El precio del petróleo vuelve a subir este lunes en los mercados internacionales por el conflcito de Medio Oriente y luego de que las conversaciones entre Irán y Omán para garantizar una ruta segura en el estrecho de Ormuz se estancaran. En paralelo, Emiratos Árabes Unidos denunció ataques con drones contra dos petroleros de su compañía estatal ADNOC, responsabilizando a la Guardia Revolucionaria iraní de “actos de piratería” que ponen en riesgo la seguridad energética global.
Vuelve a subir el petróleo por estancamiento del conflicto en Irán
La semana pasada, la suba alcanzó el 5% tras los ataques contra petroleros operados por la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi en el estrecho de Ormuz
Hace 6 horas
Vence el plazo establecido para negociar la paz: Iran dice que las negociaciones están estancadas
Teherán dice que el fin del plazo del memorando para negociar con Estados Unidos es "irrelevante" por los incumplimientos estadounidenses. Irán afirmó este lunes no estar preocupado por el vencimiento hoy del plazo establecido en el memorado de entendimiento firmado con Estados Unidos para negociar un acuerdo de paz permanente, debido a las violaciones estadounidenses de los compromisos adquiridos en el texto.
"El plazo de 60 días para las conversaciones es irrelevante", dijo en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei. El diplomático indicó que "la aplicación (del acuerdo) se encuentra totalmente paralizada por las flagrantes violaciones" de Estados Unidos del memorando de entendimiento firmado el 17 de junio.
El memorando de entendimiento establecía el fin de las hostilidades, la reapertura del estrecho de Ormuz, el levantamiento de la prohibición de la venta de petróleo iraní en los mercados internacionales y el fin del bloqueo a los puertos y buques iraníes, entre otras cuestiones.
Hace 7 horas
Irán desafió a Estados Unidos y afirmó que mantiene el control del estrecho de Ormuz
Teherán desmintió los dichos de Donald Trump, quien había proclamado el dominio absoluto sobre la ruta marítima. El contrapunto ocurre en medio de la parálisis del tráfico naval y la volatilidad del petróleo.
Un alto mando militar iraní aseguró que el estrecho de Ormuz permanece bajo la gestión y el control operativo de la República Islámica. Así, contradijo abiertamente las afirmaciones vertidas en la víspera por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien se había atribuido el dominio exclusivo sobre esta vital vía marítima para el comercio de hidrocarburos.
Hace 7 horas
Metamorfosis en Medio Oriente: EE.UU. pierde poder y ganan las potencias intermedias
Los cambios políticos en Irán, el retiro de las tropas estadounidenses de Irak y la creación de una nueva alianza entre Turquía, Arabia Saudita y Pakistán reflejan una acelerada reconfiguración geopolítica en Medio Oriente y una merma de la influencia de Washington en la región.
Los errores de cálculo de Estados Unidos e Israel al atacar unilateralmente a Irán han desatado una serie de empoderamientos y cambios geoestratégicos que están trasformando Medio Oriente. Al menos tres hechos impactantes confirman este proceso: 1) el nombramiento de nuevos altos cargos de la Revolución Islámica en Irán, consolidando la posición central que ha adquirido este país, en la región, en los últimos meses; 2) el anuncio de Irak sobre el retiro total del Pentágono de su país después de 23 años y 3), el más relevante de todos, la alianza estratégico-militar pactada entre Turquía, Arabia Saudita y Pakistán conocida como el “Acuerdo Conjunto de Defensa de La Meca” ya que tendrá su sede en esa ciudad sagrada.
Hace 7 horas
Vuelve a subir el petróleo por el conflicto en Medio Oriente
Los precios del crudo subían el lunes debido a la falta de avances en los esfuerzos diplomáticos para resolver el conflicto de Oriente Medio, aunque la ausencia de interrupciones importantes en el suministro limitaba las alzas.
Los futuros del Brent ganaban 92 centavos, o un 1,04%, a 89,44 dólares el barril, tras tocar más temprano un máximo de sesión de 89,68 dólares. Los futuros del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) mejoraban 55 centavos, o un 0,67%, a 82,95 dólares.
Ambos contratos avanzaron más de un 5% la semana pasada, tras los ataques contra petroleros operados por la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi en el estrecho de Ormuz y contra una refinería de Saudi Aramco.
