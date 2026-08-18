Privatización ferroviaria: Milei cambia el RIGI tras el pedido de una empresa

El Gobierno amplió el alcance del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) sobre la infraestructura ferroviaria, una modificación que coincide con una condición que Grupo México había planteado públicamente para participar de la privatización del Belgrano Cargas.

La compañía mexicana manifestó, en diciembre pasado, que estaba dispuesta a invertir al menos US$3.000 millones, pero reclamó que esas inversiones pudieran acogerse a este régimen que otorga beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios.

Concretamente, la medida se tomó través del Decreto 748/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial, por el cual el Ejecutivo modificó la reglamentación del RIGI. Lo que hizo fue establecer expresamente que, en materia ferroviaria, no solo se considerará construcción a la realización de infraestructura nueva, sino también a la “renovación, sustitución, transformación o desarrollo de la infraestructura existente”, además de la infraestructura accesoria necesaria para el transporte y la logística ferroviaria. La medida entró en vigencia este mismo 18 de agosto.

Hasta ahora, la reglamentación ya contemplaba dentro del sector de infraestructura a las inversiones necesarias para la logística y el transporte ferroviario, pero el nuevo decreto amplía y precisa cuáles pueden acogerse al RIGI cuando se realizan sobre redes ya existentes. El cambio es particularmente relevante para un proceso como el del Belgrano Cargas, donde buena parte de la inversión necesaria pasa justamente por renovar y ampliar una infraestructura ferroviaria estatal preexistente.

La norma incluye entre las obras alcanzadas la renovación y duplicación de vías, rehabilitación de ramales fuera de servicio, renovación integral de puentes y alcantarillas, sistemas de señalamiento y telecomunicaciones, electrificación, pasos a nivel, nodos logísticos, puertos secos y playas de maniobra y clasificación. Además, determina que una inversión sobre infraestructura preexistente podrá ser considerada una ampliación si genera un aumento verificable de su capacidad de transporte.

El interés de Grupo México por sumarse al RIGI para adquirir el Belgrano Cargas

La modificación llega después del reclamo explícito formulado por Grupo México. En diciembre de 2025, la propia empresa había anticipado que su participación en la privatización del Belgrano Cargas y del San Martín estaba condicionada a que el Gobierno habilitara el acceso de esas inversiones a los beneficios del RIGI.

“Queremos ver la licitación, entender cómo va a funcionar. Yo creo que aquí el tema que todos queremos es la certeza jurídica y eso lo podría dar el RIGI”, había afirmado entonces Bernardo Ayala, CEO de GMXT USA al diario La Nación. La compañía anunció que proyectaba invertir al menos US$3.000 millones en los ferrocarriles de cargas argentinos.

El decreto no adjudica ningún beneficio automáticamente a Grupo México ni menciona la privatización del Belgrano Cargas, pero modifica el régimen justamente en el sentido reclamado por uno de los principales interesados en quedarse con sus concesiones, al habilitar de manera explícita que la renovación y ampliación de vías existentes pueda encuadrarse dentro del RIGI.

En junio pasado, trascendidos habían afirmado que la empresa mexicana había decidido bajarse de la compra del Belgrano Cargas, pero luego estas versiones fueron desmentidas. Al contrario, información de la agencia Reuters indicó entonces que Grupo México resolvió aliarse con la estadounidense Wabtec para quedarse en conjunto con el tren de cargas argentino.