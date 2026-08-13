El desesperado pedido de un empresario entre lágrimas tras cerrar dos plantas: "La próxima"

La empresa textil Will Der S.A. cerró definitivamente su planta de Las Flores y paralizó la actividad en su establecimiento de General Pacheco el último miércoles, donde alrededor de 120 trabajadores denunciaron que se encontraron con los accesos bloqueados y no pudieron ingresar a sus puestos de trabajo. En ese contexto, uno de sus dueños, visiblemente afectado, culpó al gobierno de Javier Milei y advirtió a sus exempleados que "la próxima piensen a quién votan".

El cierre de la fábrica de Will Der ubicada en el Sector Industrial Planificado de Las Flores dejó sin empleo a más de 20 trabajadores. La planta había atravesado previamente una reducción sostenida de personal: a fines de 2023 contaba con más de 100 operarios. La decisión definitiva fue confirmada por autoridades municipales tras mantener reuniones con representantes de la compañía.

La situación también afecta a la planta de General Pacheco, en el partido de Tigre, donde trabajan unas 120 mujeres. Los empleados señalaron que la empresa, que también pertenece al exrugbier y exentrenador de Los Pumas Santiago Phelan, les había comunicado de manera informal que dejaría de funcionar y les había pedido que no se presentaran a trabajar.

El cuestionamiento a Milei de uno de los dueños de Will Der

En este contexto, uno de los dueños de Will Der, Armando Anasal, entró en llanto al momento de comunicar el cierre a los trabajadores despedidos y culpó al gobierno de Javier Milei por la crisis del sector.

"No queremos que siga, porque yo no quiero endeudarme más, no voy a saber cómo afrontarlo. Toda mi vida pensé en ser industrial, pero la política tiene que ver, levanta y hace caer a la gente", dijo el empresario.

Y agregó: "Yo nunca me metí en política. En diciembre cumplo 50 años en este rubro. Jamás me metí porque yo siempre creí que trabajando podía llegar a adelante. La política digita nuestras vidas, digita el futuro de todos y nada depende de nosotros. Son 50 años tirados a la basura porque no puedo llegar a nada. Ustedes creen que soy una mierda, pero creanme: la política nos hundió".

Luego, según recogió el diario BAE Negocios, Anasal se refirió directamente al gobierno de Milei: "Piensen ustedes, los que pudieron votar a este gobierno. Piensen a dónde los llevó. Con otros gobiernos todos sufrimos y nos peléabamos por otras cosas, pero teníamos plata en el bolsillo y teníamos para gastar y los domingos teníamos para comer un asado y salíamos de joda y pensábamos en las vacaciones".

"Si la mitad de la gente votó esta forma de vida, seguro que entre ustedes hay 50 que lo votaron. Solo les pido que piensen la próxima vez que voten porque la vida es política. Yo siempre pensé que la vida iba por un lado y la política por otra. No: la política digita nuestra vida. Todo se tiró a la basura. Miren lo que es esto está vacío. Si seguimos un mes más nos hundimos todos", cerró el empresario.