La producción metalúrgica se desplomó en julio y está a niveles de la pandemia

La crisis metalúrgica golpea de lleno a la industria nacional, ya que la capacidad productiva se encuentra en niveles críticos comparables con la salida de la pandemia. El freno en la actividad y la contracción en el consumo afectan el nivel de empleo y reducen las expectativas de recuperación en las principales provincias del país, encendiendo alarmas en todo el entramado manufacturero.

La actividad de los metalúrgicos registró un descenso interanual del 4,4% durante julio, acumulando una retracción del 5,5% en lo que va del año. Con una variación de apenas el 0,1% respecto al mes anterior, el sector continúa estancado en un piso productivo históricamente bajo.

El indicador elaborado por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) reveló que el uso de la capacidad instalada cayó al 39,2%, marcando un retroceso de seis puntos porcentuales frente al mismo período del año previo. Este acotado nivel operativo ratifica el escenario recesivo de la industria.

Siete de los ocho rubros del sector mostraron contracciones interanuales, encabezados por Bienes de Capital (-9,5%) y Maquinaria Agrícola (-7,7%). La única excepción fue Autopartes, que anotó un leve repunte del 1,9% traccionado exclusivamente por firmas exportadoras, aunque conserva un sesgo negativo acumulado del 3,1% en los últimos seis meses.

Cadenas de valor en terreno negativo y caída del empleo

El impacto recesivo afecta de forma generalizada a todas las cadenas de valor por segundo mes consecutivo. Los retrocesos más severos se verifican en sectores clave como Consumo Final (-9,6%), Construcción (-8,2%) y la cadena Agrícola (-7,9%), seguidos por la Minería (-6,4%) y el sector de Petróleo y Gas (-4,4%).

El presidente de la entidad, Elio Del Re, advirtió que la "baja demanda afecta a todos los sectores productivos y dificulta la operatividad de las empresas", remarcando la necesidad de impulsar herramientas que sostengan el empleo industrial. En ese aspecto, la dotación de personal en las plantas registró un recorte interanual del 2,2%.

Impacto provincial y cautela en las expectativas

La parálisis productiva se extiende a los principales centros fabriles del país. Córdoba encabezó el retroceso con un -7,9%, condicionada por la maquinaria agrícola y componentes automotrices. Le siguieron Buenos Aires (-5,8%), Mendoza (-4,6%), Entre Ríos (-4,2%) y Santa Fe (-3,8%).

Frente a la falta de señales de reactivación en el mercado interno, el 70% de las empresas prevé que no habrá cambios en sus niveles de producción durante el próximo trimestre, consolidando un clima de cautela y estancamiento prolongado en el ámbito manufacturero.