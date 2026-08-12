Dos jueces “amigos” de Mahiques quedaron a un paso de integrar un tribunal clave de Comodoro Py

Los pliegos de Bertuzzi y Yadarola fueron parte del paquete de 29 pliegos que la Comisión de Acuerdos está tratando entre este miércoles y jueves.

La Comisión de Acuerdos del Senado trató este miércoles los pliegos de Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi, los candidatos del gobierno para integrar la estratégica Cámara Federal porteña, instancia revisora de Comodoro Py. Se trata de dos jueces muy conocidos por el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques. Yadarola es juez en lo penal económico y fue parte del escandaloso viaje a la mansión de Joe Lewis en Lago Escondido junto a Mahiques, otros jueces y hasta un exespía de la SIDE, todos invitados por dos ejecutivos del Grupo Clarín. Bertuzzi fue trasladado de forma irregular por el entonces presidente Mauricio Macri a la cámara porteña y ahora quiere ser confirmado en ese cargo. Ninguno de los senadores presentes este miércoles en la comisión interrogó a los candidatos del Ejecutivo por las polémicas en que quedaron involucrados. Si la comisión emite dictamen positivo -es lo que se espera-, los pliegos pasarán al recinto de la Cámara Alta. Allí, el oficialismo requiere mayoría simple para oficializar las designaciones. De formalizarse su nombramiento, Yadarola y Bertuzzi podrán intervenir en el caso $LIBRA, entre otras causas sensibles para el gobierno.

Los pliegos de Bertuzzi y Yadarola fueron parte del paquete de 29 pliegos que la Comisión de Acuerdos está tratando entre este miércoles y jueves. Esta jornada hubo 15 postulantes a jueces, fiscales y defensores que defendieron sus pliegos. Yadarola y Bertuzzi fueron los últimos de este lote. En el Salón Azul de la Cámara Alta, ambos realizaron una breve exposición de su carrera y respondieron preguntas. Ninguno de los senadores presentes consultó a Yadarola por su viaje a Lago Escondido (como sí lo hicieron cuando expuso el juez de Casación Carlos Mahiques, padre del ministro de Justicia, quien meses atrás defendió su pliego para extender cinco años más su estadía en tribunales tras cumplir los 75 años). Tampoco hubo preguntas para Bertuzzi por su traslado irregular a la cámara.

La audiencia se realizó en el Salón Azul de la Cámara Alta y fue presidida por Juan Carlos Pagotto, titular de la Comisión de Acuerdos. Yadarola y Bertuzzi solo recibieron preguntas de Bartolomé Abdala, de LLA; Maximiliano Abad, de la UCR, vicepresidente de la comisión; y de Sandra Mendoza, de Convicción Federal y secretara de la comisión. Fueron consultas por cuestiones técnicas y de innovación. No hubo referencias a las controversias que protagonizaron Yadarola y Bertuzzi. Todo lo contrario. Estuvo presente Patricia Bullrich, que es vocal de la comisión, y obviamente no incomodó a los postulantes que propusieron el presidente Javier Milei y Mahiques para la cámara porteña. Bullrich felicitó a Bertuzzi por haber “acatado la decisión de la Corte Suprema” y haber concursado para el cargo. Algo que debe hacer todo juez para ser nombrado de forma legal. La Corte había determinado en noviembre de 2020 que los traslados de Bertuzzi y Leopoldo Bruglia a la Cámara Federal porteña hechos por Macri eran irregulares y que debía hacerse un concurso para nombrar jueces naturales en ese cargo. El Alto Tribunal dijo entonces también que podían seguir en el cargo hasta que se nombrase a sus reemplazantes. Pasaron casi 6 años y sus reemplazantes son Yadarola y el propio Bertuzzi. Dos jueces “amigos” del gobierno.

Yadarola y Bertuzzi, dos viejos conocidos de Mahiques

Tanto Bertuzzi como Yadarola son dos viejos conocidos para Juan Bautista Mahiques, uno de los nuevos operadores judiciales del Gobierno.

Mahiques (h) fue clave para el traslado irregular de Bertuzzi hacia la cámara porteña durante el macrismo, es decir, para el nombramiento cuestionado por irregular por la Corte Suprema de Justicia en 2020. Entonces, el actual ministro de Justicia era uno de los operadores de Macri en tribunales y representaba al Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Fue parte de la operación que llevó a Leopoldo Bruglia y a Bertuzzi a la instancia revisora de Comodoro Py, desde donde se impulsó la persecución judicial de opositores.

