningún secreto, no estoy de acuerdo con el primer ministro”, señaló Ben Gvir.

Ben Gvir defendió la colonización de la Franja de Gaza

Además, el funcionario volvió a defender una "migración masiva de palestinos" de Gaza con el propósito de colonizar la Franja mediante asentamientos judíos, una iniciativa que distintos organismos internacionales ya calificaron anteriormente como un intento de "limpieza étnica".

Otras expresiones similares del ministro israelí fueron objeto de condenas y hasta se incorporaron en presentaciones ante tribunales internacionales como prueba de una "intención genocida”, acusación que Israel rechaza.

"Considero que toda Gaza es nuestra. Deberíamos tener asentamientos no solo en Gush Katif (la colonia israelí en la Franja desmantelada en 2005), sino en toda Gaza, fomentando la mayor emigración posible, enviándolos a sus países de origen, y para los terroristas, nada de emigración, nada, simplemente matarlos uno por uno", añadió Ben Gvir durante el programa. El ministro es actualmente una de las figuras de mayor influencia dentro de Israel.

Ben Gvir, quien además reside como colono en la Cisjordania ocupada, desarrolló su trayectoria política sobre la base de posturas ultranacionalistas y antiárabes. Desde el Ministerio de Seguridad Nacional tiene bajo su órbita a la Policía israelí y a las cárceles en las que palestinos han denunciado numerosos episodios de tortura.