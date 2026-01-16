Las exportaciones mineras aumentaron 30% en 2025 impulsadas por el precio del oro

Las exportaciones mineras crecieron un 29,2% en 2025 en comparación con el año anterior. En total, alcanzaron los US$ 6.037 millones contando todos los productos mineros. Es el valor más alto de la historia del sector en la Argentina. Los principales productos que exportó el país son el oro y el litio.

En particular, los minerales metalíferos explicaron un 82% de los envíos al exterior al llegar a los US$ 4.948 millones en los últimos doce meses. Los datos surgen de la Secretaría de Minería, a cargo de Luis Lucero, que se encuentra en viaje oficial en Arabia Saudita para participar de un evento del sector.

Hasta el momento hay 20 proyectos presentados al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) y, de ese grupo, 10 obtuvieron la adhesión al esquema de beneficios por parte del Ministerio de Economía.

Agrupados por sector, la minería tiene un 46,6% de las iniciativas presentadas al RIGI; un 44,7% forman parte de la industria del petróleo y el gas; un 3,9% a energía; 2,4% a siderurgia y un 2,3% a infraestructura.

El impacto del oro en el sector minero

Dentro de las exportaciones de la minería metalífera en 2025 se destacó el oro, que aportó exportaciones por US$ 4.078 millones, marcando un récord histórico. Las exportaciones argentinas de oro estuvieron acompañadas por una suba histórica del precio internacional durante el año pasado. Las provincias que explican casi la totalidad de los envíos al exterior son Santa Cruz y San juan.

La cartera minera señaló en su último informe que durante el mes de diciembre el precio del oro promedió los 4.309 dólares por onza (US$/Ozt), lo que representó un crecimiento de un 5,4% intermensual y de un 62,7% en términos interanuales.

El precio promedio del oro en 2025 alcanzó los 3.442 US$/Ozt, siendo este valor un 44,1% superior al precio promedio de 2024 (2.388 US$/Ozt). En enero de este año la tendencia al alza continúa, ya que el precio de la onza llegó a los 4.600 dólares.

La fuerte suba del precio del oro se debe a factores económicos y de refugio de los inversores, el aumento de la demanda del metal por parte de los bancos centrales y al nuevo escenario geopolítico.

Qué pasó con el litio

Por su parte, las exportaciones de litio alcanzaron los US$ 905 millones y también tocaron su máximo histórico. El litio explicó el 15% de las exportaciones totales del sector minero argentino, según el informe oficial.

La producción y suba de las exportaciones de litio desde el Noroeste Argentino (NOA) “es resultado del inicio de producción de cuatro proyectos de litio entre 2024 y 2025, lo que elevó a siete el número de minas de litio en producción en el país”, indicó la Secretaría de Minería. En tanto, los minerales restantes, como la plata, totalizaron US$ 184 millones, que equivale a un 3% de lo exportado.