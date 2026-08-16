La gestión de Milei se acordó de defender la soberanía sobre Malvinas: "Mienten"

Javier Milei expresó escaso interés ante la causa Malvinas; desde anhelar que los kelpers quieran ser argentinos "con los pies", hasta ningunear el valor simbólico de la bandera de la Selección Argentina tras ganarle a Inglaterra en el Mundial 2026. Sin embargo, un funcionario de su gobierno aprovechó el error de una ministra británica en X para vender un supuesto interés de la gestión del Presidente respecto al reclamo de la soberanía de las islas.

El subsecretario de Política Universitaria, Alejandro "Galleguito" Álvarez, cruzó a la la ministra de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido, Uma Kumaran, que había publicado un mensaje respecto al denominado "Falklands Day",en conmemoración del avistamiento de John Davis de las islas en 1592

“Hoy celebramos el orgullo y el espíritu comunitario de los isleños. Siempre apoyaremos su derecho a determinar su propio futuro”, señaló la ministra del Partido Laborista. La publicación fue reportada por usuarios de X, ya que acotaron que no fue Davis el primero en ver el archipiélago, pese a que los británicos conmemoran esa fecha.

Álvarez retrucó que "hasta en esto mienten, los propios historiadores británicos serios lo descartan totalmente". A partir de ahí, invitó a exponer "como sucedieron los hechos": el funcionario mileista afirmó que el primer "posible avistamiento durante expedición portuguesa" fue realizado en 1502 por Américo Vespucio. El subsecretario acotó que es "muy discutido e improbable según la mayoría de historiadores" aunque "tiene sus defensores".

El segundo hito es una "expedición portuguesa anónima", realizada entre 1518 y 1519, a raíz de una "hipótesis basada en mapas" del cartógrafo "Pedro Reinel", aunque "sin identificación de los navegantes".

Luego, aparece el avistamiento realizado por "Esteban Gómez", que formó parte de la "expedición de Magallanes" en 1520. "Versión más respaldada por cartografía española (mapa de Andrés de San Martín). Miembros de la flota de Magallanes", acotó.

El cuarto avistaje, continuó Álvarez, fue de "Alonso de Camargo" en 1540, en una "Expedición española" con "llegada e invernada documentadas"

"Tarde llega", sostuvo el subsecretario, John Davis en 1592. "Reivindicación británica tradicional. Hoy relativizada porque las islas ya figuraban en mapas anteriores", acortó.

Por último, señaló el "primer avistamiento holandés 'sin objeciones' y reflejado de inmediato en la cartografía (islas Sebaldinas)" de Sebald de Weert en 1600.