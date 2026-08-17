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Javier Milei

Luego de 10 días de reclusión, Milei sale de Olivos para el homenaje de San Martín

En VIVO - Actualizado hace 6 minutos

El jefe de Estado solo publicó en redes sociales, pero no se mostró en público desde el sábado 8 cuando estuvo en Colombia.

Luego de 10 días de reclusión, Milei sale de Olivos para el homenaje de San Martín

El presidente Javier Milei encabezará el acto por el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del Gral. Don José de San Martín, en el barrio porteño de Retiro. Será la primera aparición en público del jefe de Estado que se recluyó en la Quinta de Olivos desde el 8 de agosto, hace diez días, cuando volvió de Colombia. 

Hace 1 hora

Milei apura los pliegos del juez que revisa una apelación clave en $LIBRA y de un “huemul”

Los pliegos de los jueces Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para integrar la estratégica Cámara Federal porteña ya fueron girados al recinto del Senado, donde se espera que tengan tratamiento en los próximos días. El primero ya interviene en el caso $LIBRA. El segundo podría sumarse en breve. Las suspicacias que esto genera en tribunales.

De recibir el acuerdo del Senado, ambos intervendrán en las causas políticas más sensibles, entre las que se destaca la mentada criptoestafa de $LIBRA donde está imputado el Presidente.

El presidente Javier Milei apura la designación de los jueces Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola en la Cámara Federal porteña, la instancia revisora de Comodoro Py. Este miércoles, luego de que los candidatos del Poder Ejecutivo defendieran sus postulaciones en audiencia pública sin sobresaltos, sus pliegos recibieron dictamen positivo en la Comisión de Acuerdos del Senado y fueron girados al recinto donde serán tratados en los próximos días. Yadarola es hoy juez en lo penal económico y fue parte del escandaloso viaje a la mansión de Joe Lewis en Lago Escondido junto al actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, el mismo que lo propuso para el cargo. Bertuzzi fue trasladado de forma irregular por el entonces presidente Mauricio Macri a la cámara porteña y ahora quiere ser confirmado en ese cargo. En la actualidad, mientras espera que se trate su pliego, interviene en una apelación clave del caso $LIBRA en la que se debe revisar el apartamiento de los querellantes que venían apuntalando la investigación, desplazamiento que favoreció a Milei. De recibir el acuerdo del Senado, ambos intervendrán en las causas políticas más sensibles, entre las que se destaca la mentada criptoestafa de $LIBRA donde está imputado el Presidente.

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Hace 1 hora

El FMI monitorea el esquema de endeudamiento y ajuste perpetuo de la administración Milei

El ajuste perpetuo de la administración Milei se percibe en las partidas presupuestarias de las políticas sociales, de salud, educación y alimentarias. Como contrapartida, aumenta la deuda pública y el presupuesto para la SIDE. Los datos fueron analizados por la Oficina de Presupuesto del Congreso y el CEPA.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) es el garante del poder económico para el saqueo de los recursos naturales, la exportación de naturaleza vía los hidrocarburos de Vaca Muerta, los proyectos mineros o la soja. Como tal, hace las veces de árbitro entre la repartija de los dólares generados por el comercio exterior y el repago de una deuda perpetua. El FMI nos quiere disciplinados.

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Hace 1 hora

La advertencia de Melconian a Milei sobre el modelo económico: "Callejón complicado"

El economista señaló que el Gobierno "va a tener que elegir" entre bajar la inflación, acumular reservas o reactivar la economía. Alertó por el tipo de cambio. 

El economista Carlos Melconian aseguró que el programa económico del gobierno de Javier Milei ingresó en un "callejón complicado", ya que enfrenta la encrucijada de intentar bajar la inflación, reactivar la economía, mantener la estabilidad cambiaria y acumular reservas al mismo tiempo. “Las cuatro cosas juntas no van a poder ser. Va a tener que elegir”, aseguró sobre las tensiones del esquema oficial.

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Hace 1 hora

Milei retuvo casi USD3.000 millones de fondos fiduciarios para el superávit

Destinó solo una parte de los fondos a sus asignaciones específicas, y en cambio los orientó a la compra de títulos públicos. 

En los dos primeros años del gobierno de Javier Milei, los fondos fiduciarios que permanecen operativos obtuvieron ingresos superiores a $ 8,2 billones y registraron un superávit próximo a los US$ 3.000 millones. Pero, aunque se trata de recursos que por ley tienen destinos específicos, fundamentalmente vinculados con obras de infraestructura, el Gobierno nacional utiliza solamente una parte para cumplir con esos objetivos originales.

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Hace 1 hora

Advierten que los créditos en dólares atentan contra la autonomía del BCRA

La entidad monetaria admitió que actuó a pedido del Poder Ejecutivo, en contra del espíritu que pretende Milei con su proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. 

