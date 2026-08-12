El proyecto de reforma de la ley de Inocencia Fiscal obtuvo hoy el dictamen del plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal de la Cámara de Diputados. La Libertad Avanza (LLA) tuvo que ceder ante el pedido de los bloques aliados y realizar modificaciones al texto para obtener las firmas necesarias.

El proyecto obtuvo 44 firmas, de las cuales 32 son de LLA, 4 del PRO, dos de la Unión Cívica Radical (UCR), dos de Innovación Federal, uno del Movimiento de Integración y Desarrollo, una de Independencia y una de Provincias Unidas, en disidencia.

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Según habían adelantado a El Destape fuentes parlamentarias, la intención del oficialismo es debatir este proyecto, con el que el ministro de Economía, Luis Caputo, espera que los argentinos saquen los "dólares del colchón", en una sesión para el 26 de agosto.

El proyecto estable las reformas a la ley de "Inocencia Fiscal" (26.799), a la 11.683, en su texto reformado en 1998, y la 25.191 en cuanto a su régimen sancionatorio. De todos modos, el dictamen del oficialismo tuvo cambios por pedidos de los aliados, según comentaron fuentes de LLA.

El cambio más trascendente es la prohibición a funcionarios de gobierno para acceder a los beneficios o inmunidad tributaria del régimen. Solo tendrán la opción de presentar la modalidad simplificada de declaración jurada del Impuesto a las Ganancias.

De esta manera, quedarán excluídos funcionarios y empleados con jerarquía igual o superior a secretario de Estado en los ámbitos nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; legisladores nacionales, provinciales, de la Ciudad, concejales municipales y parlamentarios del Mercosur; magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público en todas las jurisdicciones; y Defensores del Pueblo, sus adjuntos, miembros del Consejo de la Magistratura e integrantes de Jurados de Enjuiciamiento.

La Inocencia Fiscal inicial, impulsada por el gobierno de Javier Milei, había sido una herramienta utilizada por sus propios funcionarios, ya que se habían conocido pedidos de varios integrantes del staff mileista para acceder al blanqueo, entre ellos, el ex jefe de gabinete Manuel Adorni, que renunció luego de la crisis que desataron sus presuntas irregularidades patrimoniales y su incapacidad para explicar esto.

La reforma de la ley de Inocencia Fiscal, que el Gobierno propone para que los ciudadanos saquen "los dólares del colchón" y los formalicen. Según había afirmado el ministro de Economía, Luis Caputo, hay cerca de "160 mil millones" en divisa norteamericana sin declarar.

Los cambios propuestos en el proyecto eliminan los topes y barreras patrimoniales de ingreso al régimen y la autorización para los Grandes Contribuyentes para adherir a la "modalidad simplificada".

Nota en desarrollo