Irán acusa a Israel de sabotear diálogo con EEUU y crece la tensión regional

El conflicto en Medio Oriente entra en una nueva fase tras concluir el plazo de 60 días fijado para que Irán y Estados Unidos negociaran un acuerdo. En este escenario, el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araqchi, acusa a Israel de sabotear de forma activa los esfuerzos diplomáticos y lo señala como el principal obstáculo para alcanzar la paz con Washington. Mientras tanto, Turquía insiste en la necesidad de mantener abierta la vía del diálogo, y el jefe negociador iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, se prepara para viajar a Bagdad con el objetivo de reforzar la cooperación regional y abordar la situación de seguridad en Oriente Próximo. Seguí el minuto a minuto de la guerra entre Estados Unidos, Irán e Israel en El Destape.