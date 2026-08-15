El FMI monitorea el esquema de endeudamiento y ajuste perpetuo de la administración Milei

El Fondo Monetario Internacional (FMI) es el garante del poder económico para el saqueo de los recursos naturales, la exportación de naturaleza vía los hidrocarburos de Vaca Muerta, los proyectos mineros o la soja. Como tal, hace las veces de árbitro entre la repartija de los dólares generados por el comercio exterior y el repago de una deuda perpetua. El FMI nos quiere disciplinados.

La administración Milei es el instrumento local de ese esquema de gobernanza. El disciplinamiento social para avanzar con el saqueo viene de la mano de la pauperización laboral, la licuación de los recursos y un ajuste del gasto público que también se volvió perpetuo.

“Al analizar el gasto total agregado de la Administración Pública Nacional (APN), se observa que al mes de julio de 2026 la ejecución registró una caída real del 32% en comparación con el mismo período de 2023”, puede leerse en un reciente informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En dos años y medio de gestión de La Libertad Avanza, la oferta total de divisas fue de 82.200 millones de dólares (balanza comercial, blanqueo, y un nuevo aporte del FMI), mientras que la suma de las reservas del BCRA apenas llegó a los 21.800 millones de ese total. El drenaje de divisas –fuga de capitales- fue de 60.400 millones.

“Si el BCRA hubiera acumulado reservas, el aporte extra del FMI de 15.000 millones hubiera sido innecesario”, explicaron desde el informe de Coyuntura coordinado por Roberto Feletti. El tema es que la deuda del Fondo es condición sine qua non para sostener un esquema también perpetuo de fuga de divisas.

El ajuste perpetuo

La fuga de divisas, la dolarización de activos y los beneficios fiscales para los exportadores de Vaca Muerta y minerales críticos (RIGI mediante) se sostiene sobre la base de un disciplinamiento social, vía ajuste salarial y un recorte persistente del gasto público en partidas claves vinculadas a la salud, educación, y programas sociales.

Los datos de la ejecución presupuestaria analizados por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) y el CEPA dan cuenta de este esquema de ajuste made in Libertad Avanza:

El recorte para gastos en personal durante julio fue del 3,7%. Influyó la disminución en la cantidad de cargos ocupados en el Poder Ejecutivo. Es decir, hubo 11.835 despidos de planta permanente y 4.070 contratos.





El ajuste en las transferencias a las Universidades Nacionales llegó al 14,3% interanual.





El recorte para las Políticas Alimentarias fue del 7,5% interanual, que consiste básicamente en la Prestación Alimentar (-8,9%). En mayo se otorgó un aumento del 38% en el valor de la prestación que no se actualizaba desde junio de 2024.





Otros programas sociales: hubo un ajuste del 23% como consecuencia de la pérdida del poder de compra del valor de las prestaciones Tarjeta Alimentar y Volver al Trabajo, así como de la reducción de la Atención Médica a los Beneficiarios de Pensiones no Contributivas (-54,1%).





Subsidios al transporte: el ajuste fue del 22% principalmente por el aumento de cobertura del costo con la tarifa abonada por los usuarios (tanto en transporte automotor como ferroviario).





El presupuesto para las prestaciones del PAMI fueron disminuidas en un 13,2%, básicamente por un recorte en la asistencia financiera al organismo por parte del Tesoro Nacional.





El gasto de capital, es decir, la inversión en obra pública, tuvo un ajuste del 24,1%, explicado por la caída de la inversión real directa y de las transferencias de capital. Este ajuste repercute en todas las provincias.





El recorte en Salud fue de los más variado, tal como viene sucediendo desde hace casi tres años. El recorte ocurrió en la Superintendencia de Servicios de Salud (-58%), hospitales nacionales (-27%), Instituto Malbrán (-31%) y ANMAT (-37%).

Como contrapartida, el CEPA remarcó dos áreas en la que se detectó un avance presupuestario, coincidentes con el esquema de sujeción de la deuda externa y el disciplinamiento social y político de la administración Milei vía espionaje de la SIDE.

La Secretaría de Inteligencia del Estado, dependiente de Presidencia de la Nación, registró un incremento real del 33% en su ejecución presupuestaria. Por su parte, los Servicios de la Deuda Pública concentraron el 11% del gasto total ejecutado, reflejando el peso de los compromisos financieros en la estructura del gasto. Los recursos destinados al pago de intereses durante julio tuvieron un alza del 23,8%.

La deuda perpetua

Kristalina Georgieva, titular del FMI, estuvo en el país para observar de primera mano cómo se distribuyen los dólares generados por el comercio exterior o por los mismos esquemas de endeudamiento. Esas divisas nada tienen que ver con el desarrollo productivo. Es pura fuga de divisas alimentada por el saqueo de los recursos naturales.

Del total de la oferta de dólares de los últimos dos años y medio, por un total de 82.000 millones, el BCRA solo sumó como reservas brutas un total de 21.800 millones. ¿El resto?

“El drenaje de divisas respecto de la oferta total en dos años y medio de gobierno fue de 60.400 millones de dólares, casi el triple de la acumulación de reservas internacionales. Esta cifra voluminosa de salida de capitales revela que hubiera sido innecesario el aporte extraordinario del FMI por U$S15.000 millones de dólares si el atesoramiento de divisas en el BCRA hubiera sido mayor”, puede leerse en el último informe de Coyuntura elaborado en el marco de un convenio entre la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) y el Senado de la Provincia de Buenos Aires.

Además de Feletti, el equipo está integrado por el ex subsecretario de Políticas para el Mercado Interno de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, Antonio Mezmezian; el ex director Nacional de Programación Económica del Ministerio de Economía de la Nación, Horacio Rovelli; Érica Pinto; Fabiola Vela Velázquez; Diego Perrella; Graciela Tilca, Delfina Salerno y Nair Cisneros.

“Parte de ese flujo de dólares se utilizó para cancelar obligaciones de deuda, pero no es menor que la política cambiaria continuó con las restricciones de acceso al mercado de cambios para empresas y lo liberó para particulares. La formación de activos en el exterior (FAE) durante el gobierno libertario fue de 34.600 millones de dólares”, agregaron los economistas.

El otro dato del modelo de saqueo – financiero- es el incremento de la deuda pública bruta, estimado en 108.600 millones de dólares entre diciembre de 2023 y mayo de 2026.

“Se observa en el marco del incremento de la deuda pública bruta de más de U$S 108.000 millones un cambio de composición de las monedas de los instrumentos emitidos. La deuda pública bruta en moneda nacional verifica un aumento equivalente a U$S 147.100 millones, en tanto, que la deuda pública bruta emitida en moneda extranjera tiene una disminución de U$S 38.500. Este cambio de composición marca la presencia de los instrumentos financieros para viabilizar la voluminosa rente en dólares arbitrando entre la remuneración de los títulos en pesos (ajustables por tasa de interés y/o precios) y la tasa de devaluación”, concluyó el informe.

El aspecto central es que esos instrumentos emitidos en moneda nacional son de muy corto plazo y, ante cada renovación, el mercado les exige a las autoridades nacionales rendimientos crecientes de esos papeles.

El esquema de la deuda perpetua es monitoreado por el FMI, garante del ajuste-disciplinamiento social y de la fuga de divisas.