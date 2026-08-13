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El gobierno de Milei busca la alianza con el PRO de cara a las elecciones

En VIVO - Actualizado hace 9 minutos

Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto de las medidas del gobierno de La Libertad Avanza.

El gobierno de Milei busca la alianza con el PRO de cara a las elecciones

El gobierno de Javier Milei enfrenta un escenario de alta tensión política tras el revés en el Senado con la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que dejó expuestas las dificultades del oficialismo para sostener sus proyectos en el Congreso. En paralelo, la mesa política del Gobierno se reunirá esta semana para definir una hoja de ruta que permita recomponer la dinámica legislativa y avanzar en reformas pendientes, como la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central y la reforma electoral. 

Al mismo tiempo, la relación con Brasil atraviesa un momento crítico tras la escalada discursiva de Milei contra Lula da Silva, que derivó en la reducción del vínculo diplomático por parte de Brasilia. Este conflicto externo se suma a las tensiones internas de La Libertad Avanza, donde conviven distintas líneas de conducción entre Karina Milei, Martín Menem, Patricia Bullrich y Santiago Caputo. En este contexto, el Presidente regresó al país con el desafío de equilibrar las fracturas internas. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto de las medidas del gobierno de La Libertad Avanza.

Hace 20 minutos

El massismo denuncia un “curro con el asfalto” y reclama explicaciones por los fondos viales

La diputada nacional del Frente Renovador Marina Salzmann presentó un pedido de informes en el Congreso para que el Gobierno explique el destino de los fondos recaudados a través del Sistema Vial Integrado (SisVial), luego de que el vocero presidencial, Adrián Ravier, reconociera que una parte se destina a Vialidad y otra queda a disposición del Ministerio de Economía para contribuir al equilibrio fiscal.

 

El reclamo pone el foco en la Autopista Presidente Perón, una obra estratégica del conurbano bonaerense que conecta a una docena de municipios y alcanza a una población estimada en más de 12 millones de personas. Salzmann pidió conocer las deudas con las empresas contratistas y el plan previsto para mantener los tramos ya construidos y evitar su deterioro.

 

“Esto no es un problema de caja, es un problema de legalidad. La ley dice para qué es esa plata y el propio Gobierno admitió que no la usa para eso. Eso no es equilibrio fiscal, es un curro con el asfalto que necesitan millones de argentinos”, cuestionó la diputada. Desde el espacio también reclaman que se informe públicamente, mes a mes, el destino de los recursos recaudados.

 

En la misma línea, la diputada bonaerense Ayelén Rasqueti cuestionó el uso del impuesto a los combustibles y sostuvo que el superávit fiscal se sostiene, en parte, con los recursos que pagan los automovilistas. El Frente Renovador pidió además que Luis Caputo y Adrián Ravier concurran al Congreso para explicar el destino de los fondos y reclamó la reactivación de las obras viales paralizadas.

Hace 26 minutos

Silenciadores y miras nocturnas: Milei flexibilizó el acceso a tecnología de uso militar

El Gobierno reclasificó dispositivos de uso militar como elementos de “uso civil condicional”. La nueva normativa del RENAR permite que legítimos usuarios de armas puedan registrarlos y utilizarlos, bajo determinados requisitos.

Milei reglamentó que civiles puedan utilizar silenciadores y miras nocturnas.

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Hace 2 horas

A pedido de Karina Milei, habrá reunión entre La Libertad Avanza y el PRO

El encuentro entre dirigentes oficialistas y aliados será el jueves, desde las 11, en Casa Rosada. Podría ser el primer acercamiento de cara a las próximas elecciones, en medio de las especulaciones por las alianzas.

Dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) y el PRO se reunirán en Casa Rosada este jueves a las 11 de la mañana, en lo que podría ser el primer acercamiento de cara a las elecciones 2027. Participarán del encuentro el jefe de Gabinete, Diego Santilli; Eduardo "Lule" Menem y los diputados Cristian Ritondo y Fernando De Andreis.

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Hace 3 horas

Luego del traspié en el Senado, al Gobierno se le complica eliminar las PASO

Ritondo advirtió que el PRO no está dispuesto a acompañar la eliminación de las PASO. Los gobernadores también dudan en aportar sus votos y complican la estrategia electoral del Gobierno para 2027.

El traspié que sufrió el jueves pasado en el Senado generó dudas acerca de la fortaleza que mantiene el Gobierno en el Congreso, que este martes se profundizaron cuando sus propios aliados se mostraron reacios a avanzar con la eliminación de las PASO, el principal objetivo electoral que se fijó el oficialismo. “Hoy, nosotros no estamos para acompañar la transformación de la ley”, definió el jefe del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, en una charla que compartió con la jefa del bloque de senadores de LLA, Patricia Bullrich, quien quedó a cargo de impulsar la iniciativa. Sin el PRO, su principal aliado político, y con la UCR en una posición que tampoco aparece definida, la Casa Rosada enfrenta dificultades para avanzar con la eliminación de las primarias.

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Hace 13 horas

Así fue la movilización en defensa de la ciencia: las 22 fotos de la marcha

Con fuertes críticas al gobierno de Milei, profesionales del sector se concentraron en el Obelisco para pedir por mayor presupuesto y en defensa del Conicet y la universidad pública.

Crédito: Kaloian Santos Cabrera

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Hace 13 horas

Caputo buscó llevar optimismo a los mercados y pronosticó qué pasará con el dólar en 2027

El ministro de Economía habló en la Bolsa de Comercio de Córdoba y volvió a apostar todo al crecimiento de la energía y la minería.

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Hace 14 horas

LLA dejó que insulten a sus aliados, pero tuvo dictamen para la reforma del BCRA

El oficialismo llevó a economistas ultraliberales a que expongan a las comisiones de la Cámara baja sobre el proyecto para que la entidad monetaria funcione como su similar de Perú. Cúando puede ingresar al recinto.

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Hace 16 horas

La reforma de Inocencia Fiscal obtuvo dictamen, pero LLA tuvo que sumar la cláusula Adorni

El proyecto, con el que la Casa Rosada espera que los argentinos saquen los "dólares del colchón", obtuvo el aval de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal de la Cámara baja. Los cambios pedidos por la oposición.

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Hace 16 horas

Los hogares no se recuperan y el consumo volvió a caer en julio: acumula 8 meses en baja

El gasto de los hogares cayó 1,2% interanual en julio y 0,2% frente a junio. En siete meses acumula una baja de 1,5%, según un informe de la Universidad de Palermo.

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Hace 16 horas

Milei elige a su compañero de fórmula para 2027: Pettovello pica en punta

El Presidente quiere a su ministra de Capital Humano y amiga íntima en la dupla para el año próximo. En Casa Rosada dicen que la funcionaria tiene "muy buena imagen". Pero todo estará atado a alianzas posibles. 

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Hace 17 horas

Santilli se reunió con gobernadores del Norte Grande: reclamos por tarifas y rutas

El jefe de Gabinete participó del Consejo Regional junto a mandatarios regionales para avanzar en una agenda común de desarrollo. El ministro anticipó avances en material vial y defendió el rumbo del Gobierno nacional. 

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Hace 17 horas

En lo que va del año ya se fueron US$ 1.000 millones en Netflix y Spotify

Son datos oficiales que el Banco Central comenzó a detallar desde mitad del año pasado. En promedio se gastan US$ 177 millones por mes.

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Hace 18 horas

Papelón de Milei: se quiso colgar de Messi tras la carta a su padre

Tras la despedida del capitán de Argentina a su padre, el Presidente publicó un mensaje y se tomó de forma literal las dudas del 10 respecto a su futuro.

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Hace 18 horas

Milei cambia el cálculo jubilatorio, pero no les aumenta a los 7 millones ya jubilados

El Gobierno actualizó el índice que se utiliza para recalcular salarios históricos al determinar el haber inicial de quienes se jubilen desde septiembre.

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Hace 19 horas

Reforma laboral: el Gobierno habilitó invertir fondos de despido en deuda estatal

La Resolución 1276/2026 fijó las inversiones permitidas para el Fondo de Asistencia Laboral, que podrá colocar recursos en títulos del Tesoro, deuda provincial, depósitos bancarios y obligaciones negociables.

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Hace 20 horas

La Cámara Inmobiliaria de Corrientes apoyó el desalojo exprés de Milei: "Usurpación"

El presidente del Tribunal de Ética de la institución se pronunció en favor las modificaciones impulsadas en la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Defendió a quienes hacen una "inversión en una vivienda o local comercial" y no a aquellos están en situación de vulnerabilidad. 

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Hace 20 horas

Nafta: el precio subió 558% y un salario ahora compra 38% menos combustible

Un informe de Fundación Encuentro advierte que los combustibles aumentaron por encima de los salarios y cuestiona el destino de los impuestos destinados a rutas.

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