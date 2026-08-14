Acercamiento PRO-LLA: llamadas previas, reconstrucción de la confianza y hoja de ruta

La charla entre Mauricio Macri y Karina Milei no es nueva. La conversación tuvo una previa: enviados y delegados de cada uno de los sectores hicieron una aproximación durante meses para llegar a la instancia del diálogo y la posterior creación —otra vez— de una mesa de trabajo integrada por ambos espacios. Son pasos necesarios para intentar reconstruir la confianza; pasos que todavía no incluyen la discusión sobre la conformación de una alianza, pero que aparece como horizonte y ya tiene un anticipo concreto en la provincia de Buenos Aires.

Hace al menos “un par” de meses, el secretario general del PRO, Fernando de Andreis, comenzó a mantener “varias conversaciones” con los Menem, Eduardo y Martín. Después de ese acercamiento inicial, los libertarios “llamaron” a Mauricio para avanzar en el armado de la nueva mesa. A partir de ahora, confiaron en el entorno del presidente del espacio amarillo, quienes se sienten en torno a ella llevarán adelante los contactos entre los partidos: los dirigentes riojanos, Diego Santilli, Cristian Ritondo y el propio De Andreis. De momento, no está previsto un nuevo contacto directo entre Karina y Macri ni entre Macri y Javier Milei.

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El PRO mantiene una exigencia repetida: es necesario reconstruir la confianza, que está “seriamente dañada”. Es la condición indispensable para dar “el segundo paso”. ¿Cuál es ese segundo paso? “Establecer una hoja de ruta y que se cumpla”. Ocurre que este tipo de mesas no es novedoso. Ya existieron durante la primera mitad del Gobierno libertario con la intención de articular el trabajo parlamentario y terminaron convertidas en una instancia meramente testimonial. Adoptaron distintas formas y alcances, sin demasiado éxito. Por ahora, volverán a encontrarse cada 15 días, como ya habían acordado en versiones anteriores. Esta vez, con el año electoral a la vuelta de la esquina y la misión de “blindar el cambio”.

Por el momento, “del acuerdo electoral estamos lejos”, confiaron cerca de Macri, al tiempo que advirtieron que “nadie está hablando de eso” porque “tienen que pasar muchas cosas antes”. En principio, la reconstrucción de la confianza y el trazado de esa hoja de ruta. En ese marco, aseguran que “nunca” pidieron cargos en el Gabinete ni los van a pedir.

La cúpula del PRO, con Macri incluido, coincidió en el lanzamiento del cortometraje generado con inteligencia artificial presentado por Daniel Hadad. El empresario de medios, con gestos de instalarse como opción política para 2027, podría ser la alternativa republicana, con apoyo directo de sectores del círculo rojo, capaz de distanciar al macrismo de un potencial acuerdo con La Libertad Avanza. Es, tal vez, una de las pocas salidas que los amarillos podrían explorar para eludir un pacto con la Casa Rosada. Por ahora, es todo potencial.

Macri conoce a Hadad y tienen muy buena relación desde hace muchos años, pero en su entorno prefieren no opinar sobre sus movimientos porque no se trata de un dirigente del PRO. Mauricio está dispuesto a apoyar a distintos candidatos, pero siempre bajo el paraguas del partido. Además de Hernán Lacunza, ya lanzado, podrían aparecer nombres como los de María Eugenia Vidal o Guillermo Dietrich, aunque cerca del líder advirtieron que, salvo el economista, ningún otro dirigente expresó voluntad de candidatearse.

Otro que tiene buen vínculo con el empresario es Cristian Ritondo, que también participó del evento organizado por Infobae. Son amigos y ese vínculo fue el que lo acercó al municipio de La Matanza, donde recibió una distinción en la Universidad Nacional. Por ahora, el lazo es más de afecto personal que político.

Ritondo es uno de los articuladores más activos del PRO. Enfocado en apoyar ciegamente la candidatura de Santilli, estableció junto a Sebastián Pareja, presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, una hoja de ruta local conjunta compuesta de dos propuestas: evitar las reelecciones indefinidas de intendentes y propiciar una Legislatura unicameral, eliminando la doble estructura actual.