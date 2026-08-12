Luego del traspié en el Senado, al Gobierno se le complica eliminar las PASO

El traspié que sufrió el jueves pasado en el Senado generó dudas acerca de la fortaleza que mantiene el Gobierno en el Congreso, que este martes se profundizaron cuando sus propios aliados se mostraron reacios a avanzar con la eliminación de las PASO, el principal objetivo electoral que se fijó el oficialismo. “Hoy, nosotros no estamos para acompañar la transformación de la ley”, definió el jefe del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, en una charla que compartió con la jefa del bloque de senadores de LLA, Patricia Bullrich, quien quedó a cargo de impulsar la iniciativa. Sin el PRO, su principal aliado político, y con la UCR en una posición que tampoco aparece definida, la Casa Rosada enfrenta dificultades para avanzar con la eliminación de las primarias.

Con una pérdida progresiva de apoyos, Javier Milei tiene cada vez más complicada su reelección en 2027. Fue muy comentada la encuesta publicada este lunes por la consultora de Jorge Giacobbe, un analista cercano al oficialismo, que mostró al Presidente con un 33,9% de respaldo y un rechazo del 57,2%. Quienes dicen querer un cambio de gestión ya rondan el 60%, un dato que dificulta pensar en un triunfo de Milei en un eventual balotaje. En cambio, en el Gobierno ven más factible una victoria en primera vuelta, para la que necesita llegar al 40% y que la oposición se divida. En ese escenario, le resultaría funcional eliminar -o suspender- las PASO, porque le quitaría una herramienta clave para la organización de una oposición peronista que arrastra fuertes tensiones internas.

Sin embargo, como dejó en claro Ritondo, ni los aliados más cercanos al oficialismo están convencidos de concederle ese pedido. El Gobierno tiene un largo historial de incumplimientos de promesas y nadie está dispuesto a otorgarle al Presidente más poder político a cambio de nada. “Estamos en debate. Hoy por hoy, creemos que las PASO han sido un instrumento positivo. De hecho, tanto en la elección que gana Javier Milei como en la elección que gana Mauricio Macri han permitido encontrar una alternativa al kirchnerismo”, sostuvo el jefe de la bancada del PRO en la Cámara baja. Pero no sólo el PRO, que todavía evalúa la posibilidad de lanzar un candidato propio, como hizo días atrás el exministro de Economía Hernán Lacunza, sino también gobernadores que habitualmente acompañan al oficialismo dudan a la hora de avanzar en línea con los deseos del Gobierno.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, arrancó con ímpetu su gestión, pero fue perdiendo fuerza con el correr de los días y lo sucedido la semana pasada en el Senado dejó en evidencia que no tenía a los gobernadores tan dispuestos a acompañar todas las iniciativas oficiales como se pensaba. De hecho, en estos días circuló la versión de que también entrará en la conversación el asesor Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de Karina Milei, quien les advertiría a los mandatarios provinciales aliados que, si no quieren enfrentar una competencia fuerte de La Libertad Avanza por la gobernación, deberían acompañar la eliminación de las PASO. Uno que parecería dispuesto a cerrar ese acuerdo es el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. Su senadora, Flavia Royón, reveló que estaba dispuesta a discutir la suspensión de las primarias para el año que viene.

Bullrich, Ritondo, Royón y Miguel Ángel Pichetto compartieron este martes un panel en el ciclo Democracia y Desarrollo, en el Malba. La jefa del bloque de senadores de LLA quedó obligada a ensayar una argumentación que justificara la eliminación de las primarias. “Es una elección que no es popular porque la gente no la entiende”, sostuvo. La afirmación motivó la reacción de Pichetto. “La gente entiende, no hay que subestimarla. Vos competiste y ganaste. ¿Sirvió o no te sirvió? Sirvió”, le retrucó el diputado, que quiere mantenerlas para contribuir a ordenar a la oposición a Milei. “No hay que cambiar las reglas de juego porque le convenga al Gobierno, no hay que tocar la ley electoral. Para debatirlo hay que hacerlo fuera del marco de elecciones”, afirmó.

En principio, Santilli se había fijado como meta conseguir que la eliminación de las PASO se aprobara en agosto, pero ese objetivo ya puede darse por descartado. En el Gobierno recuerdan que la suspensión de las primarias de 2025 se aprobó en febrero de ese mismo año, por lo que todavía consideran que cuentan con un plazo amplio para negociar. Lo cierto es que, en el camino, ya quedó descartada la propuesta de habilitar listas colectoras en las provincias como reemplazo de las PASO. Ahora tampoco queda claro qué podría ofrecerles la Casa Rosada a sus aliados para que den luz verde a la iniciativa, en momentos en que las acciones de Milei aparecen en baja y la posibilidad de un cambio de gobierno asoma cada vez más factible.