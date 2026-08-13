Agustín Laje admitió que a Milei "le faltan votos para ganar en primera vuelta”

El director de la Fundación Faro planteó que Milei tiene un núcleo duro de votantes, también reconoció que tiene que "mejorar formas, aliviar gestos y acercar" posiciones para conquistar a otro electorado que necesita para ganar.

El director de la Fundación Faro, Agustín Laje, uno de los dirigentes libertarios favoritos de Javier Milei, aseguró que al Presidente "le faltan votos para ganar en primera vuelta" en las próximas elecciones. También adelantó que La Libertad Avanza (LLA) deberá volver a hacer una alianza para ser competitivo en el 2027 y resaltó como "muy importante" el rol que tendrá el ministro del Interior, Diego Santilli.

"Hoy, si uno mira un indicador que los politólogos miramos, que es el índice de confianza de la Universidad Di Tella, tenés un 38 por ciento. Te faltan votos para ganar en primera vuelta", señaló Laje en diálogo con Infobae.

Si bien el director de la Fundación Faro, el think thank del oficialismo, planteó que Milei tiene un núcleo duro de votantes, también reconoció que tiene que "mejorar formas, aliviar gestos y acercar" posiciones para conquistar a otro electorado que necesita para ganar. "Acá va a haber un hombre muy importante, que es Diego Santilli. Es el puente perfecto entre una cosa y la otra", lanzó.

La Fundación Faro, en la mira

Por otro lado, Laje fue consultado también por el crecimiento del patrimonio de la Fundación Faro, que tuvo un aumento de más de 350 veces en el último tiempo. "Está todo presentado en tiempo y forma. Hubo una pequeña dilación en el tiempo que se aprovechó desde la prensa", planteó.

Según explicó, Laje y su equipo tomó "una fundación que no estaba funcionando" y que ahora tiene "a los mejores empresarios del país" que hacen sus donaciones. "Si hacés un buen trabajo de fundraising, tru matrimonio va a aumentar", subrayó.

Sobre la hermana del Presidente, Karina Milei, destacó su doble rol como familiar del mandatario y como principal estratega política del espacio, aunque puso en duda que deba competir electoralmente.

"No sé si sería conveniente desgastar a una estratega de esa magnitud en un cargo político electoral", afirmó, y consideró que existe "mucha gente haciendo fila" para ocupar candidaturas.