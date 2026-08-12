A pedido de Karina Milei, habrá reunión entre La Libertad Avanza y el PRO

Dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) y el PRO se reunirán en Casa Rosada este jueves a las 11 de la mañana, en lo que podría ser el primer acercamiento de cara a las elecciones 2027. Participarán del encuentro el jefe de Gabinete, Diego Santilli; Eduardo "Lule" Menem y los diputados Cristian Ritondo y Fernando De Andreis.

Según pudo saber El Destape, la reunión se realizará después de que lo pidiera la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Proyectos clave en Diputados: el momento de la reunión

La reunión llega en la previa del tratamiento de proyectos clave en la Cámara de Diputados, después del traspié oficialista en el Senado, cámara en la que consiguió la media sanción de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero sin proyectos que eran importantes para el Gobierno, como las modificaciones a la Ley de Tierras y a la Ley de Manejo de Fuego.

Entre los proyectos importantes próximos a tratarse está la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, iniciativa defendida en múltiples oportunidades por el presidente Javier Milei. De no mediar imprevistos, se trataría en la Cámara de Diputados el miércoles 26 de agosto.

En esa misma sesión podría tratarse la nueva Ley de Inocencia Fiscal, que tuvo dictamen este miércoles. El dictamen consiguió 44 firmas, de las cuales 32 son de La Libertad Avanza, 4 del PRO, dos de la Unión Cívica Radical (UCR), dos de Innovación Federal, uno del Movimiento de Integración y Desarrollo, una de Independencia y una de Provincias Unidas, en disidencia.

El fracaso en el Senado

Todo lo que rodeó a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada representó una dura derrota para el Gobierno nacional, que el día previo a la votación debió retirar el capítulo que modificaba la Ley de Tierras y durante el debate hizo lo propio con lo relacionado a la Ley de Manejo de Fuego.

Fue en ese contexto que la mesa política se reunió en Casa Rosada. Del encuentro participó Federico Sturzenegger, apuntado por funcionarios oficialistas por el fracaso de la ley, además de los habituales integrantes de la mesa. Al finalizar, no hubo una foto de unidad entre los dirigentes libertarios.