El gobierno de Javier Milei atraviesa un momento de alta tensión política: mientras busca recomponer su agenda legislativa en el Congreso con proyectos clave, La Libertad Avanza avanza en negociaciones con el PRO para consolidar alianzas de cara a 2027. La eliminación de las PASO y la reforma económica son los ejes centrales de la estrategia oficial. En tanto, Javier Milei volverá el próximo viernes 21 de agosto a Rosario tras su visita por el Día de la Bandera en junio pasado. Su nuevo viaje será en el marco del 142° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario y será su primera visita bajo la presidencia de Pablo Bortolato, quien asumió en la Bolsa rosarina en noviembre pasado. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto de las medidas del gobierno de La Libertad Avanza.
LLA busca redefinir su estrategia en el Senado tras el fracaso con la Ley de Tierras
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto de las medidas del gobierno de La Libertad Avanza.
Hace 2 horas
La Libertad Avanza redefine su estrategia en el Senado y apunta a un paquete económico acotado
La Libertad Avanza debió reconfigurar su estrategia parlamentaria en el Senado y decidió concentrar sus esfuerzos en un paquete acotado de iniciativas consideradas clave para el Gobierno, después del traspié que sufrió con el proyecto de Propiedad Privada, que tuvo que eliminar capítulos centrales ante la resistencia de sus aliados.
La prioridad estará puesta en Super RIGI, Inocencia Fiscal, la reforma del Banco Central y el Presupuesto 2027, que ingresará a la Cámara de Diputados el próximo 15 de septiembre.
Hace 3 horas
La gestión de Milei se acordó de defender la soberanía sobre Malvinas: "Mienten"
El subsecretario de Política Universitaria, Alejandro "Galleguito" Álvarez, aprovechó el dato falso de la ministra de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido, Uma Kumaran, respecto al descubrimiento de las islas, que ocupa Gran Bretaña.
Javier Milei expresó escaso interés ante la causa Malvinas; desde anhelar que los kelpers quieran ser argentinos "con los pies", hasta ningunear el valor simbólico de la bandera de la Selección Argentina tras ganarle a Inglaterra en el Mundial 2026. Sin embargo, un funcionario de su gobierno aprovechó el error de una ministra británica en X para vender un supuesto interés de la gestión del Presidente respecto al reclamo de la soberanía de las islas.
Hace 4 horas
Eliminación de las PASO: el peronismo primereó a LLA, que no puede activar el Senado
Luego de que la principal fuerza opositora reuniera a sus principales figuras para rechazar la reforma electoral, el oficialismo continúa tentando a aliados y gobernadores, pero sin terminar de convencerlos para que avance su iniciativa en la Cámara alta.
Dos reuniones movieron el tablero político en las últimas horas y tocaron la campana de largada para el año electoral: la de Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa; y la de la cúpula de La Libertad Avanza (LLA) con la del PRO. El cónclave del peronismo tuvo como saldo un alineamiento para resistir el proyecto de reforma electoral que quiere impulsar el gobierno de Javier Milei, pero que se encuentra trabado en el Senado por la falta de acompañamiento de los gobernadores y bloques aliados.
Hace 12 horas
Los salarios del miedo
Con una inflación estabilizada en torno al 30 por ciento anual y paritarias que avanzan muy por debajo de los precios, la depresión salarial se consolida como eje de la política económica. La caída del empleo, el aumento de la mora y la debilidad de la demanda profundizan un escenario en el que los bajos ingresos condicionan cualquier posibilidad de reactivación.
Hace 12 horas
El Big Mac revela el problema del dólar de Milei
El Índice Big Mac, elaborado por la revista británica The Economist, cumple 40 años y ofrece una señal incómoda para Milei: ajustado por PIB per cápita, muestra al peso 19% sobrevaluado. El dato coincide con un tipo de cambio real históricamente apreciado. Pese a la cosecha récord, Vaca Muerta, la minería y el superávit comercial, el programa de Milei no logra transformar esa abundancia de dólares en tranquilidad cambiaria.
