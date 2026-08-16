El gobierno celebró el “día del niño” con un nuevo tratado antiderechos

El Gobierno de Javier Milei celebró el Día del Niño vinculándolo a la adhesión al Consenso de Ginebra, un tratado internacional impulsado por sectores conservadores que refuerza posiciones antiderechos al rechazar la interrupción voluntaria del embarazo y promover el concepto de la familia como “núcleo social”. La firma, realizada el 13 de agosto de 2026, marca un alineamiento con Estados Unidos y otros países que sostienen que no existe un derecho internacional al aborto.

El Poder Ejecutivo Nacional difundió un mensaje oficial por el Día del Niño en el que afirmó que “la protección de la infancia constituye una responsabilidad irrenunciable y un deber fundamental de toda Nación”. La publicación, realizada en la cuenta institucional de la Casa Rosada en la red social X, saludó a los “protagonistas del presente y herederos del futuro de nuestra Patria”.

En el mismo texto, el Gobierno vinculó la celebración con la reciente adhesión de la Argentina al Consenso de Ginebra, un tratado diplomático internacional promovido por sectores conservadores, entre ellos Donald Trump y Jaír Bolsonaro. “En línea con la reciente adhesión de la República Argentina a la Declaración del Consenso de Ginebra, este gobierno reafirma su compromiso con la defensa de la vida, el cuidado de los niños y el fortalecimiento de la familia”, sostuvo el comunicado oficial.

El pronunciamiento concluyó con un saludo formal: “¡FELIZ DÍA DEL NIÑO!” y se trató de una mención explícita al Consenso de Ginebra, el documento impulsado en 2020 por Estados Unidos y Brasil, junto con Egipto, Hungría, Indonesia y Uganda.

La decisión se inscribe en la política exterior del presidente Javier Milei, quien manifestó reiteradamente su oposición a la interrupción voluntaria del embarazo y su alineamiento con Donald Trump. Cabe recordar que en Argentina está vigente desde enero de 2021 la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que garantiza el acceso libre y gratuito hasta la semana 14 de gestación.

Tratado anti derechos

El tratado, firmado por más de 30 países, plantea cuatro objetivos: promover la salud de las mujeres, proteger la vida en todas sus etapas, fortalecer la familia como unidad fundamental de la sociedad y defender la soberanía nacional en materia de políticas públicas. Entre sus postulados, enfatiza que “en ningún caso debe promoverse el aborto como método de planificación familiar” y que toda decisión sobre la materia corresponde exclusivamente a cada Estado. La adhesión argentina fue formalizada el 13 de agosto de 2026 por la Cancillería, en un acto encabezado por el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno.

En la ceremonia estuvieron presentes el embajador de Estados Unidos en Buenos Aires, Peter Lamelas, y la directora de la Oficina de Asuntos Globales del Departamento de Salud de EE.UU., Bethany Kozma. Quirno afirmó que la incorporación busca “aportar liderazgo, capacidad diplomática y proyección regional a una agenda fundada en la dignidad humana y la soberanía de las naciones”.