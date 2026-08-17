Luego de 10 días de reclusión, Milei sale de Olivos para el homenaje de San Martín

A partir de las 15hs. en el Monumento al Libertador, de la plaza que lleva el apellido del Padre de la Patria, se espera que al mandatario lo acompañe parte de su Gabinete y el Regimiento de Granaderos a Caballo, que tradicionalmente escolta el evento y participa de los homenajes institucionales.

Además de la asistencia de los ministros y asesores presidenciales, estará presente el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, y miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, acompañados de familiares e invitados especiales.

El 17 de agosto está establecido, por ley, en el Calendario de Feriados Nacionales con el objetivo de recordar la muerte de San Martín, el Libertador de América, ocurrida en 1850; el Gobierno recordó la vigencia de esta fecha patria en los años que van de gestión, y destacó la relevancia histórica del prócer.