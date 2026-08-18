El petróleo volvió a subir y rozó los US$ 91 ante el estancamiento del conflicto en Medio

Los precios internacionales del petróleo registraron su tercera jornada consecutiva de subas, impulsados por la pérdida de dinamismo en las negociaciones diplomáticas para sellar la paz en Medio Oriente. La falta de consenso entre las partes volvió a encender las alarmas entre los operadores financieros globales ante la posibilidad de que la interrupción en el suministro de hidrocarburos se extienda durante los próximos meses.

En el mercado de materias primas de Londres, los contratos a futuro del barril de crudo Brent avanzaron hasta los 90,94 dólares por unidad, registrando un alza marginal del 0,08 % tras haber tocado máximos no vistos desde fines de julio. Por su parte, la variedad estadounidense West Texas Intermediate (WTI) cotizó en alza en la Bolsa de Nueva York con un incremento del 0,63 %, posicionándose en los 85,03 dólares el barril y consolidando la firmeza de la curva de precios de la energía en los principales mercados internacionales.

Analistas de la entidad financiera ING destacaron en un informe a sus clientes que la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de dar por concluido el pacto provisional firmado en junio con Irán ha sido el principal factor detrás del repunte en las cotizaciones. A este escenario se suman las crecientes dudas sobre las condiciones de seguridad en el estrecho de Ormuz, una vía navegable clave para el transporte global de crudo que permanece parcialmente bloqueada desde que se iniciaran las operaciones bélicas conjuntas de Washington e Tel Aviv a fines de febrero.

Desde Teherán, las autoridades ratificaron su postura firme respecto a la logística marítima en la región. El principal negociador iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, declaró que el estrecho no será reabierto al tráfico comercial masivo hasta que la Casa Blanca levante de manera efectiva las sanciones y el bloqueo económico. Esta postura fue respaldada por altos mandos militares que advirtieron que las fuerzas iraníes adoptarán una estrategia "totalmente ofensiva" ante la falta de avances en las mesas de diálogo.

Especialistas del sector energético, como los analistas del DBS Bank, señalaron que la consolidación de este punto muerto diplomático alterará de forma directa las previsiones de precios del petróleo para el último trimestre del año e incluso de cara a 2027. Aunque la petrolera estatal Saudi Aramco logró reanudar algunas operaciones puntuales de carga mediante maniobras de trasvase entre embarcaciones frente a las costas de Emiratos Árabes Unidos, la cantidad de petroleros que logran cruzar la zona continúa siendo marginal, manteniendo bajo alta tensión a la oferta mundial de crudo.

Con información de Reuters