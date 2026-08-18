Erdogan insta a Trump a proseguir las negociaciones con Irán y le ofrece su apoyo

FOTO DE ARCHIVO: El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, da la bienvenida al presidente estadounidense, Donald Trump, en el aeropuerto de Ankara, Turquía

El ​presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, instó al presidente estadounidense, Donald Trump, en una conversación telefónica, a proseguir las ‌negociaciones con Irán para ‌rebajar las tensiones entre ambos países, y ofreció el apoyo de Ankara a los esfuerzos de paz, informó este martes la presidencia turca.

Turquía, que cuenta con el segundo ejército más grande de la OTAN y limita con Irán, ha pedido en repetidas ocasiones que se ponga fin a la guerra. ​Ha mantenido un ⁠estrecho contacto con Estados Unidos, Irán y mediadores como Pakistán ‌y Qatar, al tiempo que ha actuado como ⁠intermediario entre las partes.

"Erdogan afirmó que ⁠es de gran importancia aprovechar al máximo la vía diplomática en relación con las tensiones entre Irán y Estados Unidos, que ⁠esperamos que las conversaciones continúen y que Turquía ​seguirá apoyando los esfuerzos de paz", señaló ‌la presidencia en un comunicado.

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Este llamamiento ‌se produce después de que un alto cargo iraní ⁠declarara a Reuters el lunes que Irán adoptaría una postura militar "totalmente ofensiva", ya que los esfuerzos para negociar un fin definitivo a la guerra se han estancado, al descartar Washington ​la prórroga ‌de un acuerdo de alto el fuego temporal.

Los avances hacia la reanudación del tráfico de petroleros por el estrecho de Ormuz también se han estancado.

Turquía ha criticado el ataque de Estados Unidos e Israel ⁠contra Irán, al tiempo que ha condenado los ataques iraníes contra los países del golfo Pérsico y ha pedido la reapertura del estratégico estrecho.

El lunes, el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía abordó con su par iraní la reapertura del estrecho y la continuidad del alto el fuego.

La presidencia añadió que Erdogan y Trump ‌también abordaron las relaciones bilaterales, la guerra en Gaza y un pacto de defensa firmado entre Turquía, Arabia Saudita y Pakistán, y señaló que el líder turco elogió el acuerdo como una muestra de una "postura firme" en favor de la estabilidad y la ‌seguridad regionales.

Según la presidencia, Erdogan le dijo a Trump que los ataques de Israel contra los palestinos se habían intensificado justo cuando se ‌suponía que debía ⁠entrar en vigor la segunda fase del Plan de Paz para Gaza de Trump.

La Casa Blanca ​no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la llamada.

Con información de Reuters