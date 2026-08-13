El gobierno de Milei busca la alianza con el PRO de cara a las elecciones

La diputada nacional del Frente Renovador Marina Salzmann presentó un pedido de informes en el Congreso para que el Gobierno explique el destino de los fondos recaudados a través del Sistema Vial Integrado (SisVial), luego de que el vocero presidencial, Adrián Ravier, reconociera que una parte se destina a Vialidad y otra queda a disposición del Ministerio de Economía para contribuir al equilibrio fiscal.

El reclamo pone el foco en la Autopista Presidente Perón, una obra estratégica del conurbano bonaerense que conecta a una docena de municipios y alcanza a una población estimada en más de 12 millones de personas. Salzmann pidió conocer las deudas con las empresas contratistas y el plan previsto para mantener los tramos ya construidos y evitar su deterioro.

“Esto no es un problema de caja, es un problema de legalidad. La ley dice para qué es esa plata y el propio Gobierno admitió que no la usa para eso. Eso no es equilibrio fiscal, es un curro con el asfalto que necesitan millones de argentinos”, cuestionó la diputada. Desde el espacio también reclaman que se informe públicamente, mes a mes, el destino de los recursos recaudados.

En la misma línea, la diputada bonaerense Ayelén Rasqueti cuestionó el uso del impuesto a los combustibles y sostuvo que el superávit fiscal se sostiene, en parte, con los recursos que pagan los automovilistas. El Frente Renovador pidió además que Luis Caputo y Adrián Ravier concurran al Congreso para explicar el destino de los fondos y reclamó la reactivación de las obras viales paralizadas.