En un contexto económico desafiante para la actividad productiva, la provincia de Entre Ríos muestra una mayor capacidad para sostener puestos de trabajo y se mantiene por encima de los niveles de comienzos de 2022. El último informe de coyuntura de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER) registra 30.621 trabajadores industriales en la provincia a abril de 2026. La caída interanual fue del 1,6%, en un escenario nacional de mayor retracción del empleo industrial.

Desde noviembre 2023 y mayo del 2026, el empleo asalariado, privado y formal tuvo una caída de 241.176 trabajadores, según la serie desestacionalizada del SIPA que releva la Secretaría de Trabajo. Los últimos indicadores de la industria entrerriana muestran señales positivas en sectores estratégicos y una evolución del empleo que se diferencia de la tendencia nacional. Si se toma enero de 2022 como base 100, el territorio entrerriano se mantiene por encima de aquel nivel, mientras que el índice nacional se encuentra por debajo.

“Estamos viendo resultados concretos de una política que desde el primer día tuvo como prioridad acompañar al que produce, al que invierte y al que genera trabajo. Todavía tenemos muchísimo por hacer, pero Entre Ríos está demostrando que puede diferenciarse y sostener su entramado productivo incluso en contextos difíciles”, afirmó el gobernador Rogelio Frigerio.

En junio, la demanda de energía eléctrica industrial aumentó 8,1% interanual y acumula una mejora del 2,6% durante 2026. El informe señala que este comportamiento muestra indicios de crecimiento en determinados sectores industriales. También se observan fuertes avances en actividades vinculadas a la agroindustria. En tanto, la molienda de soja creció 24,5% interanual en junio y acumula una mejora del 3,4% en el año. La faena porcina aumentó 19,1% interanual y 10,8% en el acumulado de 2026, consolidando una expansión que lleva varios años.

Liderazgo exportador e impulso en sectores clave para la economía

Dentro de la industria entrerriana existen sectores que están creando puestos de trabajo. El empleo en la elaboración de bebidas aumentó 4,4% interanual; en papel y productos de papel, 4,5%; y en productos plásticos, 2,4%. El informe también identifica creación de empleo en maquinaria y en actividades metalmecánicas.

Otro de los datos destacados es el desempeño exportador. En 2025, Entre Ríos alcanzó un récord histórico de USD 2.116 millones en exportaciones, un crecimiento del 52% respecto de 2024 y un nivel 41% superior al promedio de los últimos cinco años. Los productos primarios aumentaron 61%, las manufacturas de origen agropecuario 26% y el resto de las exportaciones industriales 36%. El informe de UIER señala que los primeros datos de 2026 muestran indicios de continuidad de ese crecimiento exportador, impulsado principalmente por el sector agropecuario y agroindustrial.

“Nuestro objetivo es que cada vez haya más empresas que elijan invertir en Entre Ríos y que las que ya están puedan crecer. Para eso estamos ordenando las cuentas, eliminando trabas, generando incentivos y construyendo una provincia más competitiva. La mejor política de empleo es generar condiciones para que el sector privado produzca e invierta”, sostuvo Frigerio.

Desde el gobierno provincial destacaron que los indicadores acompañan las políticas implementadas para mejorar las condiciones de inversión, fortalecer la competitividad y facilitar el desarrollo del sector privado, con herramientas destinadas a promover nuevas inversiones y ampliar la capacidad productiva de las empresas entrerrianas.