Aunque Javier Milei quiere reformar la Carta Orgánica del Banco Central para blindarlo con una pretendida autonomía respecto al Poder Ejecutivo, hasta ahora forzó a la entidad monetaria a actuar a pedido del propio Ministerio de Economía, tal como quedó plasmado en la flexibilización de los créditos en dólares para las empresas.

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Hace 1 hora

El acto de Milei por San Martín

A partir de las 15hs. en el Monumento al Libertador, de la plaza que lleva el apellido del Padre de la Patria, se espera que al mandatario lo acompañe parte de su Gabinete y el Regimiento de Granaderos a Caballo, que tradicionalmente escolta el evento y participa de los homenajes institucionales. 

Además de la asistencia de los ministros y asesores presidenciales, estará presente el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, y miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, acompañados de familiares e invitados especiales.

El 17 de agosto está establecido, por ley, en el Calendario de Feriados Nacionales con el objetivo de recordar la muerte de San Martín, el Libertador de América, ocurrida en 1850; el Gobierno recordó la vigencia de esta fecha patria en los años que van de gestión, y destacó la relevancia histórica del prócer.

Hace 9 horas

Mapa de la desigualdad: el cambio del desempeño productivo de las provincias con Milei

Empresas, empleo y consumo retrocedieron en casi todo el país, mientras unas pocas provincias ganaron peso de la mano de las actividades extractivas. El deterioro del mercado interno contrasta con la concentración exportadora.

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Hace 9 horas

Arrancó la rosca electoral y La Libertad Avanza sigue con un Congreso empantanado

El reunionismo del oficialismo y el PRO, por un lado, y del peronismo, por el otro, marcaron el inicio de los movimientos de cara a 2027. La reforma electoral en el centro de la tensión legislativa y las secuelas de la Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

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Hace 17 horas

Viales de Catamarca advierten que el 70% de las rutas nacionales exige reparación

Representantes gremiales del sector señalaron que más de dos tercios de la red vial nacional en la provincia presentan serios daños. Rechazan el decreto que desregula el transporte de carga.

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Hace 17 horas

Soberanía nacional: ocho de cada diez argentinos exigen cuidar los recursos

Una encuesta de Zuban Córdoba reveló que más del 81% de los argentinos exige controlar el litio, el agua y las tierras, mientras un 78% rechaza alinearse de forma automática con potencias extranjeras.

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Hace 17 horas

El Gobierno celebró el “día del niño” con un nuevo tratado antiderechos

El Gobierno celebró el Día del Niño con un mensaje institucional que vinculó la fecha a la adhesión argentina al Consenso de Ginebra, tratado internacional impulsado por sectores conservadores entre ellos Jaír Bolsonaro y Donald Trump.

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Hace 19 horas

Día del Niño: las ventas cayeron 2,5% y el consumo sigue estancado

Las ventas por el Día del Niño cayeron 2,5% interanual, según CAME. Hubo descuentos y cuotas, pero el consumo se concentró en productos más baratos.

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Hace 20 horas

El peronismo impulsa una ley para "transparentar" las exportaciones de minerales

El diputado Guillermo Michel presentó un proyecto de ley con el que busca que los impuestos pagados por la exportación de minerales no estén subvaluados y se rijan con parámetros internacionales. 

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Hace 23 horas

Milei reaparece este lunes en el acto por la muerte de San Martín

El Presidente encabezará el acto oficial del Gobierno a las 15 frente al Monumento al Libertador José de San Martín, en la Plaza San Martín, en el barrio porteño de Retiro.

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00:05 | 16/08/2026

El Big Mac revela el problema del dólar de Milei

El Índice Big Mac, elaborado por la revista británica The Economist, cumple 40 años y ofrece una señal incómoda para Milei: ajustado por PIB per cápita, muestra al peso 19% sobrevaluado. El dato coincide con un tipo de cambio real históricamente apreciado. Pese a la cosecha récord, Vaca Muerta, la minería y el superávit comercial, el programa de Milei no logra transformar esa abundancia de dólares en tranquilidad cambiaria.

La base de datos de The Economist para elaborar el Índice Big Mac ajustado por el PIB per cápita arroja una sobrevaluación del peso de 19% frente al dólar. Imagen: ChatGPT.

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00:05 | 16/08/2026

Los salarios del miedo

Con una inflación estabilizada en torno al 30 por ciento anual y paritarias que avanzan muy por debajo de los precios, la depresión salarial se consolida como eje de la política económica. La caída del empleo, el aumento de la mora y la debilidad de la demanda profundizan un escenario en el que los bajos ingresos condicionan cualquier posibilidad de reactivación.

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00:05 | 16/08/2026

Manzano y Magnetto S.A, el monopolio sobre millones de ajustados que no tienen opción

En la Argentina de Milei, los servicios básicos quedan en manos de empresarios que se mueven como oligarcas rusos. El truco de Clarín y los fondos de inversión para quedarse con todo. Crece fuerte el ningunismo político. 

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