La relación de Mahiques (h) con Yadarola quedó de manifiesto en el viaje a Lago Escondido, conocido como el “vuelo del lawfare”, que revelaron Página12 y El Destape. Se trató de un viaje a la mansión de Joe Lewis en Bariloche, que se realizó el 13 de octubre de 2022 y que todo indica fue costeado por dos ejecutivos del Grupo Clarín. La planilla del vuelo que publicó este medio da cuenta de que jueces y fiscales del lawfare junto con miembros de la exSIDE y un conocido publicista volaron desde San Fernando a Bariloche para pasar unos días en Lago Escondido.

La difusión de la noticia, que coincidió con la filtración de chats del celular del entonces ministro de Seguridad y Justicia Marcelo D’Alessandro -que también fue parte del viaje-, dio pie a una investigación judicial y a otra en el Consejo de la Magistratura que terminaron siendo cerradas en un claro mensaje corporativo.

¿Quiénes fueron parte de ese viaje a Lago Escondido además de Mahiques hijo –entonces Fiscal General porteño- y Yadarola? Jorge Rendo, entonces presidente del Grupo Clarín, y Pablo Casey, sobrino de Héctor Magnetto y director de Legales de Telecom Argentina. Según se desprende de los chats filtrados estos fueron quienes financiaron el viaje y organizaron el grupo. También fueron parte del encuentro: el juez Julián Ercolini que impulsó las causas Vialidad y Hotesur; el padre del actual ministro de Justicia, el juez de Casación Carlos “Coco” Mahiques, que intervino en una causa vinculada a Lago Escondido donde benefició a la familia Lewis; el juez Pablo Cayssials, que en su momento anuló la adecuación de oficio de Clarín a la ley de Medios audiosivuales; Marcelo D'Alessandro, quien era ministro de Justicia y Seguridad porteño; Leonardo Bergroth, ex miembro de la SIDE vinculado a Antonio Stiuso; y el publicista Tomás Reinke, especializado en campañas por redes sociales. Toda una definición sobre la red de relaciones de los involucrados en esta trama, sobre todo, del actual ministro de Justicia y de uno de los candidatos a la Cámara Federal porteña propuesto por Milei.

Un concurso polémico

El concurso para cubrir las actuales dos vacantes de la sala I de la Cámara Federal porteña se abrió a partir de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de noviembre de 2020, en el que se definió como irregulares los nombramientos de Bertuzzi y Leopoldo Bruglia que había realizado Macri.

El entonces presidente Macri había movido a dedo a Bruglia y Bertuzzi para tener el control de este estratégico tribunal revisor de Comdoro Py. Durante el gobierno de Alberto Fernández, la Corte consideró que las designaciones de Bruglia y Bertuzzi debían cesar cuando se nombrara a sus reemplazantes naturales. Cuando eso estaba por concretarse, en plena gestión peronista, la Corte modificó la integración del Consejo de la Magistratura y cambió las relaciones de fuerzas. Pasaron casi seis años del fallo que condicionó el futuro de Bruglia y Bertuzzi. En junio pasado el concursó de la controversia terminó. Bertuzzi, que estaba en el puesto 21º en el orden de mérito logró llegar al puesto 6º luego de las entrevistas personales. Ese ascenso arbitrario le permitió meterse en el último lugar de la dos ternas. La nueva conformación del Consejo aprobó finalmente las ternas, que parecieron hechas a medida del actual gobierno libertario. Cuando las ternas llegaron al Ejecutivo, Milei y Mahiques eligieron a Yadarola y Bertuzzi. Este 13 de julio el gobierno envió los pliegos de ambos al Senado. Y este 12 de agosto se dio un paso clave para que los postulados por el gobierno lleguen a un lugar estratégico de Comodoro Py.

¿Qué resta ahora para que Yadarola y Bertuzzi lleguen a la cámara porteña? Que la comisión de Acuerdos emita un dictamen positivo y los pliegos se traten en el Senado. Si en los próximos días la Cámara Alta aprueba los pliegos de Bertuzzi y Yadarola, ambos llegarán a la sala I de la Cámara Federal porteña. Se concretarse el nombramiento, podrán intervenir en las causas políticas más sensibles que tramitan por ese fuero. Sin ir más lejos, tendrán en sus manos el caso $LIBRA, donde está imputado el Presidente Javier Milei, el mismo que los eligió para que sean camaristas.