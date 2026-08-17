Advierten que los créditos en dólares atentan contra la autonomía del BCRA que quiere Milei

Aunque Javier Milei quiere reformar la Carta Orgánica del Banco Central para blindarlo con una pretendida autonomía respecto al Poder Ejecutivo, hasta ahora forzó a la entidad monetaria a actuar a pedido del propio Ministerio de Economía, tal como quedó plasmado en la flexibilización de los créditos en dólares para las empresas.

El jueves pasado, Luis Caputo anunció, en conferencia de prensa, que los bancos podrán prestar a las empresas hasta un 15% de sus depósitos en dólares, incluso cuando las firmas tengan sus ingresos exclusivamente en pesos.

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Se trata de una medida inédita en la historia argentina reciente, que viene a desandar lo establecido por el gobierno de Eduardo Duhalde en 2002, en épocas de fuerte devaluación tras el fin de la Convertibilidad. En ese momento, el mandatario peronista estableció por decreto que los depósitos en dólares no podrían financiar a empresas que cobran solo en moneda local.

La novedad decidida por Caputo, alertan no pocos economistas, puede generar un severo problema de descalce de monedas, además de un problema de liquidez para los propios bancos si es que se produce una devaluación, e incluso una mayor chance de corridas bancarias al desaparecer el rol del BCRA como prestamista de última instancia.

Pero, riesgos macroeconómicos aparte, lo cierto es que esta medida revela que al Gobierno le importa muy poco la autonomía del Banco Central, pese a que pretende dársela a través de la modificación de su Carta Orgánica.

El proyecto es prioritario para Milei, tal como demostró con su presentación a través de una cadena nacional y con el impulso legislativo que busca darle durante el último cuatrimestre del año.

Con él, busca quitarle a la entidad monetaria los mandatos sociales que actualmente posee, como la equidad, el empleo y el desarrollo económico, para mantener únicamente el de la "estabilidad monetaria", es decir, el evitar que la moneda pierda valor a través de la inflación.

Para ello, establece que el BCRA tendrá prohibido asistir a las necesidades del Tesoro mediante la emisión de pesos. Y, además, pretende blindar el mandato de su titular al requerir dos tercios de ambas cámaras para su remoción.

Milei ya erosiona la autonomía del Banco Central

En cambio, lo ocurrido el jueves pasado va en sentido totalmente contrario. Inmediatamente finalizada la conferencia en la que Caputo anunció la flexibilización del crédito en dólares, el BCRA emitió un comunicado en el que precisó que "adecuará el marco prudencial para las financiaciones en moneda extranjera".

El Gobierno puede argumentar que la entidad dirigida por Santiago Bausili está actuando como contrapeso del Poder Ejecutivo, ya que busca ajustar las condiciones de los préstamos para reducir riesgos. Pero, sea como sea, lo que queda en evidencia es que sigue siendo un apéndice del Ministerio de Economía.

En una frase sincericida, el comunicado del BCRA arranca admitiendo que actúa "a partir de la modificación del artículo 23 del Decreto 905/02 anunciada por el Poder Ejecutivo Nacional".

Para peor, el comunicado también resalta que la medida busca "ampliar la oferta de crédito, impulsar la actividad económica, la productividad y el empleo". Es decir, precisamente las funciones que la reforma de la Carta Orgánica pretende quitarle a la entidad monetaria.

La contradicción es conceptual y así fue resaltada por consultoras y economistas. "El MECON flexibilizó la reglamentación de los créditos en dólares para empresas. Esto es, el MECON anunció la flexibilización de una normativa macroprudencial del BCRA, lo cual implica una desprolijidad que no puede ser obviada en momentos donde se propicia incrementar por ley la independencia del BCRA con la modificación de su Carta Orgánica", advirtió la consultora Outlier, que dirige Gabriel Caamaño Gómez.

Para Federico Machado, economista de Open experto en agregados monetarios, "esta medida dictada por el Ministerio de Economía y con objetivos del Ministerio de Economía, que tiene que ver con movilizar el ahorro interno hacia la inversión que necesita para que se reactive la economía, claramente no está en en el espíritu de la autonomía que ponen en la (reforma de) la Carta Orgánica".

Machado agregó que esto se suma al historial de antecedentes en los que el BCRA de Bausili, a la postre ex socio de Caputo en la consultora Anker, actuó motorizado por las necesidades de financiamiento del Poder Ejecutivo. Entre ellas, recordó las transferencias de utilidades al Tesoro e incluso la política de acumulación de reservas.

"Si el mandato del Banco Central es únicamente bajar la inflación, bueno, ¿por qué acumula reservas? Si al acumular reservas emite pesos. Y la razón es que acumula reservas para para que el Tesoro tenga una posición más sólida en moneda extranjera de cara al vencimiento del año que viene", explicó a El Destape.

Por su parte, Martín Kalos, director de la consultora EPyCA, alertó que en la conferencia de Caputo "había tres funcionarios del Ministerio de Economía anunciando una medida que correspondía al Banco Central".

Para Kalos, en verdad, esto es lo lógico, ya que demuestra que la pretendida independencia del BCRA que quiere Milei no implica "falta de coordinación". "No existe, en la práctica, la independencia del Banco Central. Si las decisiones fueron indicadas por el Poder Ejecutivo o el Banco Central estuvo de acuerdo es una cuestión indemostrable", cerró.