La base de datos de The Economist para elaborar el Índice Big Mac ajustado por el PIB per cápita arroja una sobrevaluación del peso de 19% frente al dólar. Imagen: ChatGPT.
Hace 12 horas
Manzano y Magnetto S.A, el monopolio sobre millones de ajustados que no tienen opción
En la Argentina de Milei, los servicios básicos quedan en manos de empresarios que se mueven como oligarcas rusos. El truco de Clarín y los fondos de inversión para quedarse con todo. Crece fuerte el ningunismo político.
Hace 14 horas
Insiders: el plan para garantizar el rumbo más allá de 2027
Frente a una mayoría crítica que se consolida y un Milei en repliegue, la reconfiguración del PRO, el ordenamiento del peronismo y la irrupción de candidatos "insiders" marcan el inicio adelantado de la carrera presidencial.
Existe una mayoría consolidada que se opone al gobierno de Javier Milei, ya sea por sus premisas ideológicas, por sus efectos económicos o por las dos cosas.
Hace 16 horas
Milei volverá a presentar el Presupuesto en el Congreso: cuándo será
El Presidente explicará el cálculo de gastos e ingresos del ejercicio entrante, con la misma metodología que aplicó en 2024.
Hace 17 horas
Día del niño: el lugar que ocupan las infancias en la era Milei
Lejos del postulado histórico que señalaba a los niños como "los únicos privilegiados", la gestión de Javier Milei consolida un esquema donde la salud pediátrica, las escuelas y los comedores funcionan como partidas presupuestarias prescindibles. Radiografía de un ajuste estructural que condena el futuro de más de cuatro millones de chicas y chicos en Argentina.
Hace 17 horas
De Andreis no descarta una fórmula conjunta con los libertarios en PBA
Fernando De Andreis abrió la puerta a una fórmula electoral conjunta entre el PRO y La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, ante el temor de que una división del voto opositor favorezca al peronismo.
Fernando de Andreis, diputado nacional y dirigente del PRO.
Hace 19 horas
Crece la interna con Milei: ahora Villarruel reclamó el fin de las retenciones
La vicepresidenta aprovechó su visita a Venado Tuerto para volver a marcar una agenda propia, cercana al sector agropecuario y distanciada de la ortodoxia fiscal del Gobierno.
La vicepresidenta volvió a tomar distancia de la Casa Rosada.
Hace 20 horas
Katopodis denunció el ajuste hídrico de Milei y advirtió sobre la amenaza de El Niño
El ministro de Infraestructura bonaerense volvió a denunciar la subejecución del 69% de los recursos nacionales destinados a obras hidráulicas fundamentales para mitigar inundaciones.
El Gobierno ejecutó el 31% de los recursos disponibles para obras hídricas.
Hace 22 horas
El podio de Milei: dónde quedó la Argentina pese a todo el ajuste
La inflación argentina volvió a acelerarse en julio y se mantiene entre las más altas de América Latina. El contraste con países de la región, donde los precios avanzan a un ritmo mucho menor, pone en jaque al modelo libertario.
12:07 | 15/08/2026
Precarizados, baratos y descartables: el auge del Trabajador Basura en la era Milei
La destrucción sistemática de empleo y condiciones laborales en la Argentina consolidó el fenómeno de trabajadores formales pobres, endeudados y desesperados. El contraste con la fiesta en una élite cada vez más opulenta y concentrada. La degradación del trabajo como objetivo estructural.
09:50 | 15/08/2026
Milei volverá a Rosario el próximo viernes 21 de agosto
En Rosario esperan que el Presidente vuelve a la ciudad por segunda vez en el año, en esta oportunidad para participar del acto central por el 142° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario.
00:05 | 15/08/2026
Dólar y PJ: los fantasmas que persiguen a un Milei encerrado antes de las elecciones
El Presidente no tiene agenda, se encerró en Olivos y delegó este tramo político de cara al 2027 en su hermana, Karina Milei. Al Gobierno se le está complicando la suspensión de las primarias del año próximo y teme una corrida cambiaria entre las PASO y las generales. Mientras, se ríe de "la película de terror" que dice tener enfrente.