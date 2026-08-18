El conflicto en Medio Oriente entra en una nueva fase tras concluir el plazo de 60 días fijado para que Irán y Estados Unidos negociaran un acuerdo. En este escenario, el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araqchi, acusa a Israel de sabotear de forma activa los esfuerzos diplomáticos y lo señala como el principal obstáculo para alcanzar la paz con Washington. Mientras tanto, Turquía insiste en la necesidad de mantener abierta la vía del diálogo, y el jefe negociador iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, se prepara para viajar a Bagdad con el objetivo de reforzar la cooperación regional y abordar la situación de seguridad en Oriente Próximo. Seguí el minuto a minuto de la guerra entre Estados Unidos, Irán e Israel en El Destape.
Irán acusa a Israel de sabotear diálogo con EEUU y crece la tensión regional
Teherán endurece sus críticas y señala a Israel como responsable de bloquear las negociaciones con Washington.
Hace 1 hora
Irán amenaza con pasar a la ofensiva en el estrecho de Ormuz si fracasan las negociaciones con EEUU
Embarcaciones cerca del estrecho de Ormuz, vistas desde Musandam, Omán
Irán ha decidido cambiar su política de defensiva a "totalmente ofensiva" debido al estancamiento de los esfuerzos para alcanzar un acuerdo que ponga fin de forma definitiva a su guerra con Estados Unidos, declaró el lunes a Reuters un alto cargo iraní.
Hace 1 hora
Erdogan insta a Trump a proseguir las negociaciones con Irán y le ofrece su apoyo
FOTO DE ARCHIVO: El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, da la bienvenida al presidente estadounidense, Donald Trump, en el aeropuerto de Ankara, Turquía
El presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, instó al presidente estadounidense, Donald Trump, en una conversación telefónica, a proseguir las negociaciones con Irán para rebajar las tensiones entre ambos países, y ofreció el apoyo de Ankara a los esfuerzos de paz, informó este martes la presidencia turca.
Hace 1 hora
Gobernantes Irán temen que se agraven problemas económicos y el malestar social si EEUU intensifica la presión
La gente compra en el Gran Bazar de Teherán.
Aunque Irán da muestras de resistencia en la guerra con Estados Unidos, a sus gobernantes les preocupa que la amenaza de nuevas sanciones económicas por parte de Donald Trump pueda agravar las dificultades, reavivar los disturbios y erosionar aún más la legitimidad de la República Islámica.
Hace 23 horas
Para Trump, Irán debe izar la "bandera blanca" y la Guardia Revolucionaria negó diálogo
El presidente estadounidense afirmó que Irán debería "izar la bandera blanca de la rendición" tras la expiración el lunes del memorando de entendimiento entre ambos países.
16:33 | 16/08/2026
Un ministro de Israel pidió asesinar "entre 30 y 40" personas por noche en Gaza
Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional del gobierno de Benjamin Netanyahu, volvió a defender la colonización del territorio palestino.
09:58 | 16/08/2026
Se alargan las negociaciones por Ormuz e Israel redobla ataques contra palestinos
Las negociaciones para reabrir el estrecho de Ormuz siguen estancadas, mientras Israel intensifica sus ataques en Gaza y Cisjordania, con víctimas civiles palestinas y denuncias de violaciones al alto el fuego.
18:28 | 15/08/2026
Metamorfosis en Medio Oriente: EE.UU. pierde poder y ganan las potencias intermedias
Los cambios políticos en Irán, el retiro de las tropas estadounidenses de Irak y la creación de una nueva alianza entre Turquía, Arabia Saudita y Pakistán reflejan una acelerada reconfiguración geopolítica en Medio Oriente y una merma de la influencia de Washington en la región.
16:56 | 15/08/2026
La Junta de Paz de Trump adjudicó su primer proyecto: construir una base militar en Gaza
El espacio albergará a las primeras tropas marroquíes de la Fuerza Internacional de Estabilización, en medio de tensiones geopolíticas y dudas sobre la retirada de Israel del territorio palestino.
11:55 | 15/08/2026
Irán afirmó que Ormuz sigue bajo su control y que sostendrán el bloqueo fluvial
Desde el gobierno iraní afirmaron que el estrecho de Ormuz se mantiene bajo su control, a la par que el bloqueo fluvial seguirá fijo “hasta que Estados Unidos acepte su derrota”.
20:06 | 14/08/2026
Trump afirmó que "muy pronto" declarará el estrecho de Ormuz como territorio de EE.UU.
El presidente estadounidense justificó el alza de los combustibles tras el conflicto con Irán. Teherán rechazó los dichos y ratificó que mantendrá el bloqueo del paso marítimo.
07:32 | 14/08/2026
Trump afirmó declarará el estrecho de Ormuz territorio de EU.UU. cuando venza a Irán
El gobierno estadounidense aseguró que tiene previsto aplicar un "bloqueo indefinido" contra la República Islámica, con el objetivo de aislar económicamente al país.
20:09 | 13/08/2026
El embajador de EE.UU. en Israel repudió las agresiones de colonos en Cisjordania
El embajador Mike Huckabee criticó los ataques y asedios contra comunidades palestinas en Cisjordania. Las calificó como "atroces" y gestos "matones" de parte del Estado israelí.
10:14 | 13/08/2026
Irán desafió a Estados Unidos y afirmó que mantiene el control del estrecho de Ormuz
Teherán desmintió los dichos de Donald Trump, quien había proclamado el dominio absoluto sobre la ruta marítima. El contrapunto ocurre en medio de la parálisis del tráfico naval y la volatilidad del petróleo.
07:03 | 13/08/2026
Irán insiste en que el estrecho de Ormuz sigue cerrado y desafía a Trump
La Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico de Irán desmintió a Washington y condicionó la reapertura a exigencias políticas y militares.
12:46 | 12/08/2026
Israel volvió a romper el alto el fuego en Líbano con ataques de drones y demoliciones
Las tropas israelíes bombardearon la localidad de Kafra y destruyeron un ayuntamiento y una escuela en el sur. El primer ministro Nawaf Salam denunció una "grave violación" del derecho internacional.
Archivo.
12:28 | 12/08/2026
El tránsito de buques en el estrecho de Ormuz cayó a su nivel más bajo en la semana
Apenas ocho embarcaciones cruzaron la vía marítima clave tras las nuevas hostilidades. Teherán ratificó que mantendrá el bloqueo si EE. UU. no acepta sus condiciones.
Embarcaciones cerca del estrecho de Ormuz, vistas desde Musandam, Omán
06:48 | 12/08/2026
Trump dice que tiene el “control total” del estrecho de Ormuz y crece la tensión con Irán
EEUU y los hutíes intercambian ataques contra el tráfico marítimo mientras Irán condiciona la reapertura del estrecho de Ormuz a un alto el fuego. Trump asegura que EEUU de la estratégica ruta.