El gobierno de Javier Milei atraviesa una semana clave: la mesa política encabezada por Karina Milei busca recomponer la agenda legislativa tras los tropiezos en el Congreso, mientras se prepara la logística para la histórica visita del papa León XIV en noviembre. Asimismo, Javier Milei retomó la agenda pública con un acto en homenaje a San Martín, mientras su gobierno enfrenta tensiones diplomáticas con Brasil y desafíos económicos internos. Las Últimas noticias del gobierno de Javier Milei. Javier Milei hoy. Seguí el Minuto a minuto de las medidas del gobierno de Javier Milei.
El gobierno vuelve a reunir a la mesa política mientras avanza en alianzas electorales
Las Últimas noticias del gobierno de Javier Milei. Javier Milei hoy. Seguí el Minuto a minuto de las medidas del gobierno de Javier Milei.
Hace 1 hora
El gobierno reúne a la mesa política
La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, encabezará este martes 18 de agosto la primera reunión organizativa para la visita del Papa León XIV a la Argentina, que será del 8 al 11 de noviembre.
El encuentro se llevará a cabo a las 17 horas en la Casa Rosada. Desde el lado del oficialismo, participarán ministros del Gabinete nacional, principalmente del área de seguridad y funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Hace 1 hora
Milei volvió a escena con una amenaza: "Enemigos internos"
Después de nueve días sin mostrarse en actividades públicas, el Presidente reapareció para encabezar el homenaje a San Martín. Antes del inicio del acto, le dio un abrazo a Federico Sturzenegger, uno de los apuntados por los traspiés en el Congreso.
Javier Milei encabezó el acto en homenaje a José de San Martín en Retiro.
En medio de la creciente preocupación de los argentinos por la defensa de la soberanía y tras el fallido intento por reformar la Ley de Tierras, Javier Milei eligió regresar a la escena pública en el acto homenaje a José de San Martín y apuntó a los "enemigos internos" que, según el mandatario, se enfrentan a su visión de "libertad". Además, ponderó a las fuerzas armadas y de seguridad.
Hace 2 horas
Buenos Aires: el laboratorio donde el PRO y LLA ensayan la alianza nacional
Con negociaciones aceitadas entre Cristian Ritondo y Sebastián Pareja, la provincia se consolida como el banco de pruebas de la unidad. Reparto de distritos por encuestas, el fantasma del 2025 y la presión sobre el radicalismo para armar un frente anti-peronista.
Desde ambos campamentos dan por descontado que deben aspirar a la unidad.
En medio del coqueteo entre el PRO y La Libertad Avanza a nivel nacional, la provincia de Buenos Aires aparece como un anticipo de un acuerdo más general. La relación entre Cristian Ritondo y Sebastián Pareja, presidentes de ambos partidos en tierras bonaerenses, está aceitada, comparten un candidato común y dan por sentado que necesitan ir juntos el año que viene para poder pensar en ganarle al peronismo en el distrito más poblado del país.
Hace 10 horas
Visita de León XIV a Argentina: se realizará la primera reunión de la organización
La reunión estará encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Hace 22 horas
Las PyMEs movilizarán a Plaza de Mayo por la caída de las ventas
Desde diciembre de 2023 cerraron más de 30.000 empresas. Uno de los sectores más afectados fue el comercio, seguido de la industria manufacturera. Las PyMEs denuncian que las inversiones "genuinas" siguen sin aparecer.
Hace 23 horas
Santilli: "Estoy trabajando para que el Presidente reelija"
El Presidente volvió a la escena pública tras nueve días y estuvo acompañado por su gabinete.
00:05 | 17/08/2026
Advierten que los créditos en dólares atentan contra la autonomía del BCRA
La entidad monetaria admitió que actuó a pedido del Poder Ejecutivo, en contra del espíritu que pretende Milei con su proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
00:05 | 17/08/2026
Arrancó la rosca electoral y La Libertad Avanza sigue con un Congreso empantanado
El reunionismo del oficialismo y el PRO, por un lado, y del peronismo, por el otro, marcaron el inicio de los movimientos de cara a 2027. La reforma electoral en el centro de la tensión legislativa y las secuelas de la Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
00:05 | 17/08/2026
Mapa de la desigualdad: el cambio del desempeño productivo de las provincias con Milei
Empresas, empleo y consumo retrocedieron en casi todo el país, mientras unas pocas provincias ganaron peso de la mano de las actividades extractivas. El deterioro del mercado interno contrasta con la concentración exportadora.
19:10 | 16/08/2026
Milei retuvo casi USD3.000 millones de fondos fiduciarios para el superávit
Destinó solo una parte de los fondos a sus asignaciones específicas, y en cambio los orientó a la compra de títulos públicos.
16:32 | 16/08/2026
Viales de Catamarca advierten que el 70% de las rutas nacionales exige reparación
Representantes gremiales del sector señalaron que más de dos tercios de la red vial nacional en la provincia presentan serios daños. Rechazan el decreto que desregula el transporte de carga.
16:28 | 16/08/2026
Soberanía nacional: ocho de cada diez argentinos exigen cuidar los recursos
Una encuesta de Zuban Córdoba reveló que más del 81% de los argentinos exige controlar el litio, el agua y las tierras, mientras un 78% rechaza alinearse de forma automática con potencias extranjeras.
15:57 | 16/08/2026
El Gobierno celebró el “día del niño” con un nuevo tratado antiderechos
El Gobierno celebró el Día del Niño con un mensaje institucional que vinculó la fecha a la adhesión argentina al Consenso de Ginebra, tratado internacional impulsado por sectores conservadores entre ellos Jaír Bolsonaro y Donald Trump.
14:35 | 16/08/2026
Día del Niño: las ventas cayeron 2,5% y el consumo sigue estancado
Las ventas por el Día del Niño cayeron 2,5% interanual, según CAME. Hubo descuentos y cuotas, pero el consumo se concentró en productos más baratos.
12:46 | 16/08/2026
El peronismo impulsa una ley para "transparentar" las exportaciones de minerales
El diputado Guillermo Michel presentó un proyecto de ley con el que busca que los impuestos pagados por la exportación de minerales no estén subvaluados y se rijan con parámetros internacionales.
12:04 | 16/08/2026
La advertencia de Melconian a Milei sobre el modelo económico: "Callejón complicado"
El economista señaló que el Gobierno "va a tener que elegir" entre bajar la inflación, acumular reservas o reactivar la economía. Alertó por el tipo de cambio.