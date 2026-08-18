El gobierno vuelve a reunir a la mesa política mientras avanza en alianzas electorales

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, encabezará este martes 18 de agosto la primera reunión organizativa para la visita del Papa León XIV a la Argentina, que será del 8 al 11 de noviembre.

El encuentro se llevará a cabo a las 17 horas en la Casa Rosada. Desde el lado del oficialismo, participarán ministros del Gabinete nacional, principalmente del área de seguridad y funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.