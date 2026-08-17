Irán amenaza con pasar a la ofensiva en el estrecho de Ormuz si fracasan las negociaciones con EEUU

​Irán ha decidido cambiar su política de defensiva a "totalmente ofensiva" debido al estancamiento de los esfuerzos para alcanzar un acuerdo que ponga fin de ‌forma definitiva a su guerra ‌con Estados Unidos, declaró el lunes a Reuters un alto cargo iraní.

Los avances hacia las negociaciones de paz y la reanudación del tráfico de petroleros a través del estratégico estrecho de Ormuz se han estancado, sin que haya indicios de que las partes estén avanzando hacia el fin del conflicto que Estados Unidos e Israel iniciaron el 28 de febrero.

"Las entidades iraníes deben estar preparadas para intensificar las ​tensiones en el estrecho ⁠de Ormuz y en toda la región, ya que Irán estará dispuesto ‌a tomar decisiones y a actuar ante situaciones difíciles", afirmó el ⁠funcionario iraní, añadiendo que Teherán llevaría a cabo ⁠un ataque militar "oportuno y preciso" para romper el bloqueo naval estadounidense si fracasara la vía diplomática.

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El lunes era la fecha límite en la que se esperaba que ⁠Irán y Estados Unidos alcanzaran un acuerdo definitivo en el marco de ​un memorando de entendimiento acordado en junio y destinado a ‌poner fin a la guerra.

Firmado el ‌17 de junio, el memorándum de entendimiento establecía un plazo de 60 días, ⁠prorrogable de mutuo acuerdo, en el que Washington y Teherán debían alcanzar un acuerdo que abarcara cuestiones más amplias, como el futuro del programa nuclear iraní.

Sin embargo, el memorándum de entendimiento, que declaraba el cese inmediato y permanente de las ​operaciones militares ‌en todos los frentes, se desmoronó rápidamente debido a una disputa sobre el control del estrecho de Ormuz.

IRÁN FIJARÁ UN PLAZO

Teherán afirmó que el punto 5 del memorando de entendimiento le otorga el derecho a gestionar la vía navegable, mientras que Washington rechazó esa interpretación. Las hostilidades ⁠se reanudaron cuando Teherán comenzó a disparar contra embarcaciones que, según afirmó, intentaban atravesar la vía navegable por una ruta no autorizada.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el 7 de julio que el pacto había "terminado". Teherán ha acusado repetidamente a Washington de incumplir sistemáticamente sus compromisos.

"En el breve plazo de unas pocas semanas fijado por Irán, Estados Unidos debe aplicar todas las disposiciones del acuerdo. Esta es una condición previa ‌para nuevas negociaciones con Estados Unidos", declaró el funcionario iraní a Reuters, añadiendo que los mediadores comunicarían el plazo de Teherán a Washington y a los Estados de la región.

Tanto Irán como Estados Unidos han intensificado su retórica durante la última semana.

Trump advirtió a los estadounidenses en un discurso pronunciado en un mitin el viernes que ‌se prepararan para que los precios del combustible se mantuvieran altos como consecuencia de la guerra, al tiempo que afirmó que "cuando hayamos acabado de derrotar a Irán... muy pronto declararé ‌el estrecho de ⁠Ormuz territorio de Estados Unidos".

El lunes por la mañana, Trump publicó en su plataforma Truth Social: "El objetivo número uno es, y siempre ​será, que Irán no pueda tener, de ninguna manera, forma o modo, un arma nuclear", repitiendo así uno de sus argumentos declarados para la guerra.

(Reportaje de Parisa Hafezi; redacción de Alex Richardson; edición de Hugh Lawson, Editado en español por Juana Casas)