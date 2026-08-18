Trump negó negociaciones con Irán y afirmó que el estrecho de Ormuz está abierto

Imagen de archivo del presidente de EEUU, Donald Trump, caminando desde el helicóptero Marine One hasta un vehículo en la Elipse, cerca de la Casa Blanca, en Washington, D.C., EEUU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no existen negociaciones en curso ni reuniones previstas con el gobierno de Irán, al tiempo que aseguró que el estratégico estrecho de Ormuz se encuentra plenamente abierto y operativo para la navegación comercial. Las declaraciones del mandatario norteamericano salieron a cruzar de forma directa la postura de Teherán, en un escenario de altísima volatilidad geopolítica que mantiene en alza los precios internacionales del petróleo.

A través de un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, el jefe de la Casa Blanca fue categórico respecto del estado del conflicto en Oriente Medio y la situación en el Golfo Pérsico. "No hay negociaciones ni conversaciones en curso, ni previstas, con la República Islámica de Irán. El bloqueo naval sigue en pleno vigor y efecto. El estrecho de Ormuz está abierto y operativo. Todas las minas acuáticas han sido retiradas o detonadas", aseveró Trump, buscando llevar tranquilidad a los mercados internacionales de materias primas tras semanas de incertidumbre logística.

Sin embargo, la versión de la Casa Blanca choca de frente con los pronunciamientos de la cúpula política iraní. El presidente del Parlamento y principal negociador de la República Islámica, Mohammad Baqer Qalibaf, ratificó ante el recinto legislativo que la vía marítima permanecerá cerrada hasta que Washington cumpla estrictamente las condiciones fijadas en el acuerdo provisional alcanzado en junio. Entre los requisitos exigidos por Teherán figuran el levantamiento del bloqueo sobre sus puertos, la suspensión del embargo petrolero, la liberación de activos financieros congelados en el exterior y el cese definitivo de las operaciones militares estadounidenses en la región.

Esta constante contradicción continúa impactando en los mercados financieros globales, donde el crudo registró su tercera jornada consecutiva de subas. En las bolsas de materias primas, el barril de Brent superó los 90,90 dólares mientras que el West Texas Intermediate (WTI) avanzó hasta ubicarse por encima de los 85 dólares, impulsados por el temor de los operadores a que el estancamiento del diálogo derive en una interrupción prolongada del flujo energético desde el Golfo Pérsico.

Con información de Reuters