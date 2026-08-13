Bullrich volvió a atacar a Adorni y dijo que no será candidata en la Ciudad: “Hay que ser realistas”

En un movimiento de fuerte impacto político para el armado oficialismo-oposición aliada, la senadora nacional libertaria Patricia Bullrich anunció que pone en suspenso su postulación a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para las elecciones de 2027. La sorpresiva declaración, realizada en la previa del inicio de las negociaciones formales entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO en la Casa Rosada, busca despejar el camino para que el partido fundado por Mauricio Macri retenga su histórico bastión porteño y así consolidar una alianza nacional robusta.

En declaraciones a la señal latinoamericana de noticias DNEWS, Bullrich analizó con pragmatismo las demandas que el PRO llevaría a la mesa de diálogo coordinada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Con una mirada realista, la senadora anticipó los reclamos de sus antiguos socios políticos: “¿Qué es lo primero que va a venir a pedir el PRO en la reunión? La ciudad de Buenos Aires. Hay que ser realistas. ¿Y nos vamos a poner obcecadamente a decir que ‘no’? Entonces no querés una coalición”.

Para la dirigente, la fórmula del éxito para un entendimiento de largo plazo requiere respetar las gestiones locales existentes de los aliados, incluyendo a mandatarios provinciales de diversas extracciones partidarias: “La base de la negociación sería que todos aquellos que manejan una provincia o un distrito, cinco radicales y tres del PRO, sean parte de una coalición. Y en esos distritos habría que respetar el principio de continuidad. Entonces, yo no puedo pensar en la Ciudad de Buenos Aires cuando está en discusión este acuerdo político”.

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