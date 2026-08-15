La Junta de Paz de Trump adjudicó su primer proyecto: construir una base militar en Gaza

La Junta de Paz creada por el presidente Donald Trump adjudicó el primer contrato de obras de "reconstrucción" para la Franja de Gaza, devastada tras los innumerables ataques israelíes desde 2023. Levantarán una base militar que será utilizada por unos 150 soldados marroquíes de la futura Fuerza Internacional de Estabilización, que impulsa el propio jefe republicano, y funcionará en una zona de Gaza actualmente bajo control militar israelí.

Según informó The Guardian, el contrato todavía no fue formalizado de manera definitiva y fue adjudicado a Arkel International, una empresa estadounidense de construcción y logística que ya trabajó en Gaza transportando ayuda humanitaria para la Fundación Humanitaria de Gaza, otro de los proyectos de Trump en la zona. La instalación funcionará como un puesto inicial para tropas marroquíes que rotarán entre la Franja y una base ubicada en Israel.

De acuerdo a lo analizado por el medio israelí Haaretz, los documentos de registro de Arkel en Israel tienen como su representante autorizado allí a Hezi Bezalel, un empresario que anteriormente ha intermediado en acuerdos de defensa en África.

La decisión aparece en un momento de fuerte incertidumbre sobre el futuro del territorio palestino. El proyecto de reconstrucción de la Junta de Paz se redujo durante los últimos meses desde un ambicioso plan para toda Gaza a un programa piloto limitado en el sur del territorio palestino ocupado, mientras Israel y Estados Unidos mantienen diferencias sobre los términos del acuerdo y el futuro de la presencia militar.

Una base dentro de la zona controlada por Israel

De acuerdo con la información publicada por el sitio inglés, esta primera base ocupará un área de aproximadamente 100 por 120 metros y estará ubicada dentro de la llamada Línea Amarilla, en un sector bajo control israelí y a unos 1,6 kilómetros de la frontera con Israel.

El diseño contempla instalaciones básicas para alojar a los soldados, además de una ruta de evacuación rápida en caso de que la fuerza internacional sea atacada. Los militares marroquíes formarían parte de una estructura internacional destinada a brindar seguridad durante la implementación del plan de Trump.

La llegada de personal marroquí no es completamente nueva. En junio, los primeros militares de las Fuerzas Armadas Reales de Marruecos se incorporaron a la estructura de la Fuerza Internacional de Estabilización en una base que ya funciona en el sur de Israel.

El proyecto actual, un anteproyecto

La base que ahora comienza a tomar forma sería apenas la primera etapa de un proyecto de dimensiones mucho mayores. En febrero, documentos revisados por el periódico británico revelaron que el gobierno de Trump analizaba construir una instalación militar de 140 hectáreas para albergar a una fuerza internacional de hasta 5.000 efectivos.

Los planes finales incluyen 26 torres de vigilancia blindadas, búnkeres, un polígono para armas pequeñas, depósitos de equipamiento militar y un perímetro protegido con alambre de púas. Por ahora, fueron contempladas instalaciones mucho más precarias como carpas, catres, baños portátiles y estaciones para lavarse las manos.

Israel todavía no define su posición

Más allá del anuncio, en Israel no se expresaron respecto del proyecto. Según fuentes citadas por el medio israelí Haaretz, todavía no está claro si Israel firmó un Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas con la Junta de Paz, un instrumento necesario para ellos, que les permitiría establecer las condiciones legales de la presencia militar internacional.

La semana pasada, el gabinete de seguridad israelí aprobó la entrada de la Fuerza Internacional de Estabilización en Gaza para un despliegue piloto limitado en el área de Rafah. Por otro lado, el premier israelí Benjamin Netanyahu rechazó recientemente avanzar con una retirada de sus tropas mientras Hamás no se desarme por completo, una postura que generó tensiones con Washington. Trump, por su parte, sostiene que el desarme de Hamás es una condición central para avanzar con su plan.