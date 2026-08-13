La inflación de julio volvió a ubicarse por encima de 2% y no logra romper ese piso

La inflación volvió a acelerarse en julio y alcanzó el 2,1% mensual, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado este jueves por el INDEC. El dato implica un incremento respecto del 1,9% registrado en junio y llevó la variación acumulada en los primeros siete meses del año al 19,3%, pese al salvaje ajuste al que está sometiendo el gobierno de Milei a la población. En la comparación interanual, los precios aumentaron 33,8%.





El resultado muestra que la desaceleración de la inflación no se mantiene de manera lineal. Después de haber registrado una baja en junio, el índice volvió a moverse por encima del 2% en julio, en un mes en el que los aumentos de servicios vinculados con el turismo, la recreación y la cultura tuvieron un peso relevante, mientras que los alimentos y bebidas no alcohólicas avanzaron 2%.

La división que más aumentó fue Recreación y cultura, con una suba de 5%, impulsada principalmente por los incrementos en paquetes turísticos y servicios culturales. En segundo lugar quedó Restaurantes y hoteles, con 2,8%, mientras que Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró un incremento de 2,2%. También subieron Equipamiento y mantenimiento del hogar, 2,1%; Alimentos y bebidas no alcohólicas, 2%; Transporte, 1,9%; Educación, 1,9%; Comunicación, 2,4%; y Salud, 2,5%.

En el otro extremo, Prendas de vestir y calzado cayó 1,3%, lo que contribuyó a contener parcialmente el índice general. Bebidas alcohólicas y tabaco aumentó 1,5%, mientras que Bienes y servicios varios avanzó 2,2%. El comportamiento fue heterogéneo, pero la mayoría de las divisiones mostró aumentos durante el mes.

La inflación en los hogares

El dato general de 2,1% vuelve a poner el foco sobre la diferencia entre la evolución promedio del IPC y los movimientos de los rubros que tienen mayor presencia en el presupuesto cotidiano. Alimentos y bebidas no alcohólicas, por ejemplo, aumentó 2% en julio a nivel nacional y acumula una variación de 20,2% desde diciembre. Dentro de ese capítulo, el comportamiento de verduras, tubérculos y legumbres volvió a marcar una diferencia, con una suba de 8,3% durante el mes.

También hubo aumentos en productos lácteos y huevos, que registraron una variación de 1,4% a nivel nacional, mientras que aceites, grasas y manteca subieron 2,3%. Pan y cereales aumentaron 0,9%, carnes y derivados 0,7% y bebidas no alcohólicas 1,7%. En frutas, en cambio, se registró una baja de 0,2%.

La información detallada del INDEC para el Gran Buenos Aires permite observar cómo algunos productos tuvieron movimientos superiores al promedio. En julio, el kilo de papa aumentó 20,8%, la cebolla 17,1%, la lechuga 10,9%, el tomate redondo 7,3% y la banana 7,6%. También subieron el queso sardo 5,2%, el yogur 5,2%, el queso cremoso 4,4%, la leche fresca 3,8% y la manteca 3,7%.

La dispersión dentro de la canasta vuelve a mostrar por qué la inflación promedio no necesariamente representa de la misma manera la evolución de los gastos de cada hogar. Mientras algunos alimentos registraron aumentos importantes, otros bajaron. En el GBA, por ejemplo, el limón cayó 5,5%, la naranja 7,7%, el agua sin gas 4,4%, el café molido 1,1% y la lavandina 1,9%.

La evolución de los alimentos también tiene relevancia porque el rubro concentra una porción significativa del gasto de los hogares y, por su frecuencia de compra, es uno de los componentes que más rápidamente se incorpora a la percepción cotidiana de inflación. Por eso, aun con una variación mensual inferior a la de algunos servicios, su comportamiento sigue siendo determinante para el ingreso disponible.

La núcleo volvió a acelerarse

El desglose por categorías muestra otro dato relevante. La inflación núcleo, que excluye los bienes y servicios estacionales y los regulados, registró una suba de 1,8% en julio. Los estacionales aumentaron 4,5%, mientras que los regulados avanzaron 2,1%.

La aceleración de los estacionales explica una parte importante del movimiento mensual, en particular por las verduras, los paquetes turísticos y los servicios de alojamiento. El INDEC señaló que dentro de los regulados tuvieron incidencia los aumentos del transporte público, los gastos de prepagas y la electricidad. En el caso de la inflación núcleo, el organismo destacó movimientos en alquileres y servicios culturales, aunque el resultado estuvo parcialmente compensado por una baja en expensas.

El dato de la inflación núcleo resulta relevante porque permite observar qué sucede con el conjunto de precios que no responde directamente a factores estacionales o a decisiones regulatorias. Su 1,8% mensual quedó por debajo del nivel general, pero significó una aceleración frente al 1,4% registrado en junio.

En términos acumulados, los precios regulados son los que más aumentaron desde diciembre de 2025. Este componente acumula 25,7% en los primeros siete meses, frente al 17,6% de la inflación núcleo y el 17,9% de los estacionales. El nivel general se ubicó en 19,3%.