Lamelas presionó a empresas de Vaca Muerta para que no contraten tecnología china

Lamelas remarcó que la contratación de tecnología china en Vaca Muerta es un tema de “seguridad nacional” para Estados Unidos.

El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, dijo que contratar tecnología china no va a ayudar a que lleguen inversiones extranjeras a la formación de petróleo y gas no convencional de Vaca Muerta. La advertencia la hizo en un discurso que dio este jueves en el AmCham Energy Forum, un evento organizado en Buenos Aires por la cámara de comercio de Estados Unidos en la Argentina, donde también participó Daniel González, coordinador de Energía y Minería y uno de los funcionarios más cercanos del ministro de Economías, Luis Caputo.

“China exige a sus empresas que le den al Estado chino acceso a cualquier dato que pasa por su tecnología y sus redes de IA (Inteligentica Artificial). Entiendan esto! Cualquier dato está controlado por el Partido Comunista de China. Esto no vale, no va a ayudar a atraer inversores extranjeros a Vaca Muerta”, fueron las palabras exactas que mencionó el principal funcionario del gobierno de Donald Trump en el país.

Además, Lamelas remarcó que la contratación de tecnología china en Vaca Muerta es un tema de “seguridad nacional” para Estados Unidos. El embajador también afirmó: “pregúntense por qué en uno de los países más capitalistas y más libre del mundo, Estados Unidos, no se puede comprar y vender equipos de Huawei”.

Lamelas también sostuvo que “empresas de Estados Unidos quieren entrar en Vaca Muerta, pero quieren garantías de que sus datos estén protegidos y en redes de confianza. No hay duda que las empresas de Estados Unidos son líderes globales en seguridad y transparencia y no utilizan tecnología crítica de China”.

Choque de potencias por Vaca Muerta

El choque diplomático entre Estados Unidos y China en Vaca Muerta comenzó la semana pasada cuando Lamelas le envió una carta a Marcelo Severini, presidente de la cooperativa eléctrica CALF de Neuquén, para cuestionarle la contratación de servicios de tecnología y materiales para el tendido de fibra óptica de Huawei.

La reacción de Lamelas llamó la atención, porque la cooperativa CALF no es la única empresa del sector energético en la Argentina que contrató servicios tecnológicos y compró materiales de la compañía china Huawei. Según los argumentos que expresó el embajador estadounidense en la carta, Huawei es una empresa que “reporta al Partido Comunista de China”, tal como publicó la semana pasada EconoJournal.

Los directivos de la eléctrica CALF señalaron también que las amenazas de Lamelas por la contratación de infraestructura en telecomunicaciones del país asiático comenzaron hace algunos meses atrás, pero que se intensificaron en los últimos días.

En la carta, Lamelas le exigió a CALF la suspensión del contrato con Huawei y amenazó a los directivos de la empresa de revocarles las visas de ingreso a Estados Unidos. El embajador reclamó concretamente “proteger los datos de Vaca Muerta”. También le pidió una reunión a los directivos de la empresa eléctrica neuquina para esta semana.

Reacción de China

La carta de Lamelas provocó una reacción inmediata de la embajada de China en la Argentina, que a través de un comunicado denunció que “la embajada de Estados Unidos ha avivado deliberadamente la teoría de la amenaza china generalizando el concepto de seguridad nacional y, mediante la revocación de visados, impide de forma descarada que empresa argentina tenga cooperación normal con la empresa china Huawei”

Y añadió que “estas prácticas reflejan plenamente la arrogancia y los prejuicios de Estados Unidos, constituyendo una grave falta de respeto hacia la soberanía de otros países y un grave menoscabo de los principios del libre mercado, a lo que China se opone firmemente”.