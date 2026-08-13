Cumbre peronista: Kicillof, Massa, Máximo y los gobernadores acordaron defender la continuidad de las PASO

Sorpresivamente, los principales referentes del peronismo volvieron a reunirse después de mucho tiempo para definir posiciones sobre cuestiones estratégicas que se discutirán en el Congreso. Convocados por los jefes de los bloques parlamentarios, José Mayans y Germán Martínez, Axel Kicillof, Sergio Massa, Máximo Kirchner, el senador Gerardo Zamora y los gobernadores Ricardo Quintela, Sergio Ziliotto, Gildo Insfrán y Gustavo Melella se encontraron este martes durante más de tres horas en el Hotel Emperador. Según detallaron, la conversación se desarrolló en buen clima y la principal definición fue sostener las PASO como herramienta para resolver las diferencias internas, justo cuando el Gobierno comenzó -ahora en serio- a reunir los votos necesarios para eliminarlas.

Ante la ausencia de una conducción definida, Mayans y Martínez necesitaban acordar una línea política clara sobre algunos de los temas importantes que se debatirán próximamente. Entre ellos, el Presupuesto 2027 y las transferencias a las provincias, una discusión que volvió a tomar temperatura a partir de las revelaciones sobre el desvío de fondos recaudados mediante el impuesto a los Combustibles, que debían destinarse al mantenimiento de las rutas nacionales. También repasaron los nuevos proyectos que el gobierno de Javier Milei pretende impulsar en el Congreso, como la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Como era previsible, coincidieron en rechazarlos.

Pero también había premura por la cuestión electoral. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, participó este miércoles de un encuentro de los gobernadores del Norte Grande en Misiones y, si bien allí no se habló de las PASO, avanzaron en acuerdos que podrían traducirse en nuevos entendimientos en el Congreso. Además, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, llamó al expresidente Mauricio Macri y acordaron realizar una cumbre para definir una posible alianza entre La Libertad Avanza y el PRO. Todo indica que la Casa Rosada aceleró las definiciones electorales, cuyo primer objetivo es la eliminación de las primarias. En el oficialismo entienden que, sin PASO, aumentan las posibilidades de que Milei consiga la reelección en primera vuelta, ya que si debe disputar un balotaje lo más probable es que salga derrotado.

Los referentes del peronismo coincidieron en la necesidad de mantener las PASO como instrumento para generar una alternativa para enfrentar a Milei "lo más amplia posible", como suele definir Kicillof. El gobernador bonaerense y Máximo Kirchner hacía tiempo que no se veían personalmente pero, según comentaron los presentes, la charla transcurrió en total armonía. Primero compartieron una picada y luego hubo cena. Kicillof ya se había expresado a favor de mantener las primarias. Ahora también lo hizo el resto de la primera plana del peronismo. Massa no esconde su deseo de ir por una revancha por la presidencia y una primaria le podría resultar propicia para postularse.

Noticia en desarrollo...