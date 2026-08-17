Vuelve a subir el petróleo por estancamiento del conflicto en Irán

Teherán dice que el fin del plazo del memorando para negociar con Estados Unidos es "irrelevante" por los incumplimientos estadounidenses. Irán afirmó este lunes no estar preocupado por el vencimiento hoy del plazo establecido en el memorado de entendimiento firmado con Estados Unidos para negociar un acuerdo de paz permanente, debido a las violaciones estadounidenses de los compromisos adquiridos en el texto.

"El plazo de 60 días para las conversaciones es irrelevante", dijo en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei. El diplomático indicó que "la aplicación (del acuerdo) se encuentra totalmente paralizada por las flagrantes violaciones" de Estados Unidos del memorando de entendimiento firmado el 17 de junio.

El memorando de entendimiento establecía el fin de las hostilidades, la reapertura del estrecho de Ormuz, el levantamiento de la prohibición de la venta de petróleo iraní en los mercados internacionales y el fin del bloqueo a los puertos y buques iraníes, entre otras cuestiones.