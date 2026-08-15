Irán afirmó que Ormuz sigue bajo su control y que sostendrán el bloqueo fluvial

La guerra en Irán se mantiene pese al alto al fuego entre el país persa y Estados Unidos firmado en junio pasado. Las acusaciones y amenazas entre unos y otros siguen, con el presidente Donald Trump amenazando a Teherán que querer establecer al estrecho de Ormuz como “territorio estadounidense” si no hay avances en las negociaciones para las próximas semanas. Desde Irán no pretenden desistir en sus condiciones “hasta que Estados Unidos no cambie su actitud” en torno a la guerra.

Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente en El Destape.