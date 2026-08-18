Qatar reveló que los mediadores esperan un pacto entre Irán y Omán para reanudar el diálogo con EE.UU.

Las autoridades del gobierno de Qatar confirmaron que los países mediadores entre Estados Unidos e Irán aguardan la firma de un acuerdo bilateral entre Teherán y la administración de Omán sobre la gestión del tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz para intentar reflotar los contactos diplomáticos entre ambas potencias. La iniciativa internacional pretende destrabar el canal de diálogo directo justo cuando ha vencido el plazo formal para alcanzar un tratado de paz definitivo en la región del Golfo Pérsico.

Durante una conferencia de prensa, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores catarí, Mayed al Ansari, explicó que el bloque de naciones integrado por Pakistán, Turquía, Omán y el propio Estado de Qatar se encuentra a la expectativa de las conversaciones por el paso marítimo para promover una nueva ronda de negociaciones. El vocero diplomático remarcó que los mediadores intentarán sentar nuevamente a los representantes de la Casa Blanca y del gobierno iraní a la mesa de discusión apenas se anuncie formalmente el entendimiento técnico y operativo entre Mascate y Teherán para la administración de la vía interoceánica.

Las declaraciones vertidas en Doha tuvieron lugar en una jornada cruzada por una nueva escalada en la retórica entre los gobiernos involucrados en el conflicto. El presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a tensar el escenario al difundir una imagen en sus canales oficiales donde proclamó el estrecho de Ormuz como "nuevo territorio" bajo soberanía de Estados Unidos, afirmación que fue calificada de inmediato como una "ilusión" por parte del viceministro de Exteriores iraní, Kazem Qaribabadi, quien advirtió que la presencia norteamericana en la zona no se consolidará mediante mensajes en redes sociales ni demostraciones navales de fuerza.

Este endurecimiento verbal coincide con el vencimiento del período de 60 días establecido en el memorando de entendimiento de junio para negociar el cese de las hostilidades y el programa nuclear persa. En esa línea, el presidente del Parlamento y jefe del equipo negociador de Irán, Mohamed Baqer Qalibaf, ratificó que el paso estratégico mantendrá sus restricciones operativas mientras la administración de Washington no cumpla de forma efectiva con los compromisos asumidos, que incluyen la liberación de fondos congelados y el levantamiento del embargo petrolero.

Con información de EuropaPress.