Represión en el Congreso: LLA no asistió a la exposición de las víctimas

La Libertad Avanza (LLA) se rehusó a participar de la reunión informativa de la comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados en la que se expuso sobre la represión policial del jueves pasado, en las inmediaciones del Congreso, en el marco del tratamiento de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

"Esto es parte de lo que pasa y sucede siempre", expresó el titular de la comisión de Derechos Humanos, el diputado de Unión por la Patria Horacio Pietragalla, en referencia a la ausencia del bloque oficialista. Antes de pasarles la palabra a los expositores, denunció que "a muchos de los detenidos les pusieron medidas excepcionales en las que no se pueden acercar al Congreso".

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Minutos después del inicio de la reunión, la bancada de LLA emitió un comunicado en el que justificaron su ausencia, en rechazo a "una nueva utilización como escenario para la confrontación y la construcción de un relato político". Según consideraron, la comisión de Derechos Humanos "no puede convertirse en una herramienta partidaria destinada a legitimar posiciones políticas previamente asumidas ni a tergiversar hechos ocurridos fuera del ámbito parlamentario".

Desde LLA consideraron "especialmente llamativo que se pretenda instalar una denuncia de 'represión' en torno a una manifestación convocada originalmente en rechazo a determinados artículos" de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, cuando estos "habían sido retirados del texto durante el tratamiento en el Senado".

"A pesar de ello, la movilización se realizó de todas maneras y derivó en episodios de violencia, destrozos y alteraciones del órden público que requirieron la intervención de las fuerzas de seguridad en cumplimiento de sus deberes", sentenciaron.

Los diputados de LLA señalaron que no van a "acompañar el intento de presentar como una vulneración de derechos humanos el accionar de las fuerzas de seguridad frente a hechos de violencia" ni aceptarán "que una comisión de esta importancia sea utilizada para construir políticamente una visión parcial de lo sucedido".

"Los derechos humanos no pertenecen a ningún partido político ni pueden aplicarse de manera selectiva según quien protagonice los hechos", concluyeron los representantes del oficialismo en la comisión.

"Se acercaron PFA, Gendarmería con escudos, personas no identificados a las que les dijimos que nos ibamos a quedar ahí pacificamente (..,) ahí es cuando dan la órden y PFA se avalancha sobre nosotros a tirarnos al piso, ahí es cuando me agarran a mí y nos empiezan a detener a todos", relató, de manera remota, Carmela Cortez, detenida el jueves pasado.

"Cada vez que caía una lata de gas generaba a mucha gente daño, que caía al piso, que no podía respirar y los ataques de pánico que genera porque no podés respirar", relató Esteban Chalá, del cuerpo de Rescatistas. Por su parte, Victoria Darraidou, directora de Violencia Instucional del CELS, se refirió al accionar del comisario Gustavo Gauna, que se encontraba de civil durante la represión. "Existían una serie de órdenes internas de la Policía Federal que indican que el personal en contexto de protesta tiene que vestir uniforme", sintetizó.

Por su parte, la diputada del Frente de Izquierda y los Trabajadores Romina Del Pla afirmó que hay un modus operandi de la represión, ya que "comienza a la hora en que la movilización se va a engrosar, por el horario de salida de los trabajadores" con el objetivo de "desalentar a que se sumen nuevos contingentes de manifestantes".

Mónica Frade, diputada de la Coalición Cívica y vicepresidenta de la comisión, afirmó que "se puede ir (la ministra de Seguridad, Alejandra) Monteoliva y puede venir otro y la desición es del Poder Ejecutivo", que tiene a la cabeza al "extravagante e infame Javier Milei y su hermana (Karina Milei)". También apuntó contra Gauna, afirmando que incurrió en "amedrentamiento calificado y tendríamos que pedir que no se acerque a 500 metros del Congreso".