Eliminación de las PASO y reunionismo: el peronismo primereó a LLA, que no puede activar en el Senado

Dos reuniones movieron el tablero político en las últimas horas y tocaron la campana de largada para el año electoral: la de Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa; y la de la cúpula de La Libertad Avanza (LLA) con la del PRO. El cónclave del peronismo tuvo como saldo un alineamiento para resistir el proyecto de reforma electoral que quiere impulsar el gobierno de Javier Milei, pero que se encuentra trabado en el Senado por la falta de acompañamiento de los gobernadores y bloques aliados.

Esta mañana se reunieron el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el responsable político de La Libertad Avanza, Eduardo “Lule” Menem, el titular de Diputados, Martín Menem; el titular del bloque del PRO en la Cámara baja, Cristian Ritondo; al secretario General del PRO, Fernando de Andreis. Este cónclave es una consecuencia del contacto que mantuvieron el lunes la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el líder del partido amarillo, el ex presidente Mauricio Macri.

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"Esta articulación responde a una coincidencia profunda: avanzar con las reformas que la Argentina necesita y desterrar al kirchnerismo para impedir que vuelva a destruir el país”, declaró Santilli tras el encuentro en Casa Rosada. Al márgen de que se debatió el trabajo legislativo, las declaraciones dan a entender la intención de las partes de avanzar en un nuevo entendimiento electoral en 2025 entre el oficialismo y su aliado premium. Según señalaron a El Destape fuentes al tanto de lo debatido, entre violetas y amarillos no se trató la reforma electoral.

Hubo una tercera reunión en las últimas horas, de carácter más rutinario que las de LLA y el PRO y la cúpula peronista: la de Santilli con los gobernadores del norte. El jefe de Gabinete es el representante de la Casa Rosada en la negociación con los jefes provinciales para que estos accionen sobre sus senadores.

"Se lo tocó al pasar al tema pero sin mucho énfasis", dijeron desde el entorno de un gobernador del norte, respecto al encuentro al que asistió Santilli. En la semana en la que LLA detonó puentes con aliados durante el tratamiento de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, un senador oficialista comentaba en estricto off the record que el Jefe de Gabinete tenía un panorama complejo, ya que "se te unen los gobernadores que tienen senadores y se hacen mucho más fuertes". El texto enviado por el ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, había cosechado rechazo de senadores que responden a gobernadores con sintonía con la Casa Rosada como Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Sáenz), Rolando Figueroa (Neuquén), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Hugo Passalacqua (Misiones), de ruptura reciente con su ex jefe político Carlos Rovira.

Los participantes de la reunión del norte grande incluyeron a varios de los que la Casa Rosada tiene que convencer. Fuentes que responden a Passalacqua afirman que está en contra de eliminar las internas. Si bien Jalil quiere eliminar las PASO, Jaldo quiere sostenerlas. Contrapunto similar tienen dos radicales, Carlos Sadir (Jujuy) quiere la suspensión y Juan Pablo Valdés (Corrientes) tildó a las primarias como "un gasto innecesario". En el bloque de senadores del partido centenario prima la postura del jujeño. En el caso del PRO, insistían en una interna partidaria sin carácter obligatorio: una PAS.

Lo cierto es que el peronismo primereó al oficialismo en su resistencia contra el proyecto de la Casa Rosada, que se encuentra en punto muerto y que Javier y Karina Milei creen que puede ser la llave para dirimir las internas de la principal fuerza opositora. Por lo pronto, el sostenimiento de las PASO logró reunir a Kicillof y a Máximo Kirchner.

"Milei está dispuesto a todo para tratar de eliminarlas o suspenderlas y nosotros creemos que es una herramienta importante a sostener para generar el diseño de una estrategia electoral amplia, potente y convocante, que lejos de buscar un carácter monocolor, que podamos expresar todas las tonalidades que tiene nuestro espacio político", señaló, en declaraciones al streaming Carnaval, el jefe de la bancada de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez.