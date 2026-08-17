Arrancó la rosca electoral y La Libertad Avanza sigue con un Congreso empantanado

La semana pasada, dos reuniones desnudaron que la rosca electoral, de cara a 2027, ya domina gran parte de la discusión política. La Libertad Avanza (LLA) protagonizó uno de esos cónclaves. El peronismo, otro. Pero en este último también se buscó coordinar el bloqueo a la reforma electoral, un proyecto al que el oficialismo le sigue haciendo RCP, ya que no consigue los votos para que salga en el Senado por falta de acuerdo con los aliados. Esta falta de coordinación de los libertarios para conseguir respaldo parlamentario explica por qué a los representantes de Javier Milei en el Congreso les cuesta avanzar con su agenda legislativa.

Los dos polos mostraron señales de actividad en términos electorales y parlamentarios. La comunicación telefónica entre la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el líder del PRO, Mauricio Macri, derivó, días después, en una reunión en la cúpula legislativa de los bloques violeta y amarillo en la Cámara de Diputados.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En el medio, el peronismo logró juntar en una reunión el lunes pasado al gobernador bonaerense, Axel Kicillof; al líder de La Cámpora y diputado nacional, Máximo Kirchner; el líder del Frente Renovador, Sergio Massa; gobernadores y los dos jefes de bloque en el Congreso en aras de aunar fuerzas para un muro de contención para la intención de Milei de avanzar con la reforma electoral.

El Presidente cree que las PASO pueden ser la herramienta para ordenar un peronismo disperso con miras a las urnas del año que viene. Puede que tenga razón, a juzgar por la reunión del lunes pasado; o no, ya que el cónclave puede ser el inicio de un acercamiento con miras a las elecciones.

El Destape dialogó con voces del peronismo y aclararon que todavía no hubo una bajada de linea clara hacia adentro del interbloque Popular. Tampoco hay designados otros bloques con los que haya que conversar para el bloqueo coordinado a la reforma electoral. De todos modos, aclararon: "Salvo con los libertarios, se habla con todos".

Por el contrario, la semana pasada no registró avances en la negociación del oficialismo con los aliados la reforma electoral, según reportaron fuentes de la bancada violeta en el Senado. Con la representación del PRO, referenciada en el jefe del bloque de diputados del PRO Cristian Ritondo, y Fernando De Andreis, ojos y oidos Macri. Quedaron en verse cada 15 días.

Santilli se vio con los gobernadores del norte, donde las visiones se dividen entre suspensión y continuidad de las PASO. La confianza entre los jefes provinciales y la Casa Rosada quedó astillada después de la media sanción de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Como sea, los norteños le transmitieron un mensaje al ministro coordinador: la necesidad de un régimen de tarifas de energía para "Zona Cálida", similar al que el gobierno de Javier Milei quiere erradicar para el gas de las provincias del sur.

Qué va a pasar en el Senado

Si bien, a comienzos de la semana pasada, en el oficialismo especulaban con una sesión para esta semana, hasta el momento no hay convocatoria a labor parlamentaria. El potencial temario podría incluir la ley de Hojarascas y el vaciamiento de la ley de Zona Fría, ambos con media sanción en Diputados. De todos modos, este último todavía no pasó por las comisiones. Hay quienes afirman que algunos pliegos judiciales podrían ser incluídos para el debate en el recinto

El martes a las 14 se reunirá la comisión de Acuerdos de la Cámara Alta para una nueva audiencia pública para la designación de pliegos judiciales. Se debatirán 14 designaciones de jueces, camaristas y defensores. La semana pasada se debatieron 28 nombramientos, entre ellos, los jueces Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi. Según publicó este medio, ambos podrían intervenir en la revisión del caso $LIBRA, donde está imputado el propio Javier Milei.

El miércoles, a las 11, volverá a reunirse la comisión de Legislación General, en la que se retomará el debate de la ley de Sociedades Generales, proyecto que corre con el estigma de haber sido redactado por el ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger. "El Coloso" fue responsabilizado por el oficialismo y aliados por la tortuosa media sanción de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado.

Horas después, a las 16, se levantará el cuarto intermedio del plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión y Legislación General, en la que se retomará el debate por el proyecto denominado "super RIGI". Está prevista una nueva exposición de funcionarios. Estiman desde el oficialismo que habrá un par de reuniones informativas más, antes del dictamen.

Qué va a pasar en Diputados

En Diputados, se especula con que la próxima sesión puede ser el 26 de agosto, con dos temas a tratar que tuvieron dictamen la semana pasada: la reforma a la peruana de la carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la de la ley de Inocencia Fiscal.

Versiones periodisticas sugirieron la posibilidad de que el oficialismo evalúe proponer que las provincias tengan sillas en el directorio del BCRA, como un gesto para obtener los votos de los bloques que responden a gobernadores. Fuentes de LLA no pudieron confirmar a El Destape si se realizará esta modificación.

El martes a las 13, está convocada la reunión de la comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones No Gubernamentales, para abordar la presunta amenaza de la Embajada de Estados Unidos a directivos de la Cooperativa provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén Limitada (CALF). Para dar explicaciones de este episodio, está citado el embajador estadounidense en la Argentina, Peter Lamelas.

Hasta el viernes pasado, el titular de la comisión, el diputado de Unión por la Patria Aldo Leiva, no había tenido confirmación de la presencia de Lamelas. El embajador debe explicar el episodio del presunto apriete a la CALF para que no avance en un acuerdo con la empresa china Huawei.

Las comisiones también se transformaron en un lugar incómodo para el oficialismo. La semana pasada, LLA boicoteó la reunión de Derechos Humanos y Garantías en la que expusieron damnificados por la represión en las inmediaciones del Congreso durante la media sanción de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. También, miembros de la bancada violeta fueron increpados por padres de jóvenes que participan del Coro Nacional de Niños.