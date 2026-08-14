Trump afirmó que "muy pronto" declarará el estrecho de Ormuz como territorio de EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que declarará "muy pronto" el estrecho de Ormuz como territorio estadounidense tras el final del conflicto bélico con Irán, en un marco de crecientes dificultades diplomáticas para lograr que ambas naciones se sienten a negociar un acuerdo de paz.

Durante un acto público celebrado en la localidad de Garden City, el jefe de Estado norteamericano hizo referencia explícita al bloqueo naval que afecta la zona estratégica del Golfo Pérsico. "Cuando hayamos acabado de derrotar a Irán, que está sufriendo una derrota aplastante, muy pronto declararé el estrecho de Ormuz territorio de Estados Unidos. En esencia, eso es lo que es", aseveró Trump ante la concurrencia, reforzando la postura de Washington sobre el tráfico marítimo en la región: "Ningún barco pasa a menos que nosotros lo permitamos".

En el mismo pronunciamiento, el mandatario se negó a ofrecer disculpas por el aumento global e interno en el precio de los combustibles derivado de las acciones militares en Oriente Próximo. Al defender el rumbo de su administración, insistió en definir a Irán como "un país muy malvado" que no debe acceder al desarrollo de armamento atómico. "Recuérdalo cuando tengas que pagar un poco más por la gasolina. Jamás me disculparé. Hice lo correcto", enfatizó.

La respuesta de las autoridades de Teherán se produjo de manera inmediata a través de los canales oficiales. El viceministro de Asuntos Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, cruzó las palabras de Trump mediante un comunicado en sus redes sociales, advirtiendo que "el estrecho de Ormuz no se puede tomar con tuits, portaaviones, decretos ni discursos electorales". El 'número dos' de la diplomacia iraní remarcó que su país "no teme a las amenazas ni se intimida ante las demostraciones de poder", e instó a la Casa Blanca a aceptar el escenario actual sobre el terreno. "Hasta ahora, han sufrido graves derrotas estratégicas; el estrecho de Ormuz era, es y será iraní; solo se abrirá y cerrará bajo el mando iraní, y mientras no acepten la realidad de la derrota y no abandonen sus ilusiones, Irán seguirá imponiendo el bloqueo", concluyó el funcionario.

Con información de EuropaPress.