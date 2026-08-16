LLA busca redefinir su estrategia en el Senado tras el fracaso con la Ley de Tierras

La Libertad Avanza debió reconfigurar su estrategia parlamentaria en el Senado y decidió concentrar sus esfuerzos en un paquete acotado de iniciativas consideradas clave para el Gobierno, después del traspié que sufrió con el proyecto de Propiedad Privada, que tuvo que eliminar capítulos centrales ante la resistencia de sus aliados.

La prioridad estará puesta en Super RIGI, Inocencia Fiscal, la reforma del Banco Central y el Presupuesto 2027, que ingresará a la Cámara de Diputados el próximo 15 de septiembre.