Trabajadores viales de Catamarca advierten que el 70% de las rutas nacionales exige reparación

La situación de la red vial nacional alcanzó un punto de no retorno ante la falta de inversión por parte del presidente Javier Milei. Dirigentes de Catamarca del Sindicato de Trabajadores Viales de la República Argentina expresaron preocupación por el marcado deterioro de la infraestructura en la provincia y por las medidas de desregulación que impulsa el Gobierno nacional.

La secretaria adjunta del gremio en la provincia, Patricia Varela, advirtió que la degradación de las rutas se aceleró fuertemente en los últimos dos años debido a la falta de mantenimiento continuo. "Hace dos años teníamos un relevamiento de que el 50% ya estaba en condiciones de ser reparado o reconstruido. Hoy en día ese porcentaje ha subido al 70%", detalló.

Entre los puntos más comprometidos en territorio catamarqueño, Varela remarcó el deplorable estado de dos arterias viales clave. "La Ruta 38, al inicio desde el límite y por más de 10 kilómetros, está en un estado desastroso. Y la Ruta 157 también presenta tramos muy afectados", precisó en diálogo con Ancasti Streaming.

Los referentes gremiales también apuntaron contra el Decreto 689/2026 de Desregulación, una medida promovida por el Ejecutivo nacional para incrementar la capacidad de carga del transporte pesado e igualarla con estándares regionales.

La medida fue presentada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, como una forma de "agilizar y bajar costos del transporte terrestre", según el Boletín Oficial. Sin embargo, los representantes sindicales aseguran que la medida resulta contradictoria en el contexto actual.

"Si no hay rutas en buen estado, el deterioro va a ser terrible", advirtió Varela, quien además cuestionó la viabilidad jurídica de la propuesta: "La carga y el tipo de transporte están regulados a través de una ley; por lo tanto, no se puede dar de baja mediante un decreto, sino con el debido procedimiento legislativo".

La Justicia ordenó a Milei la "urgente reparación" de tres rutas nacionales en Santa Fe

La Justicia Federal ordenó al gobierno de Milei realizar la “inmediata y urgente reparación integral” de las rutas nacionales 7, 8 y 33 en los tramos que atraviesan el departamento General López, en el sur de la provincia de Santa Fe. Según el fallo, estas condiciones representan “un gran riesgo para la seguridad e integridad de los usuarios” y requieren una intervención urgente por parte del Estado.

La resolución dictada por el juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Antonio Cuello Murúa, hizo lugar a la acción de amparo presentada por la senadora provincial Leticia Di Gregorio contra la Dirección Nacional de Vialidad. El magistrado consideró acreditado el grave deterioro de las calzadas y sostuvo que el Estado debe garantizar la transitabilidad plena y la seguridad de quienes circulan por esos corredores estratégicos para la producción y la conexión del sur santafesino.

Uno de los principales puntos señalados en la sentencia corresponde a la Ruta Nacional 33, donde el juez describió la presencia de “importantes grietas, hundimientos, baches y ahuellamientos”. Además, el magistrado destacó que la propia Dirección Nacional de Vialidad había reconocido la gravedad de la situación.

En el expediente consta que autoridades del Distrito Santa Fe del organismo habían advertido que “el estado de la ruta necesita de manera urgente intervención”. Si bien se había adjudicado una licitación para ejecutar trabajos de reparación, las obras no avanzaron debido a la falta de autorización de las partidas presupuestarias necesarias.

La senadora provincial Di Gregorio destacó el alcance de la decisión judicial. La legisladora recordó que, en una primera instancia, la Justicia Federal había dictado una medida cautelar para que Vialidad nacional ejecutara trabajos urgentes de bacheo y reparación en los sectores más deteriorados.

Sin embargo, ante la falta de respuestas y avances concretos, el proceso judicial continuó hasta llegar a una resolución definitiva sobre el fondo de la cuestión. “Este fallo representa un paso muy importante porque la Justicia Federal reconoce la gravedad de la situación y la necesidad de una solución definitiva. Ya no estamos hablando solamente de tapar pozos, sino de obras estructurales que garanticen rutas seguras para quienes las utilizan todos los días”, señaló Di Gregorio.