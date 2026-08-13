Lucía no existe: el avatar libertario que ya hace campaña en las redes

“IA para IA PARA TODOS Y TODAS ESTE TIPO DE COSAS ESTARÁ A LA ORDEN DEL DÍA... LOS QUE SIEMPRE JUEGAN SUCIO RECURRIRÁN A TODO Y AQUÍ UNA MUESTRA... CIAO!”, escribió el lunes pasado Javier Milei en X para citar un posteo de la cuenta “Tendencias en Argentina” en el que aparecía la palabra “desgarrador” como tendencia por el video de una mujer despedida tras el cierre de una sucursal del Banco Hipotecario en San Miguel de Tucumán. El conflicto había ocurrido en junio y no el 8 de agosto, cuando comenzó a circular el supuesto testimonio que el propio Milei denunció como generado con IA.

¿A qué viene este pequeño episodio completamente fuera de contexto? ¿Por qué el presidente lo difunde y, contra todo pronóstico, escribe con sesgo woke “IA para todos y todas”? ¿Será otro mensaje que le pasaron ya escrito? Es curioso, además, porque el uso de Inteligencia Artificial en campañas o difusión política es una herramienta que ya se puso en juego desde las milicias digitales libertarias tanto en los videos que mostraban mandriles buscando Adermicina en farmacias -ya no hace falta explicar por qué usaba la figura de esos monos con nalgas rojas para caricaturizar a la oposición- como, en su peor versión, para crear una Deep fake como la que alteró el último tramo de la campaña electoral de 2025 en la Ciudad de Buenos Aires cuando apareció un video de Mauricio Macri en el que la IA le hacía decir que había que votar a Manuel Adorni y que daba de baja la candidatura de Silvia Lospenato. Hecho, este último, que Milei defendió en nombre de la libertad de expresión.

Ahora, la difusión de ese video hecho con IA -lo más engañoso es que confunde el logo del Banco Hipotecario pero además ni fue tendencia la palabra “desgarrador” ni hay relación temporal con el conflicto: el cierre de la sucursal fue hace dos meses- parece más bien parte de una estrategia, de un aviso de que se abre la puerta para lo que viene en una campaña electoral que ya empezó y sin la dominancia que caracterizó a Milei en las redes.

Según consultoras como QSocial y Sustantiva , este año los comentarios negativos en cuentas oficiales llegaron al 80% en Instagram, el rendimiento de sus publicaciones en X cayó un 62% y las menciones en discursos clave se redujeron drásticamente -por no mencionar el desinterés rampante que generó su última cadena oficial e incluso las muchas entrevistas que dio mientras se podaba la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Se puede mencionar también el dato que dio la consultora Zuban Córdoba esta semana sobre la pérdida de adhesión de varones jóvenes a las políticas de Milei después de que el presidente haya demostrado tan poco amor por la soberanía nacional.

Algunas cosas raras están pasando en las redes, además del anuncio de la ironía de Milei sobre el uso de IA. Por ejemplo, el millón de vistas que por fin consiguió Lucialibertaria.ok en Instagram o @Lu_libertaria en X para uno de sus reels, más precisamente, el que alude a la cercenada ley de inviolabilidad de la propiedad, publicado el mismo jueves que se trató en el Senado. Lucía es rubia, blanca, el arquetipo de una cheta sin más problemas que hacer mohines en las selfies aunque la variedad gestual no es lo suyo. Y es que Lucía no es humana, es sintética, un avatar creado con IA al que quieren presentar como si fuera real inventando videos en los que ella va a escuchar una charla de Milei sobre Adam Smith o festeja un partido del Mundial en la calle. Es un modelo como los que el trumpismo en Estados Unidos empezó a inundar las redes este año para intentar dar vuelta unas elecciones de medio término que tampoco parecen girar a favor del presidente de Estados Unidos. La mayoría chicas jóvenes, convencionalmente lindas, muchas vestidas como soldados que muestran orgullo de estar del lado de Donald Trump; y también personas más mayores, con algún viso de seriedad o de “gente común” con el mismo discurso.

“Algo que se está hablando mucho en el mundo entre quienes investigamos este tema, es ¿qué pasa con la inteligencia artificial y la democracia? Porque primero tenemos el problema de poder discernir lo real de lo no real. Y es bastante difícil. Porque ahora yo estaba haciendo una etnografía digital sobre redes sociales en adultos mayores y te das cuenta que no se advierte tanto el uso de IA en reels que para otros grupos podría ser evidente. Pero hay que considerar que las Deep fakes están cada vez más avanzadas y también que la capacidad de atención se limita en medio del bombardeo constante de información que tenemos”, reflexiona Mercedes Máspero, de la consultora Sentimientos Públicos.

Desde principios de este año, cuando la interna con Santiago Caputo y sus fuerzas del cielo ardió con el affaire Adorni en el medio y la exposición de la cuenta doble de Martín Menem en Instagram, Karina Milei busca crear su propia tropa digital diferenciándose del estilo que caracteriza a @GordoDan (Daniel Parisini) y otros muchachos que se reúnen en el streaming Carajo como @GordoLeyes (Alejandro Sarubbi Benitez). Y de hecho se anunció en junio que el equipo estaría listo en agosto.

El (supuesto) cineasta Santiago Oría, la diputada Lilia Lemoine y Shariff Menem - asesor de su tío Martín Menem y la juventud de LLA a nivel nacional- junto a Iñaki Gutierrez -quien fue responsable de las cuentas en redes de Casa Rosada al principio del gobierno de Milei-, sería la mesa chica de esa milicia digital que evidentemente -por las colaboraciones de las publicaciones- está también detrás de Lucíalibertaria.ok, la primera humana sintética al servicio de las “ideas de la libertad”, que le dedicó un posteo a Karina para su cumpleaños.

Lucía pide que le manden “amorrr” por las mañanas en su canal de Instagram llamado “Besis” -así termina sus reels, mandando besis- te explica el relato oficial de lo que se esté discutiendo en el día, se ríe de “los kukitas” pero con cariño, retuitea a Milei en X y baja su discurso a un tono un poco más meloso como si quisiera ser la traductora emocional de la reducción a la animalidad o a la anomía de cualquier opositor o grupo opositor, todos serán “kukitas” y cada vez que los nombra pone muchos emojis de labios rojos. Besis.

¿Sirve prestarle atención a este tipo de formas de comunicación falsas? Falsas, sí, porque lucialibertaria.ok se pretende una persona real que va a explicarte cómo son las cosas. “Inunden la zona de mierda”, es la máxima de Steve Bannon nunca abandonada por la comunicación de las ultraderechas. Los avatares de Trump que aparecieron este año y denunció el New York Times, entre otros medios, sirven para eso, para que cada vez que se abran las redes sociales haya “alguien” ofreciendo apoyo para otros trumpistas, pidiendo abrazos porque “mi familia me desprecia por ser MAGA” o replicando el discurso oficial de ese gobierno. Es lo que se pretende también acá. El material que se produce para Lucía lo comparten siempre otras cuentas, entre ellas la de la juventud de la LLA, esa franja etaria que parecía ganada y ahora está en disputa. Prestar atención es una forma de entrenar el ojo para que lo real y lo no real puedan distinguirse. Y también para delinear algunas respuestas posibles para una pregunta crucial en tiempos de aceleracionismo tecnológico: ¿Cuál es la relación entre democracia e IA?

La campaña electoral para 2027 ya empezó para el oficialismo, queda por ver cuántas Lucías más aparecerán antes de que empiecen a contarse los votos el año que viene.