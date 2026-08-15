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Conflicto en Medio Oriente

Irán afirmó que Ormuz sigue bajo su control y que sostendrán el bloqueo fluvial

En VIVO - Actualizado hace 2 horas

Desde el gobierno iraní afirmaron que el estrecho de Ormuz se mantiene bajo su control, a la par que el bloqueo fluvial seguirá fijo “hasta que Estados Unidos acepte su derrota”.

Irán afirmó que Ormuz sigue bajo su control y que sostendrán el bloqueo fluvial

La guerra en Irán se mantiene pese al alto al fuego entre el país persa y Estados Unidos firmado en junio pasado. Las acusaciones y amenazas entre unos y otros siguen, con el presidente Donald Trump amenazando a Teherán que querer establecer al estrecho de Ormuz como “territorio estadounidense” si no hay avances en las negociaciones para las próximas semanas. Desde Irán no pretenden desistir en sus condiciones “hasta que Estados Unidos no cambie su actitud” en torno a la guerra.

Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente en El Destape.

Hace 4 horas

Teherán afirma que Ormuz sigue “bajo total y completo” control iraní

El gobierno iraní aseguró que el estrecho de Ormuz “sigue bajo el total y completo control iraní”, respondiéndole así al presidente Donald Trump que este viernes sostuvo que decretaría al estrecho como territorio estadounidense. 

07:32 | 14/08/2026

Trump afirmó declarará el estrecho de Ormuz territorio de EU.UU. cuando venza a Irán

El gobierno estadounidense aseguró que tiene previsto aplicar un "bloqueo indefinido" contra la República Islámica, con el objetivo de aislar económicamente al país.

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20:09 | 13/08/2026

El embajador de EE.UU. en Israel repudió las agresiones de colonos en Cisjordania

El embajador Mike Huckabee criticó los ataques y asedios contra comunidades palestinas en Cisjordania. Las calificó como "atroces" y gestos "matones" de parte del Estado israelí.

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10:14 | 13/08/2026

Irán desafió a Estados Unidos y afirmó que mantiene el control del estrecho de Ormuz

Teherán desmintió los dichos de Donald Trump, quien había proclamado el dominio absoluto sobre la ruta marítima. El contrapunto ocurre en medio de la parálisis del tráfico naval y la volatilidad del petróleo.

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07:03 | 13/08/2026

Irán insiste en que el estrecho de Ormuz sigue cerrado y desafía a Trump

La Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico de Irán desmintió a Washington y condicionó la reapertura a exigencias políticas y militares.

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12:46 | 12/08/2026

Israel volvió a romper el alto el fuego en Líbano con ataques de drones y demoliciones

Las tropas israelíes bombardearon la localidad de Kafra y destruyeron un ayuntamiento y una escuela en el sur. El primer ministro Nawaf Salam denunció una "grave violación" del derecho internacional.

Archivo.

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12:28 | 12/08/2026

El tránsito de buques en el estrecho de Ormuz cayó a su nivel más bajo en la semana

Apenas ocho embarcaciones cruzaron la vía marítima clave tras las nuevas hostilidades. Teherán ratificó que mantendrá el bloqueo si EE. UU. no acepta sus condiciones.

Embarcaciones cerca del estrecho de Ormuz, vistas desde Musandam, Omán

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06:48 | 12/08/2026

Trump dice que tiene el “control total” del estrecho de Ormuz y crece la tensión con Irán

EEUU y los hutíes intercambian ataques contra el tráfico marítimo mientras Irán condiciona la reapertura del estrecho de Ormuz a un alto el fuego. Trump asegura que EEUU de la estratégica ruta.

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06:51 | 11/08/2026

Se aleja un acuerdo en Ormuz tras las nuevas exigencias de Trump a Irán

Las demandas de indemnizaciones a Teherán y el fin de las sanciones complican las negociaciones para reabrir el paso estratégico. El precio del petróleo vuelve a subir.

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06:53 | 10/08/2026

Irán le advirtió a EE.UU. que "no hay una solución militar" para reabrir Ormuz

Las últimas noticias del conflicto en Medio Oriente. Seguí el minuto a minuto de la guerra entre Estados Unidos, Irán e Israel en El Destape.

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14:46 | 09/08/2026

Netanyahu rechazó el plan de 15 puntos y Hamas asegura que se mantiene "firme" al plan

El primer ministro israelí condicionó la retirada de Gaza al desarme total del grupo palestino, mientras Trump busca avanzar con la segunda fase del alto el fuego.

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10:16 | 09/08/2026

Incertidumbre por el acuerdo entre Irán y Oman: dudan que EE.UU. acepte las condiciones

Luego que Washington dinamitara el propio acuerdo que había sellado con Irán, el emir de Omán, decidió asumir la negociación directamente con Teherán. Llegaron a un acuerdo pero ahora resta saber si Trump lo aceptará.

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11:45 | 08/08/2026

Irán pidió a EE.UU. que acepten sus condiciones de paz para reabrir el estrecho de Ormuz

El gobierno de Irán afirmó que la reapertura del estrecho de Ormuz dependerá de que Estados Unidos acepte sus condiciones para la paz en la región. El canciller de Teherán agregó además que Washington debe "compensar" al país persa.

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07:32 | 07/08/2026

Arabia Saudita, Pakistán y Turquía firman un pacto y reconfiguran tablero de Medio Oriente

El acuerdo que tiene el objetivo "de fortalecer la disuasión colectiva contra cualquier acto de agresión", fue firmado en La Meca por el príncipe heredero saudita, Mohammed ben Salman, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y el primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif. 

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf.

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18:47 | 06/08/2026

L-Gante suspendió un recital en Israel y recordó que marchó por Gaza

En sus redes sociales, el músico explicó los motivos de su decisión. "Mi pensamiento es claro y firme", advirtió. 

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