No obstante, Bjarne Schieldrop, de SEB Research, señaló que es poco probable que los precios suban de forma significativa a menos que se interrumpa el flujo actual de crudo a través del estrecho de Ormuz durante la noche y/o se cierre el estrecho de Bab el-Mandeb.
Por el momento, los precios se cotizan cerca de los 90 dólares, mientras los operadores sopesan el riesgo de una interrupción más grave y una escasez frente a la posibilidad de una solución en la que se reabra el estrecho de Ormuz y los precios del petróleo caigan de forma brusca, señaló Schieldrop.
Hace 22 horas
Un ministro de Israel pidió asesinar "entre 30 y 40" personas por noche en Gaza
Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional del gobierno de Benjamin Netanyahu, volvió a defender la colonización del territorio palestino.
09:58 | 16/08/2026
Se alargan las negociaciones por Ormuz e Israel redobla ataques contra palestinos
Las negociaciones para reabrir el estrecho de Ormuz siguen estancadas, mientras Israel intensifica sus ataques en Gaza y Cisjordania, con víctimas civiles palestinas y denuncias de violaciones al alto el fuego.
16:56 | 15/08/2026
La Junta de Paz de Trump adjudicó su primer proyecto: construir una base militar en Gaza
El espacio albergará a las primeras tropas marroquíes de la Fuerza Internacional de Estabilización, en medio de tensiones geopolíticas y dudas sobre la retirada de Israel del territorio palestino.
11:55 | 15/08/2026
Irán afirmó que Ormuz sigue bajo su control y que sostendrán el bloqueo fluvial
Desde el gobierno iraní afirmaron que el estrecho de Ormuz se mantiene bajo su control, a la par que el bloqueo fluvial seguirá fijo “hasta que Estados Unidos acepte su derrota”.
20:06 | 14/08/2026
Trump afirmó que "muy pronto" declarará el estrecho de Ormuz como territorio de EE.UU.
El presidente estadounidense justificó el alza de los combustibles tras el conflicto con Irán. Teherán rechazó los dichos y ratificó que mantendrá el bloqueo del paso marítimo.
07:32 | 14/08/2026
Trump afirmó declarará el estrecho de Ormuz territorio de EU.UU. cuando venza a Irán
El gobierno estadounidense aseguró que tiene previsto aplicar un "bloqueo indefinido" contra la República Islámica, con el objetivo de aislar económicamente al país.
20:09 | 13/08/2026
El embajador de EE.UU. en Israel repudió las agresiones de colonos en Cisjordania
El embajador Mike Huckabee criticó los ataques y asedios contra comunidades palestinas en Cisjordania. Las calificó como "atroces" y gestos "matones" de parte del Estado israelí.
07:03 | 13/08/2026
Irán insiste en que el estrecho de Ormuz sigue cerrado y desafía a Trump
La Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico de Irán desmintió a Washington y condicionó la reapertura a exigencias políticas y militares.
12:46 | 12/08/2026
Israel volvió a romper el alto el fuego en Líbano con ataques de drones y demoliciones
Las tropas israelíes bombardearon la localidad de Kafra y destruyeron un ayuntamiento y una escuela en el sur. El primer ministro Nawaf Salam denunció una "grave violación" del derecho internacional.
Archivo.
12:28 | 12/08/2026
El tránsito de buques en el estrecho de Ormuz cayó a su nivel más bajo en la semana
Apenas ocho embarcaciones cruzaron la vía marítima clave tras las nuevas hostilidades. Teherán ratificó que mantendrá el bloqueo si EE. UU. no acepta sus condiciones.
Embarcaciones cerca del estrecho de Ormuz, vistas desde Musandam, Omán
06:48 | 12/08/2026
Trump dice que tiene el “control total” del estrecho de Ormuz y crece la tensión con Irán
EEUU y los hutíes intercambian ataques contra el tráfico marítimo mientras Irán condiciona la reapertura del estrecho de Ormuz a un alto el fuego. Trump asegura que EEUU de la estratégica ruta.
06:51 | 11/08/2026
Se aleja un acuerdo en Ormuz tras las nuevas exigencias de Trump a Irán
Las demandas de indemnizaciones a Teherán y el fin de las sanciones complican las negociaciones para reabrir el paso estratégico. El precio del petróleo vuelve a subir.