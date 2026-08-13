Tras el llamado de Karina a Macri, se reunieron libertarios y PRO: debilidad, cogobierno y alianzas

Todos los integrantes de la mesa violetamarilla negaron que el plan sea armar un cogobierno para el último y frágil año de mandato de Milei.

En medio de un clima de debilidad y en el peor momento de imagen negativa de Javier Milei, Karina Milei salió a rescatar la rueda de auxilio: Mauricio Macri. La hermana y el expresidente hablaron por teléfono a comienzos de esta semana y acordaron habilitar una mesa política entre ambos partidos con el objetivo de ponerse de acuerdo cómo van a jugar a nivel nacional cada uno en 2027.

Según confirmaron fuentes a El Destape, la propuesta fue del jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli. Luego vino el llamado entre ambos. Y finalmente la convocatoria a la reunión que la hizo el Colo y se llevó a cabo hoy mismo en la Casa Rosada en su despacho.

Estuvieron presentes Santilli con el vicepresidente de La Libertad Avanza, Martín Menem; y el responsable político de La Libertad Avanza, Eduardo “Lule” Menem. Todos por el lado de Karina. Por el lado amarillo cayeron el presidente del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, y el secretario general del partido a nivel nacional, Fernando de Andreis.

Se decidió hoy tras un encuentro que duró dos horas que se reunirán cada 15 días, por ahora sin Karina ni Macri. "Tal vez luego llegado el momento, y si ambos pueden, se sumarán alguna vez", afirmó a El Destape un participante del mitin.

Todos los integrantes de la mesa violetamarilla negaron que el plan sea armar un cogobierno para el último y frágil año de mandato de Milei. Todos coincidieron en una frase: "Queremos consolidar el cambio y que no vuelva el populismo".

En esta oportunidad no se habló de candidaturas ni de los escenarios en provincia de Buenos Aires ni en CABA. La idea primera es generar alianzas en las provincias que gobierna el PRO y que no jueguen los libertarios allí, como Chubut y Entre Ríos.

La orden de Macri y el pacto de no agresión en las provincias

Según pudo averiguar El Destape, Mauricio Macri dio una orden clara en el chat de WhatsApp principal del PRO que comparte con Ritondo, De Andreis, Ignacio Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Jorge Macri (CABA), Martín Goerling (Senado), María Eugenia Vidal (Fundación Pensar) y Guillermo Montenegro (Mar del Plata): "Vamos a blindar el cambio y a apoyar el rumbo. Tenemos un lugar dónde debatir las cosas. Y sabemos qué representamos y qué gobernadores tenemos", escribió.

Tanto del lado de LLA como del PRO revelaron que la reunión arrancó con Santilli y los Menem elogiando a Macri. Y también a Ritondo. Destacaron el fuerte apoyo parlamentario de estos años al Gobierno de Milei.

Sin embargo, todos dejaron en claro que por ahora el Presidente y el exmandatario no volverán a comer milanesas. "Por ahora, no va a suceder. Vamos paso a paso", dijeron a El Destape.

En LLA dijeron tras la reunión que "vamos a subir un nivel más en la consolidación que necesita la Argentina. Ir un paso más en la relación con el PRO. Hoy fue el primer paso. La idea es consolidar la parte política a nivel nacional. Y llegar lo más consolidados posible para el 2027 y dejar atrás el populismo. Ya lo iniciamos. Ahora queremos continuar lo que venimos haciendo, estar más cerca con el PRO", afirmó a este portal un integrante de la reunión del lado de Rosada.

Chicanas, el factor Lacunza y las elecciones presidenciales 2027

En el Gobierno afirmaron que "el PRO no está consolidado en todo el país: tienen 12 diputados, no tienen diputados en el país. La Libertad Avanza, sí. Es una realidad", chicanearon entre los violetas a los amarillos. Pero dejaron en claro del lado libertario: "Donde el PRO esté, vamos a hacer alianza". Traducción: por ahora, Karina y los Menem no les van a poner candidatos propios a los distritos amarillos. Sin embargo, aclaran: "Queremos pintar el país con la agenda violeta".

Con estos movimientos, Karina Milei también quiere asegurarse de que se pinche la candidatura presidencial que lanzó hace días Hernán Lacunza, exministro de economía de Macri. El exfuncionario se lanzó con la venia del titular del PRO y un bajo apoyo interno que incluyó a Vidal y a De Andreis. El Gobierno teme que haya una propuesta de derecha que le reste votos a Milei en 2027.

En el PRO respondieron: "Está definido del lado de Macri que nosotros no vamos a hacer nada para atentar, vamos a hacer todo para que a Milei le vaya bien. Acompañamos hace tres años. Hay un proceso nuevo en Argentina y sabemos lo que representamos en el PRO. Hubo una ruptura en algún momento después de esa comida de Mauricio con Milei. Pero la historia queda clara: siempre estuvimos para blindar el cambio en Argentina", afirmó ante El Destape un amarillo que estuvo presente en la reunión.