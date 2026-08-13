El lado oculto de la reforma laboral: por qué habría despidos masivos el Día del Trabajador

La reglamentación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), una herramienta establecida en la reforma laboral de Javier Milei, habilita la posibilidad de despidos masivos a partir del Día del Trabajador del 2027, ya en plena época de campaña de cara a las elecciones presidenciales del año próximo.

Esto ocurre porque, desde el 1° de mayo de 2027, las empresas podrán comenzar a utilizar efectivamente el FAL para pagar indemnizaciones, una herramienta de la Ley de Modernización Laboral que puede facilitar financieramente los despidos masivos al reducir la necesidad de contar con grandes sumas de dinero en efectivo al momento de desvincular trabajadores.

El nuevo régimen comenzará a regir el 1° de noviembre de 2026, según estableció el Decreto 408/2026. Sin embargo, esta normativa establece un período de carencia (es decir, de prohibición de uso) de seis períodos mensuales completos y consecutivos antes de que los empleadores puedan disponer de los recursos acumulados. Así, entre noviembre de 2026 y abril de 2027 deberán ir fondeando el sistema, pero desde mayo del año próximo ya podrán recurrir a ese patrimonio para afrontar indemnizaciones.

El cambio es particularmente relevante para empresas que encaren reestructuraciones, cierres de plantas o reducciones importantes de personal. Bajo el esquema tradicional, una compañía que despide a decenas o cientos de empleados debe afrontar de manera concentrada el costo de todas las indemnizaciones con su propia caja. Con el FAL, en cambio, parte de ese costo habrá sido prefinanciado mediante aportes periódicos.

De esta manera, el sistema no elimina la indemnización ni libera al empleador de su obligación de pagarla, pero sí reduce el impacto financiero inmediato de una tanda numerosa de despidos. Si el fondo no alcanza, la diferencia seguirá estando a cargo de la empresa. Esto se debe, además, a que el régimen del FAL establece que el Estado cubrirá los aportes de la empresa al fondo mediante descuentos equivalentes en las contribuciones patronales.

El Gobierno definió en qué se va a usar el dinero de las indemnizaciones

En paralelo, el último miércoles el Gobierno nacional avanzó con un nuevo paso en la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), uno de los puntos centrales de la reforma laboral impulsada por la administración Milei. A través de la Resolución 1276/2026 del Ministerio de Economía, estableció cómo deberán invertirse los recursos acumulados en estos fondos destinados a afrontar futuras indemnizaciones por despido.

Entre los instrumentos habilitados aparecen los títulos de deuda del Estado nacional, por lo que el dinero que las empresas aporten para cubrir eventuales desvinculaciones podrá ser colocado en bonos soberanos.

La resolución establece que la administración de los recursos deberá regirse por criterios de "seguridad, liquidez, diversificación, transparencia y preservación del capital". Sin embargo, al definir los activos disponibles, incorpora a la deuda pública nacional como uno de los destinos posibles del patrimonio que deberá servir como respaldo para obligaciones laborales futuras.

También permite invertir en deuda de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, depósitos en entidades financieras autorizadas por el Banco Central y obligaciones negociables emitidas en la Argentina por compañías privadas.

El mecanismo no significa que cada trabajador tenga una cuenta individual con su indemnización acumulada ni que pueda decidir dónde se invierte ese dinero. El FAL funciona mediante una cuenta individual correspondiente a cada empleador, cuyos recursos tienen una afectación específica para afrontar obligaciones laborales. La Ley 27.802 establece que el fondo tiene como finalidad "coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones y pagos" vinculados con indemnizaciones por despido, preaviso y otros conceptos derivados de la extinción de la relación laboral.