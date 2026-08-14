La comisión, que preside el diputado de Unión por la Patria Aldo Leiva, citó para el miercoles a las 13 a Lamelas.

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, fue citado por la Cámara de Diputados. La comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones No Gubernamentales oficializó la citación al diplomático norteamericano para el miercoles, para que explique la presunta presión a la Cooperativa Provincial de Sevicios Públicos de Neuquén (CALF) para que no cierre cerrar un acuerdo con la empresa china Huawei.

La comisión, que preside el diputado de Unión por la Patria Aldo Leiva, citó para el miercoles a las 13 a Lamelas, en la continuidad del plenario que había comenzado esta semana y había contado con la presencia de integrantes de la comisión directiva de la CALF.

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"Lo que sucede con la cooperativa CALF en Neuquén va mucho más allá de una discusión tecnológica. Estamos hablando de soberanía. Argentina no puede quedar atrapada en la disputa entre Estados Unidos y China, ni aceptar que desde afuera condicionen nuestras decisiones. Queremos relacionarnos con el mundo, pero siempre de pie, defendiendo nuestros intereses y decidiendo nuestro propio futuro. Nuestra soberanía no se condiciona, no se entrega y no se negocia", afirmó Leiva a través de su cuenta de X.

El Destape dialogó con Leiva, que afirmó que hasta el momento no tuvieron confirmación de la presencia de Lamelas en la convocatoria para el miercoles que viene. "La nota fue girada vía mail desde la secretaría de la comisión al correo de la Embajada de Estados Unidos. Es una convocatoria oficial. Hasta el momento no tuvimos respuesta. Pero tenemos algunos días hasta que se realice la reunión", explicó el diputado chaqueño.

Amenazas de cancelación de visas a directivos de la cooperativa

El miercoles pasado, expusieron ante la comisión integrantes de la comisión directiva de la CALF sobre las negociaciones con la empresa china para la provisión de infraestructura tecnológica en la provincia. El el gerente de Tecnologías de la Información y la Comunicación de la entidad, Sergio Fernández Novoa, reveló que recibió un mensaje de Andrew Dilts, agregado de Asuntos Económicos en la Embajada, en que les trasmitió que "en caso de que siguieramos adelante con nuestra relación con Huawei, podrían quitarle la visa a los directivos de la cooperativa".

"No corresponde que una Embajada extranjera se contacte directamente con una cooperativa y les diga lo que deben hacer", sostuvo Fernández Novoa, que remarcó: “No sólo vamos a hacer un data center, sino que vamos a construir parques solares porque entendemos que en las provincias debe comenzar a transitarse el camino del autoabastecimiento energético”.

Al márgen de los los mensajes a los directivos de CALF, Lamelas hizo públicas las advertencias sobre negociaciones de empresas nacionales con el gigante asiático. “China exige a las empresas que le den al Estado chino acceso a cualquier dato que pasa por su tecnología. Todo está controlado por el Partido Comunista chino. Eso no vale y tampoco ayudará a traer inversores extranjeros a Vaca Muerta”, sentenció de forma categórica ante los empresarios del sector durante su exposición en el AmCham Energy Summit a comienzos de mes.

Acusaciones de "mentalidad de Guerra Fría" y la defensa de Huawe

La embajada china y Huawei también le respondieron a Lamelas y la embajada. La representación diplomática del gigante asiático acusó al embajador norteamericano de tener una "mentalidad de guerra fría. Por su parte, la empresa sostuvo que las acusaciones del representante de la administración Trump carecen de sustento y que tienen un “historial impecable en materia de ciberseguridad y protección de datos”.