El peronismo impulsa una ley para "transparentar" las exportaciones de minerales

En medio de la tendencia de reprimarización de la economía que lleva adelenate el gobierno de Javier Milei, donde los sectores que mueven la economía son las actividades extractivistas y no la industria, el peronismo presentó un proyecto de ley para que "transparentar" el valor que declaran los exportadores por las ventas de litio, “minerales críticos” y “tierras raras”. El objetivo del proyecto es que los exportadores paguen un impuesto acorde al valor de lo que significan los recursos naturales del país en un contexto donde cada vez serán más escasos.

“No solo debemos defender el territorio argentino sino también nuestros recursos naturales. Es necesario que las exportaciones de bienes como el litio u otros minerales o 'tierras raras' paguen impuestos en Argentina a valores razonables”, argumentó el diputado Guillermo Michel, autor del proyecto.

Asimismo, agregó: “La experiencia internacional demuestra que los Estados productores de recursos minerales han desarrollado mecanismos específicos para defender sus recursos y mejorar la determinación de los precios. Brasil, Perú, Chile y Australia constituyen ejemplos de distintas herramientas utilizadas para enfrentar problemas vinculados con la valoración, las referencias de precios, las operaciones entre partes relacionadas y el control tributario de las materias primas”.

Puntos principales del proyecto

El proyecto establece la facultad de que el poder ejecutivo fije un “valor de referencia” a través de precios índices FOB, fijos o mínimos cuando se tratare de exportación de mercaderías, cualquiera sea su modalidad de venta, que no tuvieren cotización internacional conocida en mercados transparentes, incluido el litio, “minerales críticos” y “tierras raras”. De esta manera, el proyecto busca evitar la subvaluación de las exportaciones, una herramienta que se usa para pagar menos impuestos en el país.

Además, busca dar previsibilidad a los exportadores y al Estado con la implementación de un registro de contratos celebrados y la posibilidad de convocar un régimen de "Determinación conjunta de precios" en el que se definan los criterios y metodología para una determinada operación.

También se habilita al Poder Ejecutivo nacional a poner a disposición de las provincias en cuyo territorio se lleven adelante actividades de explotación de litio, “minerales críticos” y “tierras raras” toda la información, incluida los precios índices FOB, fijos o mínimos establecidos y permitiendo acceso a las jurisdicciones de los datos incorporados al “registro de los contratos celebrados”. "Esto permitirá a los estados provinciales “cruzar” la información y los precios que utilizan los productores para el pago de regalías", explica el texto al que tuvo acceso El Destape.

Distintas experiencias internacionales

Existen antecedentes en distintos países productores y exportadores sobre el desarrollo de herramientas por parte de estados para enfrentar las dificultades que presenta la valoración de materias primas y minerales.

En su marco específico para minerales, la OCDE señala que las ventas transfronterizas de productos minerales entre partes vinculadas pueden generar riesgos relevantes cuando el mineral se comercializa a precios inferiores a los que corresponderían en condiciones de plena competencia, trasladando ingresos y beneficios hacia el exterior.

Brasil, por ejemplo, cuenta con el Método del Precio bajo Cotización en la Exportación —PECEX—, aplicable a determinados bienes sujetos a precios públicos. El mecanismo utiliza valores de cotización de bienes en bolsas de mercancías y futuros internacionalmente reconocidas y contempla ajustes por las primas o condiciones de mercado correspondientes. Perú, Chile y Australia también tuvieron iniciativas de avanzada.

Por ejemplo Chile, el país con las mayores reservas de litio del mundo, utiliza referencias internacionales de precios de minerales en determinados mecanismos tributarios vinculados con la actividad minera. La información oficial del Servicio de Impuestos Internos contempla, por ejemplo, referencias a precios internacionales del cobre, oro y plata para determinados efectos fiscales y de retención.