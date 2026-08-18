Emiratos Árabes Unidos dice que dos misiles detectados anteriormente fueron lanzados desde Irán

El Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos dijo el martes que ‌había detectado dos misiles ‌balísticos lanzados desde Irán, el primer incidente de este tipo del que se tiene constancia desde el ataque del 4 de mayo contra el puerto de Fuyaira.

El Ministerio de Defensa señaló posteriormente en un comunicado que, según sus evaluaciones, ​los misiles tenían ⁠como objetivo el "tráfico marítimo". Añadió que ambos ‌misiles cayeron al mar.

Irán no hizo ningún comentario ⁠inmediato al respecto.

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El lanzamiento ⁠de los misiles se conoce tras la expiración el lunes del plazo de 60 días para las ⁠conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán ​sin que se haya producido ‌ningún avance, lo que aumenta ‌el temor a una nueva escalada del ⁠conflicto que, desde febrero, ha interrumpido el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz.

"El Ministerio de Defensa reitera su plena preparación para ​hacer ‌frente a cualquier amenaza y afrontar con firmeza a todo aquello que pretenda desestabilizar la seguridad del Estado", dijo la cartera en un comunicado.

El Ministerio del Interior ⁠de los EAU envió el martes por la mañana una alerta telefónica a los residentes en la que indicaba que la situación era segura y que la población debía reanudar sus actividades normales, tras una alerta anterior en la que se advertía ‌de una amenaza de misil.

Los Emiratos Árabes Unidos habían acusado recientemente a Irán de atacar sus buques de la empresa estatal ADNOC mientras transitaban por el estrecho de Ormuz.

Irán no ha reivindicado la ‌autoría de los ataques contra los buques de la ADNOC. La Guardia Revolucionaria iraní ya había amenazado anteriormente ‌con tomar ⁠medidas contra los buques que transitaran por el estrecho si estaban vinculados a ​los adversarios de Teherán o no cumplían con las directivas iraníes.

Con información de Reuters